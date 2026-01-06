Zkušený ovocnář radí, jak správně nasbírat rouby. Do jara vydrží i v lednici

Martina Čermáková
Prosinec a leden jsou ideální měsíce na sběr roubů, abyste si v dubnu mohli naroubovat ovoce, které vás zaujalo, a rádi byste ho měli na své zahradě. I když se třeba nedaří tuto odrůdu sehnat u ovocnářů ve školce. Klidně to může být roub od sousedů, od silnice nebo z volné krajiny. Jak rouby vybírat, a jak je do jara uskladnit?

Jak efektivně nasbírat a uskladnit rouby pro jarní roubování, předvedl názorně ovocnář Karel Maroušek v pořadu Receptář prima nápadů. A rovnou poradil, jak zajistit, aby nasbírané rouby přežily zimu v perfektní kondici. Klidně i doma v ledničce, pokud na to nejste připraveni v zahradě.

Pokud jste to nestihli v prosinci, leden je pro sběr roubů stále ideální čas – je důležitý pro budoucí roubování a provádí se až po prvních mrazech.

Jak na sběr ovocných roubů, a jak je uchovat do jara

20 fotografií

Jak vybrat větvičky ideální na rouby? „Pro roubování jsou nejvhodnější jednoleté větvičky, které rostou vodorovně nebo pod úhlem 45 stupňů. Vyhněte se větvičkám rostoucím přímo vzhůru,“ radí Karel Maroušek. Současně by vybraná větvička měla být tzv. zralá a mít ideální průměr, měla by tedy být silná zhruba jako běžná tužka.

Délka roubu by měla být zhruba 15 až 20 cm, takže byste na něm měli napočítat přibližně 15 zdravých pupenů. A pokud budete chtít naroubovat celý strom, měli byste nasbírat minimálně deset roubů.

Rouby lze uskladnit na zahradě i doma v lednici

Na uskladnění roubů můžete využít jeden ze dvou osvědčených způsobů, výběr je jen na vás a na vašich možnostech. Prvním z nich je uskladnění ve venkovní pískové jámě. „Je to ideální pro větší množství roubů a je třeba ho připravit před zamrznutím půdy,“ upozorňuje Maroušek.

Je totiž potřeba předem – než přijdou mrazy – vykopat jámu, kterou naplníte pískem. A do něj zasunete tolik polínek, kolik pravděpodobně budete potřebovat děr na uskladnění roubů. Pak už snadno vytáhnete polínko, které svazku roubů drželo místo, rouby do něj vložíte a jemně je pískem zahrnete. Pokud tedy tuto možnost máte, jak na to?

Svazky roubů jedné odrůdy prostě jemně svažte drátkem, který rozhodně příliš neutahujte, abyste nepoškodili pupeny. A na obou koncích zkraťte rouby na stejnou délku. Vyjměte jeden z připravených kůlů a do vzniklého prostoru pod úhlem 45 stupňů uložte svazek roubů. Roubům by měly koukat jen horní dva pupeny. Pak rouby pěkně přesypte pískem.

Použití kůlů zabraňuje poškození pupenů při ukládání roubů do písku. Získáte tak volný prostor, kam rouby bezpečně zapíchnete,“ vysvětluje ovocnář. S tím, že je třeba pravidelně kontrolovat vlhkost písku, aby rouby nevyschly.

Vhodnou alternativu je opravdu i lednička

V aktuálních mrazech – pokud nemáte pískovou jámu již dopředu nachystanou – je vhodný i domácký způsob uchování roubů do jara – v nulové zóně ledničky. Vejde se vám tam sice jen menší množství roubů, do jara byste je ovšem měli takto uchovat spolehlivě.

Rouby jednoduše zkrátíte na šířku mikrotenového sáčku a celý svazek zabalíte do papírového kapesníku nebo ubrousku. Ten navlhčete vodou a takto zaopatřené ruby položte na dno připraveného sáčku. „Ten nezavírejte úplně, ani ho nenechávejte zcela otevřený. Jen ho mírně uzavřete – tak, aby se uvnitř udržela vlhkost, ale zároveň mohly rouby dýchat – a uložte do nulové zóny ledničky, tedy do šuplíku k zelenině, radí Karel Maroušek, který v dubnu poradí, jak na roubování ovocných stromů.

Jámy pro stromky připravte dopředu, s živinami i zdravým biomem pro kořeny

Zkontrolovali jste ovocné stromky před zimou?

Zařídili jste před zimou, abyste měli stromky ochráněné před mrazy a škůdci? Správná zimní příprava je totiž základem pro zdravý růst a bohatou úrodu v následujícím roce. „Zejména u mladých stromků je důležité věnovat pozornost několika detailům,“ upozorňuje Maroušek.

Když nemrzne, je třeba u mladých stromků z loňské či předloňské výsadby zkontrolovat, zda je opěrný kůl pevně zaražený v zemi a stabilní. „Mnoho lidí to odkládá na jaro, ale těžký sníh, námraza a vítr mohou v zimě mladý stromek snadno poškodit, i když nemá listy,“ varuje ovocnář. Zkontrolujte také, zda úvazky stromku nejsou příliš volné, aby se stromek nekýval, ani příliš těsné, aby nezaškrtily kmen.

A nezapomeňte ani na ochranu kmene před okusem zajíci nebo spárkatou zvěří. Mechanickou ochranou zajistíte, že vaše stromky přečkají zimu v bezpečí. A na jaře budou připraveny k růstu a budou vám dělat radost.

Na pár metrech čtverečních živého plotu lze sklízet třešně, jahody či rybíz

Vstoupit do diskuse

Zkušený ovocnář radí, jak správně nasbírat rouby. Do jara vydrží i v lednici

