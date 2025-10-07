Jámy pro stromky připravte dopředu, s živinami i zdravým biomem pro kořeny

Podzim je pro vysazování ovocných stromků to nejideálnější období, o tom není sporu. Školky s tím počítají, takže nabídka prostokořenných stromků je nevídaně bohatá, staré odrůdy nevyjímaje. Jak se na výsadbu připravit, klidně i pár týdnů předtím, než se pro stromky do školky rozjedete nebo než vám je přivezou?

Samozřejmě, že můžete přivézt stromky, nechat je jedem den ve vhodné nádobě s vodou nasát pořádně vláhu, a mezitím si připravit výsadbové jámy. Nicméně není to jediný možný způsob, jak k výsadbě přistoupit.

Pokud chcete, aby se vašim nově vysazeným stromům v prvních letech po výsadbě opravdu dařilo a nic jim nechybělo, můžete jim připravit dokonalý start do života na vaší zahradě už týdny před výsadbou.

Příprava „zdravé a výživné“ jámy krok za krokem

Přípravu výsadbové jámy pro ovocný stromek lze pojmout velmi sofistikovaně a dopřát stromečku ideální start, radí ovocnář Karel Maroušek.
Výsadbovou jámu pro ovocný stromek můžete připravit už týdny dopředu.
Receptář prima nápadů, Karel Maroušek, ovocnář
Kůl umístěte na tu stranu výsadbové jámy, odkud fouká vítr.
18 fotografií

Ovocnář Karel Maroušek v rubrice Váš ovocnář v pořadu Receptář prima nápadů poradil a názorně ukázal, jak připravit výsadbovou jámu s péčí a láskou. Tak, abyste stromkům zajistili ten nejlepší start a sami si vlastní výsadbu opravdu užili a kopání jam už nemuseli řešit.

Především jde o to, nepodcenit přípravu. Vaše stromy vám to do budoucna nepochybně bohatě vrátí. Jak říká Karel Maroušek: „Ušetříte si práci v den výsadby a hlavně – dáte šanci tomu, aby se v jámě vytvořil zdravý biom, který bude chránit a podporovat kořeny vašeho stromku. Navíc připravená směs slehne a dříve pak obnoví kapilarita půdy.“

Sazenice stromů vybírejte pečlivě, berte je jako dlouhodobou investici

Jak tedy výsadbovou jámu ideálně připravit?

Máte-li tedy výsadbovou jámu pro stromek vykopanou, úplně nejdřív myslete na ochranu kořenů, abyste je při výsadně nepoškodili při zatloukání kůlu. „Kůl zatlučte před výsadbou a umístěte ho na tu stranu výsadbové jámy, odkud nejčastěji fouká vítr,“ vysvětluje ovocnář. Pokud u vás fouká opravdu vydatně, použijte raději tři kůly umístěné do trojúhelníku.

Protože voda je základ života, nalijte do připravené jámy 20 litrů vody. Zajistíte tak vlhkost v hloubce, kde se budou rozvíjet kořeny, vysvětluje ovocnář. Vodu budou potřebovat i další vrstvy materiálu, který do připravené jámy postupně přidáte.

Na dno vydatně zalité jámy s kůlem ovocnář nejprve přidal vrstvu dobře uleželého koňského hnoje (2–3 roky), který na rozdíl od toho kravského nemá tolik dusíku, proto není tak agresivní, ale výživný rozhodně je. Když nemáte k dispozici uleželý koňský hnůj, sáhněte s plnou důvěrou po co nejkvalitnějším kompostu. „Tuto vrstvu v jámě pěkně ušlapejte, ať tam nezůstanou vzduchové bubliny,“ radí Karel Maroušek.

Na hnůj nasypte vrstvu kvalitní půdy. „Ideální je zemina ze záhonu, kde jste rok předtím pěstovali plodiny hnojené hnojem, smíchaná s hlínou ze sadu nebo zahrady, kde budete daný stromek sázet.

