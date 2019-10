Iluzi rozkvetlé zahrady plné barev zachrání nenáročné okrasné zelí

Do podzimních truhlíků K okrasnému zelí doplňte do truhlíku typické rostliny pozdního léta: vřesovce, listopadky, rozchodníkovce a hvězdnice. Přidejte i další druhy s půvabnými listy, třeba pestrolisté šalvěje, břečťan, badan, dlužichu, svatolinu či smil (Helichrysum), které pěkně sladíte do barvy. Vnesou do vazby klid a eleganci. Podzimní varianta květinové mísy by bez okrasného zelí nebyla úplná. Barevnost je jen na vás. Do nádob vybírejte vždy nižší a celistvě rostoucí odrůdy. Jsou vytrvalejší a odolnější a mají ideální rozměry pro pěstování na balkoně nebo terase. Pestrá aranžmá spolehlivě oživí také okrasné trávy. Ideální pro pěstování v květináčích jsou ostřice, nízké odrůdy dochanu a ozdobnice čínské, imperáta válcovitá nebo kostřava popelavá.