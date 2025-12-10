Jak využít listy ořešáku u slepic, na kompost, mulč i skladování zeleniny

Autor:
Nenechte se zmást mýty, že ořešákové listí je dobré tak na vyhození do hnědé popelnice. Je to omyl, kterým se připravujete o možnost maximálního využití jeho cenných látek. Stejně jako jakékoliv jiné listí je to přinejmenším cenný zdroj organické hmoty a užitečný pomocník v zahradě. Ale umí toho i víc – využijte ho chytře a vaše zahrada se vám odvděčí.

Podle autentických zkušeností zahradnice Lenky Eywa je přitom ořešákové listí pro naši zahradu poklad, jak vysvětlila ve svém pořadu Zahradnice po ruce. Tedy žádný „jedovatý“ odpad, ale cenný materiál, který byste měli ve své zahradě s radostí a chytře využít. Stačí jenom vědět, jak s tímto listím správně zacházet a proč, a proměníte ho v užitečného pomocníka pro svou zahradu.

„Ořešákové listí je často démonizováno kvůli obsahu látky zvané juglon. Panuje rozšířená domněnka, že juglon je jedovatý, brání klíčení a růstu rostlin, a proto se ořešákové listí nesmí dostat do kompostu ani na záhony,“ uvádí Lenka Eywa, aby tyto mýty uvedla na správnou míru. Dokonce můžete juglon a specifika ořešákového listí skvěle využít.

Využijte listí ořešáku na své zahradě, vyplatí se to

Prima TV, Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, listí, ořešák
Prima TV, Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, listí, ořešák
Prima TV, Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, listí, ořešák
Prima TV, Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, listí, ořešák
10 fotografií

Mýtus o jedovatém listí a co je juglon

Juglon je látka obsažená v listech ořešáku, která brání klíčení a růstu mladých rostlin. „Jde o přirozenou a svým způsobem chytrou strategii stromu, jak eliminovat konkurenci pod svým baldachýnem,“ potvrzuje Lenka Eywa známý fakt, že přímo pod ořešákem se nedaří zdaleka všem rostlinám. Neznamená to ovšem, že ořešákové listí do zahrady nepatří.

O listí z ořešáku platí:

  • Juglon je aktivní pouze v čerstvém listí nebo ve velkých, hutných hromadách. Nicméně postupně se rozkládá a přestává být aktivní.
  • Do kompostu můžete ořešákové listí bez obav dávat. V klasickém kompostu, který zraje delší dobu (ideálně 2–3 roky), se juglon zcela odbourá a přestane být škodlivý. Vyhněte se jen tzv. rychlým, horkým kompostům, tam by s největší pravděpodobností ještě zůstal aktivní.
  • Pozor, ořešákové listí obsahuje více tříslovin než například listí ovocných stromů, proto se rozkládá pomaleji – v kompostu to může trvat dva až tři roky, namísto jednoho roku jako u běžného listí.

Co lze v zimě dělat pro zahradu? Kropit záhony močí a dalších 22 věcí

Místo vyhození do popelnice dobro pro zahradu

Lenka Eywa doporučuje ořešákové listí shrabovat a dále využívat, protože je to materiál plný živin s mnoha praktickými užitnými vlastnostmi. Sama si ho bere i od sousedů a připravuje z něj listovku, což je paradoxně ideální substrát pro výsevy – a vlastně tedy i důkaz, že juglon se časem rozloží.

Tzv. listovka je speciální druh kompostu tvořený výhradně z listí a ořešákové listí je pro ni stejně vhodné jako každé jiné. Jak na to? Nasbírané ořešákové listí jednoduše naházejte na hromadu, ideálně do pletivového kontejneru, a nechte ho dva roky zrát. Vzniklá listovka je totiž po rozkladu juglonu pro klíčení rostlin perfektním výsevním substrátem.

3 tipy, jak využít čerstvý juglon (antiseptické účinky):

  • Mulčování cestiček: Ořešákové listí použijte k mulčování cestiček mezi záhony. Juglon pomůže potlačit růst plevele, takže cestičky zůstanou čistší.
  • Podestýlka pro slepice: Pokud chováte slepice, podestýlejte jim kurník suchým ořešákovým listím. Juglon odpuzuje čmelíky a pomáhá udržovat hygienické prostředí.
  • Skladování kořenové zeleniny: Suché ořešákové listí přidejte do písku, ve kterém skladujete kořenovou zeleninu (mrkev, petržel, celer) ve sklepě. Antiseptické vlastnosti juglonu vytvoří protihoubové klima a pomohou zabránit houbovým skladovacím chorobám.

