Proč se dělá ozdravný řez jabloní po sklizni?
Podzimní řez se na rozdíl od jarního řezu, který je často radikálnější, soustředí spíše na udržení zdraví stromu a jeho optimální kondice.
- Podpora květních pupenů: Odstraněním přebytečných a neplodících větví umožníte stromu, aby svou energii soustředil do tvorby květních pupenů pro příští sezonu. To znamená více květů a kvalitnějších plodů.
- Prevence chorob a škůdců: Prosvětlená koruna má lepší cirkulaci vzduchu, což výrazně snižuje riziko šíření houbových chorob, jako je například strupovitost. Navíc se zbavíte nemocných nebo poškozených větví, které by mohly být zdrojem nákazy.
- Odlehčení stromu před zimou: Strom se zbaví zbytečné zátěže, kterou představují hustě rostoucí větve a takzvané „vlky“ (silné svislé výhony), a může se tak lépe připravit na období vegetačního klidu.
Kdy je nejlepší doba na podzimní řez?
Ideální období pro ozdravný řez jabloní je od srpna do října, tedy po sklizni. V této době už strom dokončil svůj hlavní růst, ale listy ještě úplně neopadaly. Řez je nutné provádět za suchého počasí, aby se rány stihly zatáhnout.
- Vyhněte se pozdnímu řezu: Řezání v listopadu a později se nedoporučuje. Rány se nestihnou před příchodem mrazů zacelit, a to může vést k poškození dřeva nebo k infekci.
- Sledujte počasí: Mokré a deštivé dny jsou pro řez nevhodné, protože vlhkost usnadňuje pronikání choroboplodných zárodků do dřeva.
Jak postupovat při řezu krok za krokem?
Podzimní řez je poměrně jednoduchý a zvládne ho i začátečník.
- Odstranění vlků a zahuštěných větví: Začněte odstraněním všech silných výhonů, které rostou svisle vzhůru. Poté se zaměřte na větve, které rostou do středu koruny a kříží se s jinými. Cílem je, aby se koruna prosvětlila a dovnitř mohlo proudit světlo.
- Tvarování koruny: Snažte se udržet kuželovitý tvar koruny. Řezáním podpoříte růst do šířky a naopak omezíte růst do výšky. Odstraňujte také slabé a tenké větve, které nebudou plodit, a větve, které se třou o sebe.
- Ošetření řezných ran: Větší rány, tedy ty s průměrem nad dva centimetry, je nutné zatřít štěpařským voskem nebo jinou vhodnou ochranou. Zabráníte tak vysychání rány a vniknutí infekce. Nezapomeňte na používání ostrých a čistých nástrojů, abyste řezali hladce a strom netrpěl.
Nejčastější chyby zahrádkářů
- Příliš pozdní řez: Mnoho lidí nechává řez na listopad, kdy už je na to příliš pozdě. Vždy řežte po sklizni, ale ještě před příchodem prvních mrazů.
- Zahájení radikálního řezu: Podzimní řez není o radikální změně tvaru koruny. Je to spíše udržovací řez. Větší zásahy nechte až na jaro.
- Zanechání nevhodných výhonů: Vždy odstraňujte výhony, které směřují dovnitř koruny, protože jen zahušťují a brání v proudění vzduchu.
Nebojte se pustit do práce – vaše jabloň se vám na jaře odvděčí záplavou květů a na podzim bohatou úrodou.