Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Příběh své voňavé zahrady plné života psali krůček po krůčku spolu s Bessy

Autor:
Soutěž
Cesta do fantazie

Cesta do fantazie | foto: Archiv soutěže

Místo pro relax
Bessy, strážce zahrady
Směr východního větru
Nádech jara
18 fotografií
„Některé zahrady nevznikají podle plánů architektů. Rodí se z lásky, trpělivosti a tisíců malých okamžiků. A přesně taková je ta naše. Před patnácti lety to byl obyčejný kus pozemku. Dnes je to místo plné barev, vůní a života,“ popsal svou zhruba 500 metrů čtverečních velkou rodinnou zahradu čtenář Milan z Táborska.

Ohodnoťte tuto zahradu procenty: 

Příběh své voňavé zahrady plné života psali krůček po krůčku spolu s Bessy
? %
Průběžné
hodnocení čtenářů
Pro ohodnocení se musíte přihlásit
Hlasujte pro další

Domu i zahradě po rodičích vdechli nový svěží život, stromy porostou spolu s jejich dětmi

Pohled na dům skrz trvalky a traviny
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit

Zahrádku v kolonii nechala rozkvést i pro kolemjdoucí, má z ní výhled i užitek

Zahradní domek na nářadí, před ním lavička. Kompost, barely na vodu. Víc na...
? % Průběžné
hodnocení čtenářů
Ohodnotit
Průběžný stav hodnocení. Hodnotit můžete do 30. 9. 2026

„Každý strom, záhon, kámen i socha na naší zahradě mají svůj svůj vlastní příběh. Rok za rokem jsme společně vysazovali nové květiny, budovali zákoutí a proměňovali zahradu v malý kouzelný svět, kde se člověk na chvíli zastaví a zapomene na každodenní starosti,“ uvedl v přihlášce do soutěže Nejkrásnější zahrada (přihlásit lze svou zahradu do 26. 8.).

Také máte krásnou zahradu? Přihlaste ji

Do 2. kola pak můžete přihlásit i svou zahradu – sepište její příběh, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada. Vybrané příspěvky hrají o zajímavé ceny a mohou se stát inspirací pro ostatní čtenáře. (Viz výsledky 1. kola zde a zde.)

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 2. kola můžete zasílat do středy 26. srpna.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026.)

Po celou tu dobu budování zahrady prý byla rodině věrnou společnicí fenka Bessy. „Byla u každého nového nápadu i každé dokončené části zahrady. Zatímco jsme sázeli květiny, nosili kameny nebo umisťovali sochy, Bessy nás tiše doprovázela. Procházela mezi záhony, odpočívala ve stínu stromů a radovala se z každého slunečného dne,“ vysvětluje čtenář, který je přesvědčen, že díky tomu tak pro ni zahrada není jen místem k proběhnutí. „Je to její domov, stejně jako náš,“ dodává.

Dnes jejich zahrada hraje všemi barvami. „Pestrobarevné květy se střídají během celé sezony, mezi nimi vykukují sochy, které dodávají místu jedinečnou atmosféru. Každý kout zve k zastavení, odpočinku a objevování dalších detailů. Mnozí říkají, že působí téměř pohádkově. A právě Bessy je její neodmyslitelnou součástí – jako strážkyně našeho malého ráje,“ popisuje své zelené království čtenář Milan.

Když prý se ohlédne zpět, uvědomuje si, že největší hodnotou nejsou jen rozkvetlé záhony nebo pečlivě vytvořená zákoutí. „Jsou to společně prožité roky, vzpomínky a chvíle, které jsme na tomto místě sdíleli,“ vysvětluje, jak je zahrada sbližuje a čerpají z ní sílu. A dodává: „Naše zahrada je důkazem, že když člověk tvoří srdcem, vznikne něco, co rozdává radost nejen jemu samotnému, ale i všem, kteří do ní vstoupí. A Bessy je tím nejkrásnějším symbolem našeho společného příběhu.“

Bessy, strážce zahrady

Světelný průchod

Přitom by je prý dříve nikdy nenapadlo, jak je budování a péče o zahradu v pokročilejším věku pohltí, i když je za tím spousta práce a dřiny. Ale stojí prý to rozhodně za to, když vás po setmění zahrada láká: nalej si něco dobrého, posaď se, uvolni se a nech svět čekat...

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 2 misto

3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek či kurz atelieru Flera

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy). Další vybraní soutěžící pak získají některý z kurzů zahradního designera Ferdinanda Lefflera a atelieru Flera: Žijte ve své zahradě, Chytře na realizaci či Jedlá zahrada.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vypadá jako papír, ale do modrého kontejneru nepatří. Pletete se i vy?

Nemáte-li sadbovač, improvizujte. Použít můžete plato od vajíček nebo ruličky...

Třídění papíru vypadá naprosto jednoduše. Vidím papír a uložím do modrého kontejneru. Jenže i tady číhá spousta úskalí.

KVÍZ: Je to katova sekera, anebo japonský nůž? Poznejte nástroje podle fotografie

03

Většina z nás pozná z nástrojů jenom kleště nebo šroubovák. Pojďte si zahrát na legendární televizní Kufr a zkuste odhalit, k jakému účelu sloužily tyto řemeslnické pomůcky.

Tisíce modelů aut, lodí a bojové techniky. Prohlédněte si to nejlepší

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava...

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. Zatímco v předchozí sérii jsme...

