Osečkování není holoseč. Co z révy odstranit a co ponechat?
Než se vrhnete s nůžkami mezi řádky, je dobré si ujasnit pojmy. Zahrádkáři často zaměňují jednotlivé úkony a pak stříhají ve špatný čas. Letní péče o révu zahrnuje několik odlišných zásahů:
- Podlom (jaro): Vylamování přebytečných mladých výhonů z kmínku, starého dřeva a hlavy keře ještě před kvetením.
- Zastrkování a vyvazování: Usměrňování letorostů mezi dvojdrátí, aby stěna rostla vzpřímeně.
- Osečkování (léto): Zkracování přerůstajících vrcholů hlavních letorostů a boků listové stěny.
- Vylamování zálistků (fazochů): Odstraňování nebo zkracování bočních výhonků rašících z úžlabí listů.
- Odlistění: Cílené probírání několika málo listů v bezprostředním okolí hroznů.
Než vezmete nůžky do ruky
Nejdříve si ujasněte typ vedení révy, zkontrolujte a ušetřete výhony určené jako budoucí tažně pro zimní řez a všechny ostatní letorosty nejprve pečlivě zastrčte mezi dráty. Teprve to, co přečnívá, bude potřeba zastřihnout. Používejte vždy ostré zahradnické nůžky (na souvislou drátěnku poslouží i plotostřih) a stříhejte výhradně za suchého počasí, aby čerstvé rány rychle zaschly a nešířily se jimi choroby.
Smyslem osečkování není vytvořit dokonale podle pravítka rovný živý plot, ale vyvážený keř. Hrozny potřebují proudění vzduchu a světlo, aby netrpěly houbovými chorobami, jako je šedá hniloba, ale zároveň vyžadují dostatek listů, které jim dodávají cukr a chrání je před spalujícím sluncem.
Kdy vinnou révu osečkovat? Sledujte odkvět a oporu
Přesné datum v kalendáři nehledejte. Pro správný termín prvního osečkování musejí být splněny tři podmínky:
- Réva už bezpečně odkvetla a na třapině se vyvíjejí malé bobulky.
- Letorosty přerostly horní oporu (dvojdrátí, konstrukci či kůl).
- Výhony se začínají ohýbat, převisovat do stran a zastiňovat okolí.
Obvykle tento čas přichází během července. Podle růstu a srážek lze zásah během léta jednou až dvakrát zopakovat. Vždy ale počkejte, až réva znovu vytvoří výrazné převisy – ideálně dodržujte odstup alespoň 30 dní.
Proč se vyplatí počkat?
Příliš brzký zásah před kvetením nebo těsně po něm způsobí, že réva v šoku vrhne veškerou energii do masivního růstu zálistků. Výsledkem bude ještě hustší a neprostupnější keř než před stříháním.
Kolik listů nechat? Návod podle typu vedení révy
Určitě jste slyšeli poučky typu – stříhejte vždy za sedmým listem. Na internetu ale najdete návody doporučující dvě, sedm nebo třeba patnáct listů. Jak je to možné? Každý návod totiž popisuje úplně jiný pěstitelský tvar.
1. Svislá drátěnka (rýnsko-hessenské vedení, Guyot)
U klasického vedení na drátech potřebuje letorost dostatečně vysokou listovou stěnu o výšce přibližně 1,2 až 1,4 metru, což odpovídá cca 13–15 listům na výhon. Jak na to? Seřízněte vrchol přibližně tři listy nad horním dvojdrátím. Výhon musí zůstat vzpřímený a nesmí se kácet dolů.
2. Kordon u zdi, na plotě nebo ve skleníku
U kordonů zůstává trvalé dřevnaté rameno a z něj vyrůstají krátké plodonosné výhony. Zde platí systém britské RHS – plodný postranní výhon zkraťte na dva listy za hroznem (květenstvím). Neplodné boční výhony zkraťte přibližně na pět listů.
3. Réva u jednoho kůlu (bez drátěnky)
Výhony nemají oporu z boků a hrozí jejich zlomení větrem. V tomto případě zasahujte o něco dříve a nad nejvýše položeným hroznem ponechte bezpečný zábor nejméně 7 až 8 listů.