Žebříčky nejoblíbenějších stromů, keřů i květin Ferdinanda Lefflera

Je čas přidat hnojení a mykorhizní směs kořenům

Křemík, draslík a vápník jsou pro stromky elixírem zdraví, proto na ně rozhodně nezapomeňte. Kde je vzít v přirozené podobě, tedy bez použití umělých hnojiv? „Přidejte do jámy přesličku rolní jako zdroj křemičitanů a dřevní popel jako zdroj draslíku a vápníku,“ radí Karel Maroušek. „Jsou to důležité prvky pro zdravý vývoj stromku a popel pak navíc vyrovná i kyselé prostředí vzniklé aplikací hnoje či kompostu.“

A nakonec je na řadě přidání mykorhizní směsi, což jsou houby, bacily a bakterie, které vytvoří pro rozvoj kořenového systému stromku ten správný biom, tedy doslova „hýčkající“ prostředí. Jen potřebují trochu času na namnožení, proto je ideální takto připravit výsadbové jámy i týdny dopředu. Což pořád můžeme stihnout. Dokud nemrzne, dá se vysazovat.

Stromky klidně sázejte až do jara, pokud nemrzne. Hlavně je zalijte

Na mykorhizní směs nasypte ještě další vrstvu kvalitní zeminy promíchané s tou místní a lehce ji rukama promíchejte s popelem a přesličkou pod ní. A abyste odstartovali žádoucí proces aktivace a množení přidaných mikroorganizmů, vše vydatně zalijte vodou. Kromě výše uvedené tak zabráníte i slehnutí půdy před výsadbou.

Možných způsobů výsadby je celá řada

Kromě uvedeného přístupu, kdy stromu připravíme živiny na několik let dopředu, je možné sázet stromy tzv. na tvrdé lůžko, tedy do mělké jámy, v níž nebyla narušena kapilarita půdy.

A potřebná a důležitá tečka na závěr? Aby se v jámě drželo vlhko, které mykorhizní mikroorganismy ke svému rozvoji rozhodně potřebují, „zamulčujte“ povrch připravené jámy zavadlou trávou či senem. Udrží v ní potřebnou vlhkost až do výsadby.

Teď už vám zbývá vyřešit tu příjemnější stránka celé věci: dobře vybrat a koupit vysněný ovocný stromek, správně provést výsadbový řez, stromek zasadit, připevnit ke kůlu a ochránit proti okusu zvěří. Tak výsadbě zdar, a ať vám rostou.

Podlehli jste stromové sázecí mánii? Jak to udělat, aby sazenice přežily
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zahrada usazená na místě staré usedlosti má vinici, sad a venkovský charakter

Ještě před pár lety na tomto místě v nivě Šáreckého potoka stála původní chátrající usedlost a nad údolím se tyčil téměř čtyřmetrový prudký svah zarostlý trním a šeříky. A protože staré stavení mělo...

Houbařská je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg

Známé hamletovské rčení praví: „Když přichází trápení, nepřichází jednotlivě, ale v houfech.“ Někdy však, opravdu jen zřídka, platí pravý opak. Jsou dny, kdy dobré zprávy a příjemná překvapení...

V Bolce vaří retro asii ze sedmdesátek, k rybí omáčce čichli až v Ano, šéfe!

Socialistický skanzen plný legend a rádoby čínských receptů, které zřejmě prošly tichou poštou, nyní křísnutý novou dobou a skutečnou asijskou kuchyní. Takový unikát si hýčká Mladá Boleslav – neboli...

Byl to okoun z říše snů. V poledním větru jsem ulovil 44cm obra

Soutěž

Daniel Kodýdek poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh o tom, jak ulovil svého nejzvláštnějšího okouna. Překonal v něm počáteční smůlu a změnou taktiky lovu dosáhl vynikajícího úspěchu.

