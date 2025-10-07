Samozřejmě, že můžete přivézt stromky, nechat je jedem den ve vhodné nádobě s vodou nasát pořádně vláhu, a mezitím si připravit výsadbové jámy. Nicméně není to jediný možný způsob, jak k výsadbě přistoupit.
Pokud chcete, aby se vašim nově vysazeným stromům v prvních letech po výsadbě opravdu dařilo a nic jim nechybělo, můžete jim připravit dokonalý start do života na vaší zahradě už týdny před výsadbou.
Příprava „zdravé a výživné“ jámy krok za krokem
Ovocnář Karel Maroušek v rubrice Váš ovocnář v pořadu Receptář prima nápadů poradil a názorně ukázal, jak připravit výsadbovou jámu s péčí a láskou. Tak, abyste stromkům zajistili ten nejlepší start a sami si vlastní výsadbu opravdu užili a kopání jam už nemuseli řešit.
Především jde o to, nepodcenit přípravu. Vaše stromy vám to do budoucna nepochybně bohatě vrátí. Jak říká Karel Maroušek: „Ušetříte si práci v den výsadby a hlavně – dáte šanci tomu, aby se v jámě vytvořil zdravý biom, který bude chránit a podporovat kořeny vašeho stromku. Navíc připravená směs slehne a dříve pak obnoví kapilarita půdy.“
Jak tedy výsadbovou jámu ideálně připravit?
Máte-li tedy výsadbovou jámu pro stromek vykopanou, úplně nejdřív myslete na ochranu kořenů, abyste je při výsadně nepoškodili při zatloukání kůlu. „Kůl zatlučte před výsadbou a umístěte ho na tu stranu výsadbové jámy, odkud nejčastěji fouká vítr,“ vysvětluje ovocnář. Pokud u vás fouká opravdu vydatně, použijte raději tři kůly umístěné do trojúhelníku.
Protože voda je základ života, nalijte do připravené jámy 20 litrů vody. Zajistíte tak vlhkost v hloubce, kde se budou rozvíjet kořeny, vysvětluje ovocnář. Vodu budou potřebovat i další vrstvy materiálu, který do připravené jámy postupně přidáte.
Na dno vydatně zalité jámy s kůlem ovocnář nejprve přidal vrstvu dobře uleželého koňského hnoje (2–3 roky), který na rozdíl od toho kravského nemá tolik dusíku, proto není tak agresivní, ale výživný rozhodně je. Když nemáte k dispozici uleželý koňský hnůj, sáhněte s plnou důvěrou po co nejkvalitnějším kompostu. „Tuto vrstvu v jámě pěkně ušlapejte, ať tam nezůstanou vzduchové bubliny,“ radí Karel Maroušek.
Na hnůj nasypte vrstvu kvalitní půdy. „Ideální je zemina ze záhonu, kde jste rok předtím pěstovali plodiny hnojené hnojem, smíchaná s hlínou ze sadu nebo zahrady, kde budete daný stromek sázet.
Je čas přidat hnojení a mykorhizní směs kořenům
Křemík, draslík a vápník jsou pro stromky elixírem zdraví, proto na ně rozhodně nezapomeňte. Kde je vzít v přirozené podobě, tedy bez použití umělých hnojiv? „Přidejte do jámy přesličku rolní jako zdroj křemičitanů a dřevní popel jako zdroj draslíku a vápníku,“ radí Karel Maroušek. „Jsou to důležité prvky pro zdravý vývoj stromku a popel pak navíc vyrovná i kyselé prostředí vzniklé aplikací hnoje či kompostu.“
A nakonec je na řadě přidání mykorhizní směsi, což jsou houby, bacily a bakterie, které vytvoří pro rozvoj kořenového systému stromku ten správný biom, tedy doslova „hýčkající“ prostředí. Jen potřebují trochu času na namnožení, proto je ideální takto připravit výsadbové jámy i týdny dopředu. Což pořád můžeme stihnout. Dokud nemrzne, dá se vysazovat.
Na mykorhizní směs nasypte ještě další vrstvu kvalitní zeminy promíchané s tou místní a lehce ji rukama promíchejte s popelem a přesličkou pod ní. A abyste odstartovali žádoucí proces aktivace a množení přidaných mikroorganizmů, vše vydatně zalijte vodou. Kromě výše uvedené tak zabráníte i slehnutí půdy před výsadbou.
Možných způsobů výsadby je celá řada
Kromě uvedeného přístupu, kdy stromu připravíme živiny na několik let dopředu, je možné sázet stromy tzv. na tvrdé lůžko, tedy do mělké jámy, v níž nebyla narušena kapilarita půdy.
A potřebná a důležitá tečka na závěr? Aby se v jámě drželo vlhko, které mykorhizní mikroorganismy ke svému rozvoji rozhodně potřebují, „zamulčujte“ povrch připravené jámy zavadlou trávou či senem. Udrží v ní potřebnou vlhkost až do výsadby.
Teď už vám zbývá vyřešit tu příjemnější stránka celé věci: dobře vybrat a koupit vysněný ovocný stromek, správně provést výsadbový řez, stromek zasadit, připevnit ke kůlu a ochránit proti okusu zvěří. Tak výsadbě zdar, a ať vám rostou.
