Ivana Vaňkátová
  4:00
Po sklizni jablek by vaše práce v sadu neměla končit. Právě teď nastává ideální čas na takzvaný ozdravný řez jabloní, který jim pomůže připravit se na zimu a zajistí bohatou úrodu v příštím roce. Je to jednoduchý a rychlý zásah, který dokáže s vaší jabloní doslova zázraky.
Bohatá úroda jablek je snem každého zahradníka. Aby stromy dobře plodily, je potřeba řádné péče i v letních měsících. | foto: Reuters

Proč se dělá ozdravný řez jabloní po sklizni?

Podzimní řez se na rozdíl od jarního řezu, který je často radikálnější, soustředí spíše na udržení zdraví stromu a jeho optimální kondice.

  • Podpora květních pupenů: Odstraněním přebytečných a neplodících větví umožníte stromu, aby svou energii soustředil do tvorby květních pupenů pro příští sezonu. To znamená více květů a kvalitnějších plodů.
  • Prevence chorob a škůdců: Prosvětlená koruna má lepší cirkulaci vzduchu, což výrazně snižuje riziko šíření houbových chorob, jako je například strupovitost. Navíc se zbavíte nemocných nebo poškozených větví, které by mohly být zdrojem nákazy.
  • Odlehčení stromu před zimou: Strom se zbaví zbytečné zátěže, kterou představují hustě rostoucí větve a takzvané „vlky“ (silné svislé výhony), a může se tak lépe připravit na období vegetačního klidu.
Jabloň odrůdy Reneta blenheimská roste u hostince u Lidmanů v Machovské Lhotě.

Kdy je nejlepší doba na podzimní řez?

Ideální období pro ozdravný řez jabloní je od srpna do října, tedy po sklizni. V této době už strom dokončil svůj hlavní růst, ale listy ještě úplně neopadaly. Řez je nutné provádět za suchého počasí, aby se rány stihly zatáhnout.

  • Vyhněte se pozdnímu řezu: Řezání v listopadu a později se nedoporučuje. Rány se nestihnou před příchodem mrazů zacelit, a to může vést k poškození dřeva nebo k infekci.
  • Sledujte počasí: Mokré a deštivé dny jsou pro řez nevhodné, protože vlhkost usnadňuje pronikání choroboplodných zárodků do dřeva.
Ovocný strom. Ilustrační foto

Jak postupovat při řezu krok za krokem?

Podzimní řez je poměrně jednoduchý a zvládne ho i začátečník.

  1. Odstranění vlků a zahuštěných větví: Začněte odstraněním všech silných výhonů, které rostou svisle vzhůru. Poté se zaměřte na větve, které rostou do středu koruny a kříží se s jinými. Cílem je, aby se koruna prosvětlila a dovnitř mohlo proudit světlo.
  2. Tvarování koruny: Snažte se udržet kuželovitý tvar koruny. Řezáním podpoříte růst do šířky a naopak omezíte růst do výšky. Odstraňujte také slabé a tenké větve, které nebudou plodit, a větve, které se třou o sebe.
  3. Ošetření řezných ran: Větší rány, tedy ty s průměrem nad dva centimetry, je nutné zatřít štěpařským voskem nebo jinou vhodnou ochranou. Zabráníte tak vysychání rány a vniknutí infekce. Nezapomeňte na používání ostrých a čistých nástrojů, abyste řezali hladce a strom netrpěl.
Plané jablko (vlevo) pro porovnání velikosti s novou současnou odrůdou Hana.

Nejčastější chyby zahrádkářů

  • Příliš pozdní řez: Mnoho lidí nechává řez na listopad, kdy už je na to příliš pozdě. Vždy řežte po sklizni, ale ještě před příchodem prvních mrazů.
  • Zahájení radikálního řezu: Podzimní řez není o radikální změně tvaru koruny. Je to spíše udržovací řez. Větší zásahy nechte až na jaro.
  • Zanechání nevhodných výhonů: Vždy odstraňujte výhony, které směřují dovnitř koruny, protože jen zahušťují a brání v proudění vzduchu.

Nebojte se pustit do práce – vaše jabloň se vám na jaře odvděčí záplavou květů a na podzim bohatou úrodou.

Krmítko v americkém Ohiu

