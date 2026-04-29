Jarní mrazy ohrožují úrodu. Pět způsobů, jak zachránit kvetoucí ovocné stromy

Ivana Vaňkátová
  10:47
Závěr dubna znovu potrápí zahrádkáře. Do Česka znovu pronikne studený vzduch od severovýchodu, který s sebou přinese i noční a ranní mrazy. Ve čtvrtek teploty spadnou až k mínus šesti stupňům Celsia. Takové teploty už představují nebezpečí i pro poupata těch nejodolnějších stromů. Pokud ovocné stromy již kvetou, jsou pro ně nebezpečné i mírnější mrazy a pokud už nasadily plody, ohrozí úrodu i teploty lehce pod nulou. Podívejte se, jak ovocné stromy před ranními mrazy chránit.
Před mrazem chrání květy meruněk dým z ohně udržovaného v sadech v Buchlovicích na Uherskohradišťsku. (29 března 2023) | foto: ČTK

„Nejníže teploty vzduchu klesnou v noci na čtvrtek, a to na 0 až -4 stupně Celsia, v údolích až na -6 °C,“ varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Mráz se místy vyskytne i v pátek.

Mráz přitom může poškodit celou řadu plodin. Nejohroženější jsou rozkvetlé ovocné stromy. Ohrožené jsou ovšem i jahody, brambory nebo cukrová řepa.

Jaká je nejúčinnější ochrana ovocných stromů před mrazem, kolik stupňů pod nulou vydrží jednotlivé květy a co udělat pro to, abyste se v létě jen smutně nekoukali na prázdné větve?

Kolik mrazu vydrží ovocné stromy?

Kritická teplota, při které dochází k poškození, se liší podle druhu stromu i stádia květu. Nejnáchylnější jsou broskvoně a meruňky, kterým ke zkáze stačí i krátkodobý pokles těsně pod bod mrazu.

Odolnost ovocných stromů vůči jarním mrazíkům
Druh stromuKvětní poupěOtevřený květStav: Malý plod
Broskvoň/Meruňka–3,5 °C–1 °C až –2 °C0,5 °C až 0 °C
Jabloň–3,5 °C–2,0 °C–1,5 °C
Hrušeň–3,5 °C–2,0 °C–1,0 °C
Višeň/Slivoň–4,0 °C–2,5 °C–1,0 °C
Jak ochránit kvetoucí stromy před mrazem

Jarní zvraty počasí k březnu patří, ale letošní teplotní skok o více než 15 stupňů je pro vegetaci extrémně náročný. Pokud věnujete ovocným stromům během kritických nocí zvýšenou pozornost, šance na bohatou letní úrodu se výrazně zvýší.

Pokud vaše zahrada právě kvete, máte několik možností, jak zmírnit dopady nadcházejících mrazivých nocí. Úspěch závisí na včasné přípravě, než teploty klesnou pod nulu.

Pět způsobů, jak ochránit kvetoucí stromy před mrazem

1. Odpařování
Stromům pomáhá, když se kolem nich rozmístí kbelíky s teplou vodou. Odpařující se voda vytvoří mlhu, která chrání květy až do –2 °C. Vhodné je také ovocný strom zalít, protože zalitá zemina je teplejší než suchá.

2. Vykuřování
Další možností, jak zabránit zamrznutí, je zapálit u stromů kupky vlhkých větví a slámy. Hustý dým vytvoří ochrannou vrstvu. S ohněm je však nutné manipulovat opatrně, aby nedošlo ještě k větší zkáze než „jen“ zmrznutí květů.

Pro vykuřování se prodávají také speciální parafinové svíce – dýmovnice proti mrazu.

3. Rosení
Květy se také mohou orosit rozprašovačem. Zmrzlá voda na květech vytvoří ochranný film. Někteří zahrádkáři doporučují pro silnější účinek přidat valeriánské kapky. V obchodech je také k dostání speciální postřik proti mrazu, který se aplikuje dva až tři dny před očekávanými mrazy.

4. Zakrývání
Menší stromy můžete také přikrýt a vytvořit jim tak peřinku. Možností, čím zakrýt stromy před mrazem, je více. Třeba netkanou textilií nebo fólií. Pod izolační vrstvu se ještě dávají PET lahve s horkou vodou, které tak fungují jako ohřívací lahve.

5. Ochrana pohybem vzduchu
Někteří zahrádkáři chrání kvetoucí stromy před mrazem vířením vzduchu, třeba větrákem s přihříváním.

A jak ošetřit zmrzlé stromy?

Někdy mráz zničí úrodu na následující sezonu, jindy však může zahubit celý strom poškozením kmene, ve kterém vznikne vlivem rozdílných teplot přes den a v noci trhlina, do které se snadno dostávají choroby a škůdci. Je tedy nezbytné tuto trhlinu co nejdříve ošetřit. Popraskanou kůru v místě poškození je nutné oškrábat a následně ošetřit stromovým balzámem.

Nenechte se zaskočit jarními mrazíky a chraňte své ovocné stromy, aby vám přinesly bohatou úrodu.