Další variantou, jak nechat listí z ořešáku rozložit, je přidat ho k ostatnímu listí, pokud vám nevadí, že se bude rozkládat alespoň ty dva roky. Pokud sbíráte větší množství listí, můžete ho skladovat ve velkých prodyšných vacích. Že nádoba musí být propustná pro vzduch a vodu, aby listí nehnilo, ale tlelo, je důležitou podmínkou. Jinak můžete klidně vrstvit nové listí na již starší. Spodní vrstvy se budou postupně rozkládat v listovku, zatímco horní budou zrát pomaleji. Nezetlelé části pak lze znovu použít do další vrstvy. Hotovou listovku jako když pak najdete.

Raději vyvěšujte budky. Ptáci vypasení z krmítek válcují ostatní druhy
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jaké byly Vánoce 1985? Kupovaly se desky, byly i banány, v Moskvě to vřelo

„Tak kterého chceš, hochu?“ V pražské Jindřišské ulici se prodávali kapři...

Ten rok dostali Čechoslováci mnoho darů, a to nejen pod stromeček. Například v květnu nadělovali naši hokejisté, když na mistrovství světa v Praze ve finále nad Kanadou zvítězili pět ku třem. Ale...

Čištění lomu není pro šampóny, chce to i fekální vůz, vyzkoušel si Vojta Kotek

Čištění lomu není pro sraby, předvedl Vojta Kotek ve Farmě.

Na zatopený kamenný lom na svém pozemku byl Vojta Kotek od samého počátku hodně pyšný, i když samozřejmě dopředu věděl, že ho bude muset vyčistit. Což rozhodně nebyla procházka růžovou zahradou....

Letos Pohlreich v Ano, šéfe! napravoval 10 podniků. Mnohde se to povedlo

Zdeněk Pohlreich, Ano, šéfe! 2025, U Jelena, Drahotuše

Letošním podzimem prosvištělo deset premiérových dílů pořadu Ano, šéfe!, a tedy i deset osudů restauračních podniků. A také celé řady lidí, kteří se kolem takového podnikání musí otáčet. Aby vše...

Sází stromky bez jediné koruny z dotací, přesto Sázíme Česko budí pochybnosti

Premium
Výsadba stromků a obnova lesa je záslužná činnost, vysazené stromky všem...

Dostal jsem dárek. Certifikát o vysazení třiceti stromků. „Až trochu povyrostou, můžeš si na místo udělat výlet,“ připsal dárce na listinu vyzdobenou obrázky lesní zvěře. Uplynul rok a půl, a tak...

Řemeslníci nedokončili zateplení. Roztrhá vatu mráz, anebo zimu přežije?

Čtenář poslal fotografie dokumentující stav stavby. Počasí nad nulou, ale na...

Když to zůstane tak, jak to je, minerální vata nasákne vodou a mráz ji roztrhá, oslovil čtenář redakci se svou obavou. Dopadne to tak, že se izolační vrstva bude muset na jaře odstranit a nalepit...

Jak využít listy ořešáku u slepic, na kompost, mulč i skladování zeleniny

Prima TV, Zahradnice po ruce, Lenka Eywa, listí, ořešák

Nenechte se zmást mýty, že ořešákové listí je dobré tak na vyhození do hnědé popelnice. Je to omyl, kterým se připravujete o možnost maximálního využití jeho cenných látek. Stejně jako jakékoliv jiné...

10. prosince 2025

KVÍZ: Mona Lisa, černá známka, ex libris. Jak se vyznáte ve sběratelství?

Nepoužitý blok dvanácti prvních známek světa Penny Black z roku 1840 se v...

Tento kvíz s dvaceti otázkami pokrývá nejdůležitější milníky a neobvyklé pojmy z oblasti sběratelství, od filatelie a numismatiky až po méně známé koníčky. Jak se v tomto oboru vyznáte? Zkuste se...

vydáno 10. prosince 2025

Zoo odchovala mládě lamy vikuně. Kvůli vlně je ve volné přírodě téměř vyhubili

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Ve zlínské zoo se podařil další chovatelský úspěch – odchov mláděte lamy vikuně. Sameček se narodil na začátku října po dlouhých 13 letech od posledního odchovu. Návštěvníci uvidí celé stádo vikuní...