Už nikdy neztratíte vývrtku. Praktický návod na zavěšení kuchyňského náčiní

Přestalo vás bavit stále hledat právě tu jednu konkrétní sběračku na omáčku nebo plastovou obracečku na lívance? Přivádějí vás k zuřivosti chvíle, kdy vychlazené víno je na stole, návštěva nachystaná...

7. října 2025

Jámy pro stromky připravte dopředu, s živinami i zdravým biomem pro kořeny

Podzim je pro vysazování ovocných stromků to nejideálnější období, o tom není sporu. Školky s tím počítají, takže nabídka prostokořenných stromků je nevídaně bohatá, staré odrůdy nevyjímaje. Jak se...

7. října 2025

Využijte toho, že zázvor umí aktivovat imunitní buňky

Zázvor je oblíbený nejen jako potravina, velmi opodstatněné využití má i jako léčivá rostlina. Čím to, že je stále více v kurzu?

6. října 2025

Poprvé na přívlači a hned velká štika. Devítiletý rybář měl senzační start

Lubomír Churý poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh svého syna, který hned na poprvé, kdy vyzkoušel techniku přívlače, ulovil velkou štiku. Navzdory minimálním zkušenostem, během...

6. října 2025

Znáte pravidlo pěti minut? Šokové větrání uchrání před plísněmi a ušetří

Řekli byste, že tak jednoduchá věc jako větrání vám může šetřit peníze i zdraví? Nejde totiž jen o jednoduché otevření okna, skutečně efektivní větrání a prevence plísní si vyžaduje pár osvědčených...

5. října 2025

Byl to okoun z říše snů. V poledním větru jsem ulovil 44cm obra

Soutěž

Daniel Kodýdek poslal do soutěže Můj nejlepší rybářský úlovek příběh o tom, jak ulovil svého nejzvláštnějšího okouna. Překonal v něm počáteční smůlu a změnou taktiky lovu dosáhl vynikajícího úspěchu.

4. října 2025

Sklízejte, uskladňujte, množte, vysazujte. Říjnové práce na zahradě zahřejí

Říjen rozhodně není měsíc, který byste mohli na zahradě vypustit. Jednak je potřeba sklidit a uskladnit či zpracovat podstatnou část zeleninové úrody, navíc už také zahradu svou podzimní péčí do...

3. října 2025

V Bolce vaří retro asii ze sedmdesátek, k rybí omáčce čichli až v Ano, šéfe!

Socialistický skanzen plný legend a rádoby čínských receptů, které zřejmě prošly tichou poštou, nyní křísnutý novou dobou a skutečnou asijskou kuchyní. Takový unikát si hýčká Mladá Boleslav – neboli...

3. října 2025

Houbařská je v plném proudu. Tato místa teď hlásí největší úlovky

Houbařská sezona se naplno rozjela a houbaři jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem?

2. října 2025  10:02

Zahrada usazená na místě staré usedlosti má vinici, sad a venkovský charakter

Ještě před pár lety na tomto místě v nivě Šáreckého potoka stála původní chátrající usedlost a nad údolím se tyčil téměř čtyřmetrový prudký svah zarostlý trním a šeříky. A protože staré stavení mělo...

2. října 2025

Nesmrtelnost a věčné mládí už existují. Mají je některá zvířata

Lidé po nesmrtelnosti a věčném mládí odnepaměti touží, někteří živočichové už obojí dávno mají. Nesmrtelnost, věčné mládí nebo schopnost opravovat své tělo skoro donekonečna – kdo by tohle nechtěl?...

2. října 2025

Chytil monstrum z Lipna. Bez podběráku dostal štiku 112 cm a 12 kg

Známé hamletovské rčení praví: „Když přichází trápení, nepřichází jednotlivě, ale v houfech.“ Někdy však, opravdu jen zřídka, platí pravý opak. Jsou dny, kdy dobré zprávy a příjemná překvapení...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.