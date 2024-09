Sýkory jsou agresivní, fotil jsem i zvrhlé opeřence. Ornitolog o ptačí říši

Jak se daří ptákům v Česku?

Jak kterým. Některé druhy jsou na tom dlouhodobě líp, jiné momentálně hůř, další jdou do kytek lokálně, jiné celkově, časem se to zase vystřídá. To máte jako s koloběhem života na Zemi. Taky se vše neustále mění, jenže my lidé jaksi lpíme na představě, že svět by měl zůstávat takový, jaký ho známe ze svého dětství. Ale to nejde.

V Brazílii jsme potkali hejno nájezdních mravenců, to je milionová armáda, která žere všechno. A co nesežere, to zvládnou mravenčí ptáci – ti nežerou mravence, ale vše, co před nimi utíká. Tohle jsem toužil zdokumentovat. Tak jsem si polil nohy dvěma repelenty a vstoupil doprostřed toho mumraje.