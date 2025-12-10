Podle autentických zkušeností zahradnice Lenky Eywa je přitom ořešákové listí pro naši zahradu poklad, jak vysvětlila ve svém pořadu Zahradnice po ruce. Tedy žádný „jedovatý“ odpad, ale cenný materiál, který byste měli ve své zahradě s radostí a chytře využít. Stačí jenom vědět, jak s tímto listím správně zacházet a proč, a proměníte ho v užitečného pomocníka pro svou zahradu.
„Ořešákové listí je často démonizováno kvůli obsahu látky zvané juglon. Panuje rozšířená domněnka, že juglon je jedovatý, brání klíčení a růstu rostlin, a proto se ořešákové listí nesmí dostat do kompostu ani na záhony,“ uvádí Lenka Eywa, aby tyto mýty uvedla na správnou míru. Dokonce můžete juglon a specifika ořešákového listí skvěle využít.
Využijte listí ořešáku na své zahradě, vyplatí se to
Mýtus o jedovatém listí a co je juglon
Juglon je látka obsažená v listech ořešáku, která brání klíčení a růstu mladých rostlin. „Jde o přirozenou a svým způsobem chytrou strategii stromu, jak eliminovat konkurenci pod svým baldachýnem,“ potvrzuje Lenka Eywa známý fakt, že přímo pod ořešákem se nedaří zdaleka všem rostlinám. Neznamená to ovšem, že ořešákové listí do zahrady nepatří.
O listí z ořešáku platí:
- Juglon je aktivní pouze v čerstvém listí nebo ve velkých, hutných hromadách. Nicméně postupně se rozkládá a přestává být aktivní.
- Do kompostu můžete ořešákové listí bez obav dávat. V klasickém kompostu, který zraje delší dobu (ideálně 2–3 roky), se juglon zcela odbourá a přestane být škodlivý. Vyhněte se jen tzv. rychlým, horkým kompostům, tam by s největší pravděpodobností ještě zůstal aktivní.
- Pozor, ořešákové listí obsahuje více tříslovin než například listí ovocných stromů, proto se rozkládá pomaleji – v kompostu to může trvat dva až tři roky, namísto jednoho roku jako u běžného listí.
Místo vyhození do popelnice dobro pro zahradu
Lenka Eywa doporučuje ořešákové listí shrabovat a dále využívat, protože je to materiál plný živin s mnoha praktickými užitnými vlastnostmi. Sama si ho bere i od sousedů a připravuje z něj listovku, což je paradoxně ideální substrát pro výsevy – a vlastně tedy i důkaz, že juglon se časem rozloží.
Tzv. listovka je speciální druh kompostu tvořený výhradně z listí a ořešákové listí je pro ni stejně vhodné jako každé jiné. Jak na to? Nasbírané ořešákové listí jednoduše naházejte na hromadu, ideálně do pletivového kontejneru, a nechte ho dva roky zrát. Vzniklá listovka je totiž po rozkladu juglonu pro klíčení rostlin perfektním výsevním substrátem.
3 tipy, jak využít čerstvý juglon (antiseptické účinky):
Další variantou, jak nechat listí z ořešáku rozložit, je přidat ho k ostatnímu listí, pokud vám nevadí, že se bude rozkládat alespoň ty dva roky. Pokud sbíráte větší množství listí, můžete ho skladovat ve velkých prodyšných vacích. Že nádoba musí být propustná pro vzduch a vodu, aby listí nehnilo, ale tlelo, je důležitou podmínkou. Jinak můžete klidně vrstvit nové listí na již starší. Spodní vrstvy se budou postupně rozkládat v listovku, zatímco horní budou zrát pomaleji. Nezetlelé části pak lze znovu použít do další vrstvy. Hotovou listovku jako když pak najdete.
