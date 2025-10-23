Nejvyšší čas zazimovat růže. Zjistěte, kdy začít a jak na to

Růže patří mezi nejoblíbenější okrasné rostliny našich zahrad. Na jaře i v létě potěší bohatými květy, ale jen tehdy, pokud se jim na podzim dostane náležité péče. Kdy a jak připravit růže na zimu?
Jak zazimovat růže?

Pravidelná kontrola: I během zimy sledujte stav růží. Pokud zaznamenáte plíseň nebo známky hniloby, jednejte okamžitě.

Chvojí nejen jako mulč: V oblastech s tuhými zimami slouží chvojí i jako ochranná clona před větrem a zároveň odpuzuje drobné škůdce.

Zabezpečte pnoucí růže: Přivázání k opoře je naprostá nutnost. Těžký sníh může nezajištěné výhony zlomit nebo vylomit celé části keře.

  • Zastřihnutí růží: Na podzim růželehce zastřihneme. Odstraňujeme slabé, nemocné a poškozené výhony, aby rostlina zbytečně neztrácela energii během zimního období. Silnější větve ostříháme jen mírně, aby na jaře zajistily zdravý obrost a květy. Ideální délka střihu je 30 až 40 cm.
  • Čištění a likvidace listí: Listí pod keři pečlivě odstraňujte, protože může být zdrojem plísní a chorob. Rostlinný odpad odvezte na místo sběru biologického odpadu, pálit se od března letošního roku nesmí. Nebo v případě, že je zdravý a dobře rozložený, uložte do kompostu.
  • Hnojení: Po odkvětu růže již nehnojíme dusíkatými hnojivy, která podporují růst. V tomto období naopak volíme speciální podzimní hnojiva s vyšším obsahem draslíku a fosforu, jež posilují imunitu rostlin a zlepšují jejich odolnost vůči mrazu.

Podzim je čas pro výsadbu růží. Ujistěte se, že víte, jak na to

Kdy je správný čas zazimovat růže?

Ideální čas pro zazimování růží nastává po prvních mrazících, kdy rostlina ukončila aktivní růst, ale půda není ještě zmrzlá. V Česku to obvykle bývá od poloviny října do začátku listopadu. Vhodný termín závisí také na konkrétním regionu a aktuálním počasí.

Ochrana růží před mrazem

Mulčování: Kolem kořenového krčku růží aplikujte silnou vrstvu mulče – ideálně z chvojí, slámy nebo kompostované kůry. Mulč pomáhá izolovat půdu, udržuje stálou teplotu a zároveň stabilizuje vlhkost, což je pro přezimování klíčové.

Zimní obaly: Citlivější odrůdy a mladé keře si zaslouží dodatečnou ochranu. Rostliny můžete obalit jutovinou, netkanou textilií nebo speciálními zimními pytli na růže. Důležité je, aby materiál zůstal prodyšný – nadměrná vlhkost by mohla vést k rozvoji houbových chorob.

Hromádky zeminy: U polyantových (mnohokvětých) a pnoucích růží přihrňte k základně keře vrstvu zeminy vysokou 15 až 20 cm. Tím účinně ochráníte nejen kořenový systém, ale i spodní část stonku před hlubokými mrazy.