9. prosince 2025  13:33

Řemeslníci nedokončili zateplení. Roztrhá vatu mráz, anebo zimu přežije?

Čtenář poslal fotografie dokumentující stav stavby. Počasí nad nulou, ale na...

Když to zůstane tak, jak to je, minerální vata nasákne vodou a mráz ji roztrhá, oslovil čtenář redakci se svou obavou. Dopadne to tak, že se izolační vrstva bude muset na jaře odstranit a nalepit...

9. prosince 2025

Jak vybrat a opečovávat vánoční kaktus či hvězdu, aby přežily nejen Vánoce

Elegán z Brazílie

S nadcházejícími vánočními svátky se pojí i dvě tradiční rostliny: jedna rozzáří domov červenými hvězdičkami, ale je jedovatá pro mazlíčky, druhá ho ozdobí elegantními kvítky. Zatímco hvězda se v...

9. prosince 2025

Msta konkurence, stres autorů, zlost čtenáře. Má hodnocení knih hvězdičkami vliv?

Premium
Dáme pět? Tři? Nebo žádnou? Hodnocení pomocí hvězdiček, zvednutých palců či...

Dáme pět? Tři? Nebo žádnou? Hodnocení pomocí hvězdiček, zvednutých palců či jiných symbolů je v módě. Proniklo i do byznysu s knihami. Dá se tedy ze čtenářských hodnocení a počtu hvězdiček měřit...

8. prosince 2025

Zázrak v divočině. Záchranáři vypiplali nejmenší vydří mládě, jaké kdy viděli

Péče o tak malé vydry, jako jsou Snap, Crackle a Pop, je nesmírně intenzivní...

Záchrana tří osiřelých mláďat vydry ve Velké Británii se změnila v boj o život, přičemž jedno z nich bylo nejmenším, o které se místní záchranáři kdy starali. Navzdory kritickému stavu a náročnému...

8. prosince 2025

Jaké byly Vánoce 1985? Kupovaly se desky, byly i banány, v Moskvě to vřelo

„Tak kterého chceš, hochu?“ V pražské Jindřišské ulici se prodávali kapři...

Ten rok dostali Čechoslováci mnoho darů, a to nejen pod stromeček. Například v květnu nadělovali naši hokejisté, když na mistrovství světa v Praze ve finále nad Kanadou zvítězili pět ku třem. Ale...

8. prosince 2025

Sází stromky bez jediné koruny z dotací, přesto Sázíme Česko budí pochybnosti

Premium
Výsadba stromků a obnova lesa je záslužná činnost, vysazené stromky všem...

Dostal jsem dárek. Certifikát o vysazení třiceti stromků. „Až trochu povyrostou, můžeš si na místo udělat výlet,“ připsal dárce na listinu vyzdobenou obrázky lesní zvěře. Uplynul rok a půl, a tak...

7. prosince 2025

Čištění lomu není pro šampóny, chce to i fekální vůz, vyzkoušel si Vojta Kotek

Čištění lomu není pro sraby, předvedl Vojta Kotek ve Farmě.

Na zatopený kamenný lom na svém pozemku byl Vojta Kotek od samého počátku hodně pyšný, i když samozřejmě dopředu věděl, že ho bude muset vyčistit. Což rozhodně nebyla procházka růžovou zahradou....

6. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Při zimním houbaření nepřehlédněte březovník. Pro lepší imunitu i trávení

Březovník obecný se sbírá hlavně na podzim a v zimě.

Zima už se letos rozhodně přihlásila o slovo, takže většina milovníků přírody i houbaření už chodí do lesa tak maximálně na procházku. Sběr hub pro ně prostě a jednoduše po uplynutí hlavní sezony...

5. prosince 2025

Hladová zvěř míří na mladé stromky. Osvědčené tipy omezí okus na minimum

týden obrazem fotografie, shín, vločky, srnec, srnka

S příchodem zimy a sněhové pokrývky rostou obavy zahrádkářů. Hladová zvěř – zajíci, srnky, hraboši či myši – se vrhají na jejich stromky. Okusují kůru a lýko, čímž hrozí celková likvidace stromů....

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.