Sedláci roku pokračují v bio tradici předků, na farmě hospodaří 152 let

„Bio“ ochrání vyšší pokuty Český trh s biopotravinami neustále roste, jejich spotřeba podle ministerstva zemědělství v roce 2018 přesáhla 4,4 miliardy korun. Meziročně tak vzrostla o třetinu. Jenže ne vše, co se honosí přízviskem „bio“, si takové označení skutečně zaslouží. Novela zákona o ekologickém zemědělství proto nyní zpřísňuje postihy v případě pokusů o klamání spotřebitele. Označení zkratkou BIO mohou nést jen ty potraviny a produkty, které prošly důkladným procesem kontrol a certifikace ze strany státem pověřených organizací. Pokud by se však našel nepoctivec, který by se chtěl na dobrém jménu biopotravin přiživit a záměrně toto označení zneužít, čeká ho nemilé překvapení v podobě vysoké pokuty. Ta by se přitom podle nového vládního návrhu mohla vyšplhat až do výše dvou milionů korun.