Jak sázet česnek, to radil Navrátil v Receptáři Podlahovi už před lety

Nikam nespěchejte, na výsadbu česneku je naštěstí ještě spousta času a hlavně příliš teplo. Zatím si sežeňte pár paliček, které před výsadbou rozdělíte na jednotlivé stroužky, a rozmyslete si, kam s ním. Vydržte, až půda trvale zchladne pod 9 °C a ideálně se přidají i ranní mrazíky.

Herec a současný moderátor televizního Receptáře Oldřich Navrátil třeba česnek sází každoročně v říjnu, na své narozeniny. „Sázení česneku je nejjednodušší věc na světě a nechápu, proč lidi, kteří mají aspoň kousek nějakýho záhonu, ten česnek nesázejí a zjara musí kupovat čínský, který nestojí za nic,“ lakonicky shrnul před deseti lety, když mu Přemek Podlaha přijel se štábem Receptáře prima nápadů popřát k narozeninám.

Tehdy netušil ani omylem, že otce tohoto fenomenálního televizního magazínu na jeho postu nahradí. A že s Receptářem přesně za deset let bude slavit jeho dvacetileté výročí vysílání na televizi Prima.

Potřebujete jen česnek, záhon a popel ze dřeva

Ale zpět k česneku, jehož pěstování se mnozí obávají, nicméně i v deset let staré televizní reportáži to opravdu vypadá jako ta nejjednodušší věc na světě. „Česnek sázím vždycky na své narozeniny, které mám 21. října, ono se to tak nějak má. Kdysi dávno mi to někdo řekl, já jsem ho poslechl a ten česnek vyrostl. A roste mi pěkně každý rok,“ konstatuje Navrátil, že česnek on má vždycky krásný, někdy i exkluzivní.

A to stroužky před výsadbou nijak neošetřuje a nemoří, jen půdu připravenou na výsadbu posype popelem ze dřeva a stroužky zapíchá do země (viz video nebo fotogalerie). Pak už jen občas vytrhne nějaký plevel a další rok v červenci sklízí. „To je celá práce kolem česneku, proto mě to třeba taky tak baví,“ usmívá se chatař a zahrádkář nadšeně.

Můžete to také tak vyzkoušet, případně ještě můžete mrknout na doplňující rady pěstitele česneku Jana Kozáka. Jiní zase radí sázet česnek až na přelomu listopadu a prosince, platí však, že čím později česnek vysadíte, tím mělčeji by to mělo být. Každopádně byste česnek neměli sázet například po cibuli nebo pórku, dokonce ani po kvetoucích cibulovinách ne, pro jistotu. Aby se od nich něčím nenakazil.