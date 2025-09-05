Zbavte se škůdců už na podzim. Zahrada se za to na jaře odvděčí

Zahrádkářská sezóna sice s příchodem chladnějšího počasí končí, ale zdaleka nekončí boj proti škůdcům. Mnoho z nich totiž přežívá zimu ve stromech, v půdě nebo listí, aby si počátkem jara po vydatném odpočinku zase smlsli na vaší zahrádce. Pokud se už na podzim zaměříte na prevenci a včasné zásahy, můžete se obejít bez zbytečné chemie a přivítat jaro s čistou a zdravou zahradou.
Obaleč jablečný

Obaleč jablečný | foto: BIOCONT

Požerek dospělců lalokonosců
Samice dravého roztoče v prostředí plstěného pásu
Obaleč jablečný
Zimní aplikace plstěných pásů s dravými roztoči
Než se škůdci uloží k zimnímu spánku, je ideální čas zjistit, kteří se s vámi dělí o vaši zahradu a na kterých místech vlastně jsou. Důkladně proto celý svůj pozemek prohlédněte.

Mnoho škůdců, jako jsou larvy, kukly a housenky, přezimuje v různých úkrytech. Hledejte je v opadaném listí pod stromy, v suchých zbytcích rostlin, v popraskané kůře nebo v půdním povrchu. K jejich odhalení můžete použít například lepové desky, které vám napoví o rozsahu škůdců. Včasné rozpoznání je klíčové, protože bez správné identifikace není možné zvolit účinný postup.

Mechanické zásahy – biologická ochrana rostlin po celý rok

Jedním z nejúčinnějších a nejjednodušších způsobů, jak se zbavit přezimujících škůdců, je mechanická likvidace. Na podzim se zaměřte na důkladný úklid. Odstraňte opadané listí, ve kterém mohou přežívat kukly. Sestříhejte odumřelé a napadené části rostlin a zlikvidujte je. V zimě zase můžete pečlivě zkontrolovat větve a kmeny stromů, zda na nich nejsou vajíčka nebo hnízda housenek.

S příchodem jara, jakmile půda povolí, se vyplatí ji důkladně prokypřit. Tím narušíte úkryty larev, kukel a vajíček, které v ní přezimovaly. Třeba vajíčka slimáků jsou vůči mrazu a suchu extrémně odolná. Jakmile ale prokypříte půdu, vystavíte je predátorům.

Podpora biodiverzity a zdravé půdy jako prevence

Zdravá zahrada s bohatou biodiverzitou je přirozeně odolnější vůči škůdcům. Zaměřte se na posilování rostlin, například správnou výživou. Místo agresivního hnojení dusíkem, které podporuje měkké pletivo rostlin, sáhněte po hnojivech s vyšším obsahem draslíku. Ten zvyšuje odolnost rostlin.

Nezapomeňte také na přírodu. Můžete vysadit rostliny, které škůdce odpuzují, jako je česnek nebo muškáty. Důležité je i přilákat do zahrady užitečný hmyz jako slunéčka nebo parazitické vosičky, který se škůdci přirozeně bojuje. Nebo si účinné malé parazitické vosičky a roztoče můžete pořídit. Říká se jim bioagens. Do svého skleníku si nasadíte malinké agenty, kteří zlikvidují škůdce, ale rostlinám neublíží.

Objevte přírodní metody ochrany rostlin, které šetří zdraví i přírodu

Biologické a přírodní metody likvidace škůdců

Pokud se škůdci i přes prevenci přemnoží, existují šetrné, a přesto účinné metody, jak s nimi zatočit – biologické přípravky.

Proti savým a žravým škůdcům, jako jsou mšice, molice, třasněnky nebo mandelinky skvěle fungují například postřiky s výtažkem z azadirachty indické. Tento strom totiž produkuje látku azadirachtin, která tlumí spásání a narušuje růst škodlivého hmyzu, a je tak účinná proti larvám i dospělcům.

Mšice po parazitaci Aphidiem

Pro boj s půdními škůdci, jako jsou například larvy lalokonosců, chroustů nebo klikorohů, můžete využít prostředky s hlísticemi rodu Heterorhabditis downesi. Ty jsou přirozenými predátory jejich larev. Jsou zcela bezpečné pro lidi, domácí zvířata i rostliny.

Další skvělou biologickou ochranou jsou hlístice rodu Steinernema feltiae, které se zaměřují na housenky obalečů. Tyto housenky přezimují v kůře stromů nebo v půdě pod nimi. „Je pak ale třeba aplikovat další prostředky na ochranu, jelikož obaleč nezná hranice a zaletí si tam, kde je mu nejlépe,“ radí Karolína Osičková, specialistka na biologickou ochranu rostlin z Biocont laboratory , která testuje biologické přípravky na ochranu rostlin a další účinné produkty proti škůdcům.

Larva lalokonosce

Dlouhodobá ochrana rostlin

Proti škůdcům lze bojovat i dlouhodobě. Typhlodromus pyri je dravý roztoč, který se aplikuje na jabloně a vinnou révu během zimních měsíců. Funguje jako účinný predátor proti sviluškám a dokáže vytvořit stálou populaci, která pomáhá vaší zahradě celoživotně. Pokud nepoužijete razantní chemické postřiky, roztoči se budou množit a udržovat si vlastní populaci, a tak vás budou chránit před škůdci na jabloních, révě i drobném ovoci.

Aplikace pásků s Typhlodromus pyri

S kombinací těchto metod bude vaše zahrada dobře připravená na novou sezonu, a to bez zbytečné chemické zátěže.

