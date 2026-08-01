Ohodnoťte tuto zahradu procenty:Příběh své voňavé zahrady plné života psali krůček po krůčku spolu s Bessy
„Každý strom, záhon, kámen i socha na naší zahradě mají svůj svůj vlastní příběh. Rok za rokem jsme společně vysazovali nové květiny, budovali zákoutí a proměňovali zahradu v malý kouzelný svět, kde se člověk na chvíli zastaví a zapomene na každodenní starosti,“ uvedl v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada (přihlásit lze svou zahradu do 26. 8.).
Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji
Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)
Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
Po celou tu dobu budování zahrady prý byla rodině věrnou společnicí fenka Bessy. „Byla u každého nového nápadu i každé dokončené části zahrady. Zatímco jsme sázeli květiny, nosili kameny nebo umisťovali sochy, Bessy nás tiše doprovázela. Procházela mezi záhony, odpočívala ve stínu stromů a radovala se z každého slunečného dne,“ vysvětluje čtenář, který je přesvědčen, že díky tomu tak pro ni zahrada není jen místem k proběhnutí. „Je to její domov, stejně jako náš,“ dodává.
Dnes jejich zahrada hraje všemi barvami. „Pestrobarevné květy se střídají během celé sezony, mezi nimi vykukují sochy, které dodávají místu jedinečnou atmosféru. Každý kout zve k zastavení, odpočinku a objevování dalších detailů. Mnozí říkají, že působí téměř pohádkově. A právě Bessy je její neodmyslitelnou součástí – jako strážkyně našeho malého ráje,“ popisuje své zelené království čtenář Milan.
Když prý se ohlédne zpět, uvědomuje si, že největší hodnotou nejsou jen rozkvetlé záhony nebo pečlivě vytvořená zákoutí. „Jsou to společně prožité roky, vzpomínky a chvíle, které jsme na tomto místě sdíleli,“ vysvětluje, jak je zahrada sbližuje a čerpají z ní sílu. A dodává: „Naše zahrada je důkazem, že když člověk tvoří srdcem, vznikne něco, co rozdává radost nejen jemu samotnému, ale i všem, kteří do ní vstoupí. A Bessy je tím nejkrásnějším symbolem našeho společného příběhu.“
Přitom by je prý dříve nikdy nenapadlo, jak je budování a péče o zahradu v pokročilejším věku pohltí, i když je za tím spousta práce a dřiny. Ale stojí prý to rozhodně za to, když vás po setmění zahrada láká: nalej si něco dobrého, posaď se, uvolni se a nech svět čekat...
Komerční rámeček
Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026
Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.
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1. místo: Set zahradní techniky
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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
4. místo: Set akumulátorového nářadí
5. místo: Sada na grilování
Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera
Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.