4. Réva na pergole
Pergola má kromě úrody poskytovat i příjemný stín. Vinnou révu na ní nezkracujte plošně! Odstraňujte pouze výhony, které rostou hluboko do průchodu, kříží se nebo příliš zahušťují vnitřek. Na střeše pergoly ponechte souvislou zelenou plochu, jinak spálíte hrozny a přijdete o stín.
Jak pustit k hroznům vzduch, ale nespálit je?
Po odstranění hlavního vrcholu réva zareaguje tak, že v úžlabí listů začne vyhánět boční výhonky – zálistky (fazochy). Jak s nimi naložit?
- Dole v zóně hroznů: Zálistky nekompromisně vyřízněte. Zahušťují prostor kolem bobulí, drží se v nich vlhkost a vytvářejí ideální prostředí pro plísně.
- Nahoře nad hrozny: Zálistky ponechte nebo jen zkraťte.
Právě horní zálistky hrají při zrání zásadní roli – fungují doslova jako motor zrání hroznů. Zatímco nejstarší spodní listy postupně únavou ztrácejí svou fotosyntetickou výkonnost, mladé lístky na horních zálistcích v druhé půli léta intenzivně vyrábějí cukry a pumpují je přímo do zrajících bobulí.
Opatrně s trháním listů kolem bobulí
Vzhledem k čím dál častějším vlnám veder a extrémnímu slunečnímu svitu se přístup k odlistění mění. Pokud hrozny v době, kdy začínají měknout a vybarvovat se, náhle a zcela obnažíte, slunce je doslova uvaří a spálí.
- Odstraňujte jen jeden až tři listy na letorost, které přímo zakrývají trsy.
- Na straně vystavené nejsilnějšímu odpolednímu slunci (jižní a západní strana) vždy ponechte krycí listy jako přírodní slunečník.
- Nikdy neprovádějte masivní odlistění těsně před ohlášenou vlnou tropických veder.
Co zelené práce dokážou a co ne?
Vzdušný a prosvětlený keř rychleji osychá, což výrazně snižuje riziko šedé hniloby či padlí. Nejde však o všelék. Zelené práce vás nezachrání před systémovými chorobami přenášenými hmyzem (např. obávané zlaté žloutnutí révy přenášené křískem) ani plně nenahradí cílenou ochranu rostlin.
|Vývojová fáze
|Vhodný a bezpečný zásah
|Čemu se vyhnout
|Před kvetením
|Zastrkování letorostů do dvojdrátí, oprava tvaru stěny.
|Hlubokému osečkování a trhání listů u hroznů.
|Po odkvětu (nasazení bobulí)
|První osečkování nad oporou, odstranění zálistků u hroznů.
|Zkracování všech výhonů bez ohledu na jejich sílu a typ.
|Bobule velikosti hrášku
|Mírné odlistění (1–3 listy u hroznu), případná probírka úrody.
|Úplnému obnažení hroznů ze slunné (jižní/západní) strany.
|Zaměkání a zrání hroznů
|Už jen drobné korekce převisů, zachování horních listů.
|Radikálnímu řezu – réva by přišla o listy potřebné k tvorbě cukru.
Nejčastější chyby, kterými se připravíte o úrodu
- Uříznutí budoucího tažně: U obnovovacích tvarů (Guyot) si vždy včas vyhlédněte silný výhon blízko kmínku. Ten v létě nezkracujte – v zimě z něj vytvoříte nové plodné rameno.
- Honba za dokonalou rovinou: Pravidelné týdenní zarovnávání lištou keř neustále stresuje a vyvolává další a další růst zálistků. Stříhejte jen tehdy, když výhony reálně stíní a převisají.
- Léčení následků místo příčiny: Pokud réva extrémně bují a vy musíte stříhat bez přestání, chyba není v nůžkách. Keř je pravděpodobně přehnojený dusíkem, přelévaný, nebo jste při zimním řezu nechali málo oček.
Každá zahrada má své vlastní tempo
Péče o vinnou révu s sebou nese spoustu pouček a pravidel, ale tou nejdůležitější zásadou zůstává všímavost. Žádná tabulka v kalendáři totiž nepozná vaši zahradu tak dobře jako vy sami. Pozorujte, jak vaše réva reaguje na slunce i deště, berte nůžky do ruky s rozvahou a nechejte rostlině dostatek sil.
Odměnou vám budou nádherné, šťavnaté hrozny plné letního slunce, které vám udělají tu největší radost. Krásné léto a bohatou úrodu!