Domu i zahradě po rodičích vdechli nový svěží život, stromy porostou spolu s jejich dětmi

Soutěž
Pohled na dům skrz trvalky a traviny

Několik let žili na pražských Vinohradech, s dětmi však čím dál častěji trávili čas za městem – u rodičů, na chatě nebo jednoduše venku. Jak se jejich rodina rozrůstala, stále více je to táhlo z...

Rybíz po sklizni volá po nůžkách. Naučte se poznat staré dřevo a trefit termín

Černý rybíz doplňuje antioxidanty, podporuje vylučování vody z organismu,...

Otrháním posledních sladkých bobulí péče o rybíz nekončí. Právě týdny bezprostředně po sklizni jsou ideální pro prosvětlení keřů a založení budoucí úrody. Mnoho zahradníků ale dělá zásadní chybu v...

Příběh své voňavé zahrady plné života psali krůček po krůčku spolu s Bessy

Soutěž
Cesta do fantazie

„Některé zahrady nevznikají podle plánů architektů. Rodí se z lásky, trpělivosti a tisíců malých okamžiků. A přesně taková je ta naše. Před patnácti lety to byl obyčejný kus pozemku. Dnes je to místo...

1. srpna 2026

Snímek vašeho zvířecího mazlíčka může v srpnu vyhrát zásobu kvalitního krmení

Bude srpnovým mazlíčkem roku 2026 ten váš?

Prázdniny se překlopily do své druhé poloviny, první srpen je tu. Máte tedy ještě dva týdny na to, abyste poslali tu nejkrásnější, nejoriginálnější a nejroztomilejší šířkovou fotografii vašeho psa,...

1. srpna 2026

Známe nejroztomilejší červencové mazlíčky, vyhráli kvalitní krmivo, hlasující knihy

Zajímá vás, kdo v tomto měsíci vyhrál anketu o nejroztomilejší mazlíčky? Stačí zalistovat galerií.

S posledním červencovým dnem skončilo čtenářské hlasování pro nejroztomilejší mazlíčky, známe tedy vítěze prvního prázdninového měsíce. Tentokrát se budou radovat z krmiva, pamlsků a hraček pro psy...

1. července 2026,  aktualizováno  31. 7. 14:03

Letní osečkování révy krok za krokem. Kolik listů nechat nad hrozny

Listy kolem hroznů prosvětlujte s rozvahou. V horkých dnech fungují jako slunečník, který bobule chrání před spálením.

Červenec a srpen jsou pro vinnou révu obdobím největšího růstu. Výhony přerůstají dráty, stíní si a v keři začíná být horko a těsno. Právě teď přichází čas na takzvané osečkování. Než ale s nůžkami...

31. července 2026

Sekundy před otřesy v Japonsku se kočky daly na útěk. Umí je předpovědět?

ilustrační snímek

Zemětřesení o síle 7,1 zasáhlo japonskou prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú. Záběry z bezpečnostní kamery ukazují kočku, která z postele utekla vteřiny před prvními otřesy. Co o schopnostech zvířat...

31. července 2026

Tisíce modelů aut, lodí a bojové techniky. Prohlédněte si to nejlepší

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava...

V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day. Na výstavě byly k vidění tisíce modelů letadel, bojové techniky, lodí a automobilů. Zatímco v předchozí sérii jsme...

31. července 2026

Říká se jí naštvaná kočka, místo mňoukání štěká. Japonská zoo ukázala koťata

Koťata manula v zoologické zahradě v japonském Kobe (16. července 2026)

Říká se jí nejmrzutější kočka na světě a když se na nějakou podíváte, hned pochopíte proč. Je to manul a považuje se za jednu z nejstarších kočkovitých šelem na světě. Svůj charakteristický vzhled si...

31. července 2026

Letní řez angreštu po sklizni: nejčastější chyba stojí příští úrodu

ilustrační snímek

Angrešt patří k nejoblíbenějšímu drobnému ovoci v českých zahradách. Aby však každoročně štědře plodil a nestal se obětí obávaného padlí, potřebuje pravidelný sestřih. Mnoho pěstitelů však dělá...

30. července 2026  10:58

Elixír mládí máte na dosah ruky. Angrešt i rybíz patří mezi superpotraviny

Černý rybíz

Celá staletí se mluví o hledání elixíru mládí, přitom je na dosah ruky. Vždyť rybízové a angreštové keře, které patří mezi hvězdy českých zahrad, jsou plné plodů s ohromným podílem vitaminu C. O...

30. července 2026

Jak uchránit mazlíčky v tropických vedrech. Pozor na stříhání i ledovou vodu

Psi nemají potní žlázy. Každé ochlazení se v parnu hodí.

Rozpálená auta, rozpálené chodníky a byty, ve kterých bez klimatizace není o moc lépe než venku. Zatímco lidé mohou tropické teploty regulovat lehčí vrstvou oblečení nebo pocením po celém těle, pro...

30. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pozor, kde se koupete. Larvy ptačích parazitů způsobují nepříjemné puchýře

Plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis), náš největší plž a jeden z typických...

Koupání v přírodních nádržích může vypadat velmi idylicky, a přesto může skrývat neviditelné riziko, jehož výzkumu se intenzivně věnují vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve...

29. července 2026

KVÍZ: Je to katova sekera, anebo japonský nůž? Poznejte nástroje podle fotografie

03

Většina z nás pozná z nástrojů jenom kleště nebo šroubovák. Pojďte si zahrát na legendární televizní Kufr a zkuste odhalit, k jakému účelu sloužily tyto řemeslnické pomůcky.

vydáno 29. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.