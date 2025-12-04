V zimě a časně na jaře, kdy v přírodě ubývá potravy, se lesní zvěř, ale i drobní hlodavci, stahují blíže k lidským obydlím. Mladé stromky v zahradách a sadech se pro ně stávají snadným a vítaným zdrojem energie.
Kdo nejčastěji ohrožuje vaše stromky?
- Drobní hlodavci: Největší riziko okusů od myší a hrabošů hrozí u spodní části kmene a kořenů, zejména pod sněhovou pokrývkou.
- Zajíci a srnky: Okusují kůru, větve a lýko, přičemž jsou schopni se natáhnout vysoko nad sníh.
- Srnci a jeleni: Ti navíc kmínky nepřímo poškozují, když si o ně drbou parohy. Mohou tak sedřít kůru a narušit celý obvod kmene.
Okousání kmene může být fatální. Stromu je zamezeno transportovat vodu a živiny mezi kořeny a korunou, a to ho může ohrozit na životě. Proto je ochrana stromků proti okusu zvěří nejdůležitější u mladých stromků s tenkou a hladkou kůrou, ideálně hned po výsadbě.
Nejspolehlivější ochrana stromků proti okusu?
Nejspolehlivějším a nejšetrnějším způsobem, jak chránit stromky před okusem, je fyzická bariéra.
Důležité: Ochrana by měla sahat výše než nejvyšší očekávaná sněhová pokrývka. Sníh zvětšuje dosah zvěře, a pokud je ochrana nízká, zvěř ji přes sníh snadno přeleze. Ujistěte se, že chránič neškrtí kmen a nechává mu prostor pro růst.
- Oplocení pozemku: Nejúčinnější, pokud je to možné. Robustní lesnické nebo pastevecké pletivo ochrání celý sad.
- Individuální ochrana kmene: Kolem každého mladého stromku instalujte ochranu – drátěný válec, pletivo nebo plastové chráničky kmene.
Obalování kmene a nátěry
Další efektivní cestou, jak ochránit mladé stromky před zvěří, je jejich obalení.
- Obalování kmenů: Používá se tkanina, jutovina, papír nebo speciální plastová fólie. Obal nejenže chrání kůru před okusem, ale také před zimním vysycháním a praskáním kůry v důsledku rychlých změn teplot. Obalování je důležité zejména v prvních třech letech po výsadbě, dokud kmen nezesílí.
- Nátěr proti okusu stromků zvěří: Na trhu jsou dostupné chemické nebo přírodní repelenty – jde o látky, které stromkům dodají pachuť či zápach, který zvěř odradí, aniž by jim ublížil. Tyto postřiky či nátěry jsou vhodné jako doplněk k mechanické ochraně, ale spoléhat pouze na ně se obecně nedoporučuje, jelikož jejich účinnost není trvalá.
Ochrana stromků ano, ale ne na úkor zvířat
Jak chránit své mladé stromky a zároveň být ke zvířátkům laskaví?
- Vytvořte potravu jinde: Pokud máte větší pozemek, můžete část ponechat jako přirozený biotop. Zanechte tam dostupné křoviny, keře nebo staré větve. Zvířata tak budou méně lákat k okusování vaše ovocné stromy.
- Odstraňte lákadla: Spadané ovoce, kompost s plody nebo zbytky potravy v blízkosti domu lákají zvěř na pozemek. Tyto lákavé zbytky je lepší zahrabat nebo odvézt mimo zahradu.
- Čistý pás kolem stromku: Udržujte prostor bezprostředně kolem kmene čistý, bez mulče, listí nebo vysoké trávy. Tyto skrýše přitahují hlodavce, kteří se pak pod sněhem snadno dostanou ke kůře. Pokud používáte mulč na ochranu kořenů, nechte jej několik centimetrů od kmene.
Jak zachránit okousaný stromek?
Pokud už k okusu došlo, je nezbytné jednat rychle. Pokud je poškození jen povrchové, šance na záchranu je vysoká.
- Očistěte ránu a ošetřete ji stromovým balzámem nebo štěpařským voskem. To zabrání vysychání a vniknutí infekce.
- Pokud je kmen okousán kolem celého obvodu, je situace vážná a bez odborného arboristického zásahu (např. přemostění rány roubováním) má strom malou šanci na přežití.
Nejspolehlivější je vždy kombinovaný přístup: fyzická ochrana kmene a úprava okolí. Tím poskytnete stromku maximální bezpečí a zároveň minimalizujete potřebu chemické ochrany stromků proti okusu.