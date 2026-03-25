Jarní mrazy mohou zničit úrodu. Jak účinně ochránit kvetoucí ovocné stromy

Ivana Vaňkátová
  9:54
Slunné jarní dny s teplotami šplhajícími k příjemným 17 stupňům vystřídá ve druhé polovině týdne prudké ochlazení. Meteorologové varují před návratem sněhu a nočními mrazy, které mohou klesnout až k –4 °C. Pro ovocné stromy, které jsou po teplém začátku týdne v plném rozpuku, to znamená vážné nebezpečí.
Před mrazem chrání květy meruněk dým z ohně udržovaného v sadech v Buchlovicích na Uherskohradišťsku. (29 března 2023) | foto: ČTK

Zatímco úterý bylo pravděpodobně posledním dnem, který zalilo teplejší jarní počasí, od středy se začne postupně ochlazovat. Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nás čeká sešup zpátky do chladného předjaří. Už v pátek se budou nejvyšší denní teploty pohybovat pouze kolem 4 až 8 °C.

Skutečné riziko pro zahradu však představují především noci. „Pocitová teplota bude ještě nižší, a to díky čerstvému severozápadnímu až severnímu větru,“ uvedli meteorologové. V noci na sobotu mohou teploty klesnout na 0 až –4 °C, přičemž při bezvětří v závěru týdne hrozí lokálně propady až k –3 °C. Pokud včas nezasáhnete, kvetoucí stromy mohou během pár hodin přijít o veškerou nasazenou úrodu.

Jaká je nejúčinnější ochrana ovocných stromů před mrazem, kolik stupňů pod nulou vydrží jednotlivé květy a co udělat pro to, abyste se v létě jen smutně nekoukali na prázdné větve?

Kolik mrazu vydrží ovocné stromy?

Kritická teplota, při které dochází k poškození, se liší podle druhu stromu i stádia květu. Nejnáchylnější jsou broskvoně a meruňky, kterým ke zkáze stačí i krátkodobý pokles těsně pod bod mrazu.

Odolnost ovocných stromů vůči jarním mrazíkům
Druh stromuKvětní poupěOtevřený květStav: Malý plod
Broskvoň/Meruňka–3,5 °C–1 °C až –2 °C0,5 °C až 0 °C
Jabloň–3,5 °C–2,0 °C–1,5 °C
Hrušeň–3,5 °C–2,0 °C–1,0 °C
Višeň/Slivoň–4,0 °C–2,5 °C–1,0 °C
Jak ochránit kvetoucí stromy před mrazem

Jarní zvraty počasí k březnu patří, ale letošní teplotní skok o více než 15 stupňů je pro vegetaci extrémně náročný. Pokud věnujete ovocným stromům během kritických nocí zvýšenou pozornost, šance na bohatou letní úrodu se výrazně zvýší.

Pokud vaše zahrada právě kvete, máte několik možností, jak zmírnit dopady nadcházejících mrazivých nocí. Úspěch závisí na včasné přípravě, než teploty klesnou pod nulu.

Pět způsobů, jak ochránit kvetoucí stromy před mrazem

1. Odpařování
Stromům pomáhá, když se kolem nich rozmístí kbelíky s teplou vodou. Odpařující se voda vytvoří mlhu, která chrání květy až do –2 °C. Vhodné je také ovocný strom zalít, protože zalitá zemina je teplejší než suchá.

2. Vykuřování
Další možností, jak zabránit zamrznutí, je zapálit u stromů kupky vlhkých větví a slámy. Hustý dým vytvoří ochrannou vrstvu. S ohněm je však nutné manipulovat opatrně, aby nedošlo ještě k větší zkáze než „jen“ zmrznutí květů.

Pro vykuřování se prodávají také speciální parafinové svíce – dýmovnice proti mrazu.

3. Rosení
Květy se také mohou orosit rozprašovačem. Zmrzlá voda na květech vytvoří ochranný film. Někteří zahrádkáři doporučují pro silnější účinek přidat valeriánské kapky. V obchodech je také k dostání speciální postřik proti mrazu, který se aplikuje dva až tři dny před očekávanými mrazy.

4. Zakrývání
Menší stromy můžete také přikrýt a vytvořit jim tak peřinku. Možností, čím zakrýt stromy před mrazem, je více. Třeba netkanou textilií nebo fólií. Pod izolační vrstvu se ještě dávají PET lahve s horkou vodou, které tak fungují jako ohřívací lahve.

5. Ochrana pohybem vzduchu
Někteří zahrádkáři chrání kvetoucí stromy před mrazem vířením vzduchu, třeba větrákem s přihříváním.

A jak ošetřit zmrzlé stromy?

Někdy mráz zničí úrodu na následující sezonu, jindy však může zahubit celý strom poškozením kmene, ve kterém vznikne vlivem rozdílných teplot přes den a v noci trhlina, do které se snadno dostávají choroby a škůdci. Je tedy nezbytné tuto trhlinu co nejdříve ošetřit. Popraskanou kůru v místě poškození je nutné oškrábat a následně ošetřit stromovým balzámem.

Nenechte se zaskočit jarními mrazíky a chraňte své ovocné stromy, aby vám přinesly bohatou úrodu.

Jarní mrazy mohou zničit úrodu. Jak účinně ochránit kvetoucí ovocné stromy

