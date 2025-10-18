Zazimování oleandru je snadné. Pusťte se do něj před prvními mrazy

Ivana Vaňkátová
  4:00
Oleandr je symbolem Středomoří. Jeho zářivé květy zdobí balkony a terasy, ovšem s blížící se zimou nastává otázka. Jak zazimovat oleandr tak, aby přežil bez úhony a bohatě kvetl i příští rok?
Oleandr obecný (Nerium oleander) | foto: Shutterstock

Proč je zazimování nutné a kolik mrazu oleandr vydrží?

Oleandr pochází z teplejších oblastí a na trvalý mráz není zvyklý. Dlouhodobé teploty pod –5 až –7 °C mohou rostlinu vážně poškodit nebo zcela zahubit.

Oleandr pěstování venku celoročně v našich podmínkách bez speciální ochrany nezvládne. Cílem zazimování je uvést rostlinu do stavu vegetačního klidu, minimalizovat stres a chránit kořenový systém.

Oleandr

Kdy stříhat oleandr, aby kvetl?

Správný řez je klíčový, ale neměl by probíhat v době, kdy se rostlina chystá do klidu.

Jak stříhat oleandr na zimu? Aneb podzimní řez

Před přemístěním do zimoviště se provádí pouze sanitární řez. Cílem je zmenšit objem, ne podpořit růst.

Upozornění: Oleandr je jedovatý, proto při jakémkoli řezu používejte ochranné rukavice.

  • Odstraňte odkvetlé květy, suché, poškozené nebo nemocné větve.
  • Buďte opatrní. Pokud byste na podzim provedli radikální řez, mohlo by to oslabit rostlinu a oddálit kvetení v příštím roce. Květní pupeny se totiž tvoří na koncích nových výhonů.
  • Hluboký radikální řez (až do poloviny výšky) je lepší provést až na jaře před přesunem ven. Potřeba je jen v případě, že je rostlina příliš velká nebo potřebuje omladit.

Jak zazimovat oleandr v květináči?

Většina oleandrů se pěstuje v nádobách.

Kdy oleandr přemístit?

Přesun by měl proběhnout před příchodem prvních trvalých mrazíků, obvykle v říjnu nebo na začátku listopadu, jakmile noční teploty klesnou k bodu mrazu.

Oleandry, bugenvilie i juky patří v létě ven.

Teplota a umístění

Oleandr potřebuje chladné a světlé místo:

  • Ideálně se doporučuje teplota 5 až 12 °C. Přílišné teplo (nad 15 °C) je nežádoucí, protože by podpořilo růst nových slabých výhonů, které by oslabily květní pupeny.
  • Zvolte co nejsvětlejší místo, aby nedošlo k výraznému opadu listů. Vhodný je světlý sklep, zimní zahrada, zasklený balkon, chodba nebo veranda.
  • Před přemístěním a během zimy rostlinu kontrolujte, zda není napadena škůdci, jako jsou puklice nebo štítenky.

Červci a puklice na napadené rostlině oleandru

Zálivka a hnojení

Během zimního období přejde oleandr do klidové fáze a jeho potřeby se radikálně sníží:

  • Zálivku velmi omezte. Substrát by měl být spíše suchý, ale nesmí zcela vyschnout. V podmisce by nikdy neměla zůstávat voda, aby se předešlo hnilobě kořenů, což je častý důvod, proč žloutnou a opadávají listy oleandru i v zimovišti.
  • Během zimy nehnojte. Živiny rostlina nepotřebuje a hnojení by narušilo klidové období.

Zazimování oleandru venku

Mrazuvzdorný oleandr jako takový neexistuje, ale některé kultivary snášejí mírně nižší teploty. Zazimování oleandru venku je možné jen v nejteplejších oblastech ČR a vyžaduje pečlivou ochranu:

  1. Nádobu postavte na izolační podložku (polystyren, dřevo...).
  2. Přikryjte celou rostlinu několika vrstvami netkané textilie nebo speciálním chráničem.

Jarní probuzení

Jakmile po květnových ledových mužích pominou jarní mrazíky, můžete oleandr přesunout ven. Důležité je rostlinu na slunce navykat postupně, nejprve ji umístit do polostínu, aby nedošlo k popálení listů. Teprve poté, co si rostlina zvykne, můžete ji začít pravidelně hnojit a intenzivně zalévat.

