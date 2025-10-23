Jak zazimovat růže?
Pravidelná kontrola: I během zimy sledujte stav růží. Pokud zaznamenáte plíseň nebo známky hniloby, jednejte okamžitě.
Chvojí nejen jako mulč: V oblastech s tuhými zimami slouží chvojí i jako ochranná clona před větrem a zároveň odpuzuje drobné škůdce.
Zabezpečte pnoucí růže: Přivázání k opoře je naprostá nutnost. Těžký sníh může nezajištěné výhony zlomit nebo vylomit celé části keře.
- Zastřihnutí růží: Na podzim růželehce zastřihneme. Odstraňujeme slabé, nemocné a poškozené výhony, aby rostlina zbytečně neztrácela energii během zimního období. Silnější větve ostříháme jen mírně, aby na jaře zajistily zdravý obrost a květy. Ideální délka střihu je 30 až 40 cm.
- Čištění a likvidace listí: Listí pod keři pečlivě odstraňujte, protože může být zdrojem plísní a chorob. Rostlinný odpad odvezte na místo sběru biologického odpadu, pálit se od března letošního roku nesmí. Nebo v případě, že je zdravý a dobře rozložený, uložte do kompostu.
- Hnojení: Po odkvětu růže již nehnojíme dusíkatými hnojivy, která podporují růst. V tomto období naopak volíme speciální podzimní hnojiva s vyšším obsahem draslíku a fosforu, jež posilují imunitu rostlin a zlepšují jejich odolnost vůči mrazu.
Kdy je správný čas zazimovat růže?
Ideální čas pro zazimování růží nastává po prvních mrazících, kdy rostlina ukončila aktivní růst, ale půda není ještě zmrzlá. V Česku to obvykle bývá od poloviny října do začátku listopadu. Vhodný termín závisí také na konkrétním regionu a aktuálním počasí.
Ochrana růží před mrazem
Mulčování: Kolem kořenového krčku růží aplikujte silnou vrstvu mulče – ideálně z chvojí, slámy nebo kompostované kůry. Mulč pomáhá izolovat půdu, udržuje stálou teplotu a zároveň stabilizuje vlhkost, což je pro přezimování klíčové.
Zimní obaly: Citlivější odrůdy a mladé keře si zaslouží dodatečnou ochranu. Rostliny můžete obalit jutovinou, netkanou textilií nebo speciálními zimními pytli na růže. Důležité je, aby materiál zůstal prodyšný – nadměrná vlhkost by mohla vést k rozvoji houbových chorob.
Hromádky zeminy: U polyantových (mnohokvětých) a pnoucích růží přihrňte k základně keře vrstvu zeminy vysokou 15 až 20 cm. Tím účinně ochráníte nejen kořenový systém, ale i spodní část stonku před hlubokými mrazy.