Nejdou vám okurky, papriky? Zkuste pěstovat ačokču, cucamelon a jiné exoty

Zmrzlí muži jsou za námi a zhruba tři týdny už se nebojíme vyhodit zeleninovou sadbu na záhony. Pokud vám zbylo místo, co letos zkusit netradiční rostliny, které by vám mohly zachutnat? Jestli máte poblíž dobrý farmářský trh nebo zahradnictví, stále ještě lze objevit sadbu něčeho, co zatím neznáte.