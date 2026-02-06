Zasaďte si ovocný keř, co ke konci zimy nakrmí včely a na konci léta vás

Hledáte nenáročný, krásný a zároveň jedlý keř, který obohatí vaši zahradu, kuchyni a ještě na konci zimy nakrmí hladové včely? Případně plodící keř do živého plotu nebo na zpevnění svahu? Zkuste dřín – kvůli opylení aspoň dvě různé vyšlechtěné velkoplodé odrůdy – nenáročný původní keř, který je současně superpotravinou.

Zahradnice Lenka Eywa ho v pořadu Zahradnice po ruce představila jako opravdový poklad, zvlášť pro přírodní zahrady. Je velmi nenáročný, zvládne i přísušky a náročné podmínky. Což platí i pro velkoplodé odrůdy vyšlechtěné na východě – díky tomu si poradí i s extrémnějšími mrazy.

Dřín (Cornus mas), známý také jako dřín obecný, je jedním z našich původních keřů, jehož pecky byly nalezeny už v pravěkých sídlištích. Po letech zapomnění se vrací do zahrad, a to nejen v divoké formě, ale i v podobě velkoplodých odrůd. Proč by tento keř neměl chybět v žádné přírodní zahradě a jak z jeho plodů připravit neobvyklou delikatesu? Buď lze připravit tradiční džem, nebo dřínky naložené jako falešné olivy.

Seznamte se s dřínem. Je to dříč, co nese ovoce

Proč si dřín zamilujete?

  • Časné květy: Již v únoru a březnu rozkvétá zářivě žlutými květy. To včely obvykle poprvé vylétají a dřín je pro ně jedním z prvních zdrojů pylu a nektaru. Pokud se ovšem teploty nepohybují kolem 10 °C a včely nevyletí, nebude vaše úroda dřínků ten rok nejvyšší.
  • Nenáročnost: Snáší neuvěřitelně těžké podmínky. Daří se mu i na suchých a málo výživných půdách, zvládá mrazy až do -30 °C. Nepotřebuje speciální zálivku ani hnojení.
  • Stabilizace svahů: Díky hlubokému kořenovému systému umí skvěle udržet svah, takže je ideální pro erozí ohrožená místa.
  • Bez postřiků: Je velmi odolný vůči chorobám a škůdcům. Případná skvrnitost listů keři nevadí a další rok bývají listy bez poskvrnky.
  • Plody jsou česká superpotravina: Zatímco divoké dříny mají menší a kyselejší plody, moderní velkoplodé odrůdy (např. Wydubietskij, Elegantní či Jantarnyj) jsou výrazně větší a sladší, barvu mají buď červenou nebo žlutou. Plně zralé a měkké plody se dají jíst syrové a obsahují mnoho vitamínů. Z jednoho keře sklidíte i 5 až 8 kg plodů.

Slaďounké moruše si zamilujete stejně jako ptáci. Sázejte je dál od domu

Klíčové rady pro pěstování dřínu

  • Slunce je základ: Dřín potřebuje slunné stanoviště. Ve stínu nekvete a tudíž neplodí. Na suchém, slunném místě bude maximálně spokojený.
  • Výchovný řez: V prvních 3 až 4 letech proveďte výchovný řez pro zahuštění keře. Poté už dřín nevyžaduje téměř žádný řez, jen občasný prosvětlovací nebo zdravotní.
  • Živé ploty: Snáší dobře řez, takže je vhodný i do živých plotů. Počítejte ale s pomalejším růstem než u muchovníku nebo aronie.
  • Cizosprašný: Pro dobrou úrodu potřebujete minimálně dva keře (Lenka Eywa má vedle sebe vysazené tři, viz fotogalerie) různých odrůd, které se vzájemně opylí. Ideální je kombinace červené a žluté odrůdy.
  • Velikost: Vždy se ptejte na finální velikost keře odrůdy, kterou kupujete. Aby vás nepřekvapilo, jak velký prostor časem zabere.

Sázejte indiánské borůvky. Vyberte si muchovníky, které mají sladké plody

Zpracování plodů – dřínky à la olivy

Kromě klasických marmelád, šťáv, likérů či povidel, pro které jsou dříny skvělé – a Lenčin muž tvrdí, že dřínková marmeláda je jedna z nejlepších, kterou mají ve spíži – má Lenka Eywa speciální tip na jejich netradiční zpracování. Připravuje dřínky jako falešné olivy.

Jak na to? Sklízejte nedozrálé dřínky, kdy mají žluto-načervenalou barvu. Nechte je kvasit ve slaném nálevu (jako se to dělá s olivami) po dobu zhruba 10 dnů. Po vykvašení je propláchněte a zalijte kvalitním olivovým olejem. Pro dochucení můžete přidat bylinky (např. rukolu nebo česnek).

Takto naložené dříny vydrží skladované i několik let. Jen počítejte s tím, že v plodech zůstanou pecky, které je potřeba vyplivnout, ale chuťová odměna za to rozhodně stojí. Dřín je zkrátka všestranný keř, který přináší krásu, užitek pro přírodu i chutné plody do kuchyně. Vyzkoušejte ho.

Stromky klidně sázejte až do jara, pokud nemrzne. Hlavně je zalijte
