Olivy si vybírají daň. Při jejich strojovém sběru hynou miliony ptáků

Na problém upozornila portugalská výzkumnice Vanessa Mataová z Research Center in Biodiversity and Genetic Resources, která pro deník The Independent vysvětlila, proč k danému jevu dochází. „Použití strojního zařízení je naprosto v pořádku, pokud se sbírá během dne, protože ptáci jsou schopni zareagovat a uniknout,“ připouští vedoucí výzkumu.

Sklizeň probíhá od října do ledna, často však během chladnějších nočních teplot, protože podle zemědělců se tak lépe zachová aroma oliv. Přesné odhady, kolik ptáků kvůli sběru uhyne nejsou úplně přesné. Mělo by to být asi kolem šesti ptáků na hektar osázené plochy sadů. Jen ve španělské Andalusii tak ročně uhynou desítky tisíc drobných zpěvných ptáků ročně. V každém z nákladu přívěsu za traktorem jich zemědělci najdou stovku.

Když se pak spočítají celkové plochy sadů zabývající se pěstováním oliv, což je jen ve Středozemí kolem dvou milionů hektarů plochy, může počet celkový zabitých ptáků převyšovat i deset milionů. Podle odborníků se už některé vlády začínají nad problémem zamýšlet.

Zemědělci i ochránci přírody jsou si v poslední době vědomi toho, jak radikálně se snižují stavy drobného ptactva. „Počet ptáků na zemědělské půdě v Evropě za poslední tři desetiletí prudce klesl o 55 procent, což je další šokující příklad toho, jak moderní zemědělské postupy ovlivňují naše populace ptáků,“ potvrdil pro Martin Harper, který se zabývá ochranou přírody.

Přidat by se však měly i ostatní země masivně produkující olivy. Například Portugalsko, Itálie, Francie či Řecko, kde probíhá sklizeň podobným způsobem.

Toto není jediný způsob mechanizovaného sběru oliv. Používají se i kombajny, které pojíždějí po sadech a mechanicky je očešou (viz video). Časté jsou i harvestory, jejich mechanická ruka rozprostře pod strom plachtu a druhá třese se stromem tak dlouho, dokud plody neopadají.

Ne všude však mají tak výkonnou mechanizaci. Někde „češou“ olivy i ručně, ne však postaru. Mají něco jako mechanizované vidle, které na dlouhé násadě nasadí do větví. Vidle prudce vibrují polootáčivým pohybem a tím úrodu setřesou do připravených plachet.

Podívejte se, jak vypadá další druh sběrače pro sklizeň oliv: