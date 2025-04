Vždy je třeba pamatovat na to, že stříhání stromu se musí provádět kvalitním, ostrým a čistým nářadím. Následně by se měly všechny řezy s průměrem větším než jeden centimetr potřít ochranným přípravkem. Někteří zahradníci tvrdí, že až rány větší než dva centimetry, další dokonce radí potírat až od čtyř centimetrů… Jisté je, že čím větší větev se odstraňuje, tím vyšší hrozí riziko, že se do stromu dostane infekce.

Stromový balzám

Stromový balzám (nebo také sadařský balzám) je určen především pro ovocné stromy. Chrání je před vysycháním a dřevokaznou houbou a podporuje hojení řezných ran. Zároveň funguje jako insekticid, hubí savý hmyz a odrazuje před dalším napadením. Šupinatce, mšice, roztoče a další hmyz, který se živí listy stromů, hubí jejich udušením.

Stromový balzám je vodou ředitelný, jednoduše se nanáší štětečkem nebo stěrkou a po zaschnutí vytvoří pružnou ochrannou vrstvu. Použít ho lze celoročně, je odolný vůči nízkým teplotám. Nelze ho však použít k ošetření jednoletých výhonů.

Stromový balzám si navíc může každý správný zahradník vyrobit sám.

Štěpařský vosk

Jedná se o směs včelího vosku, který skvěle funguje jako prevence proti houbovým onemocněním, a přírodních pryskyřic, které ráně zajistí přídržnost. Používá se při teplotách nad 15 stupňů Celsia, při nižších není natolik nahřátý, aby šel roztírat. Po nanesení a ztuhnutí vytváří na řezu stromu ochranný film a výborně odpuzuje vodu. Nevýhodou je, že na větších ranách může po čase praskat a odlupovat se.

Latex

Další alternativou je venkovní latex s fungicidem a růstovým stimulátorem. Nenabízí ale tak kvalitní ochranu stromů po řezu jako stromový balzám.

Ještě je důležité vědět, že každá ochrana stromů po řezu je nutná do úplného zaschnutí chránit před deštěm. Nejlepší je tak naplánovat stříhání a ošetření stromu po řezu na slunečný den.

Správná výživa

Stromu pomůže i správná výživa, vhodné je přihnojení organickými hnojivy a dát mu dostatek vody.

Dobré je také uklidit okolí stromu a odstranit napadané dřevo, které by mohlo být zdrojem infekcí.