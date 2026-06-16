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Užívají si luxusu vlastní malé zahrady na kraji Prahy, kam se jim vešlo vše

Autor:
Soutěž
„Zahradu si tvoříme sami, od návrhu až po vlastní realizaci. Manžel mj. zvládl postavit saunu, workout, pracovní stůl, já hutnila mlat a děti nám při tom alespoň tleskaly,“ popisuje čtenářka Barbora, jak před třemi lety začala vznikat rodinná zahrada zhruba na 500 metrech udusané zeminy kolem jejich nového domu.
Odpočinkový koutek na terase, obklopený záhony. Malá zelená oáza na kraji Prahy

Odpočinkový koutek na terase, obklopený záhony. Malá zelená oáza na kraji Prahy | foto: Archiv soutěže

Trocha stínu je také potřeba.
Posezení pod pergolou, s výhledem do zahrady i na saunu, kterou postavil...
Ze sauny je na oplátku výhled do zahrady i na dům.
Sauna z boku, z pohledu od ohniště v rohu zahrady
32 fotografií

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Užívají si luxusu vlastní malé zahrady na kraji Prahy, kam se jim vešlo vše
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Pro rodinu čtenářky, která zahradu u rodinného domku na okraji Prahy 6 přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada 2026, je to místo, které s nimi doslova vyrůstalo a je neodmyslitelnou součástí jejich každodenního života. „Začínali jsem úplně od píky. U našeho nového domu byly jen stopy po těžkých stavebních strojích a sem tam z hlíny lezla řepka olejka,“ vzpomíná, jak pozemek vypadal, když se nastěhovali.

Tehdy byla jejich budoucí zahrada téměř prázdným prostorem, který čekal na svou novou podobu – jak si můžete ověřit na konci fotogalerie. „Od prvních dnů jsme jí věnovali péči, čas i spoustu energie. S nadsázkou říkáme, že jsme ji vypiplali od miminka,“ popisuje, jak si ji museli zasloužit.

Svou 500m zahradu u domu si navrhli i realizují sami

Odpočinkový koutek na terase, obklopený záhony. Malá zelená oáza na kraji Prahy
Trocha stínu je také potřeba.
Posezení pod pergolou, s výhledem do zahrady i na saunu, kterou postavil manžel.
Ze sauny je na oplátku výhled do zahrady i na dům.
32 fotografií

Nejprve bylo potřeba upravit terén, založit trávník a promyslet, kam umístit jednotlivé výsadby. Postupně přibývaly okrasné keře, trvalky, cibuloviny i první stromy. Každou novou rostlinu pečlivě vybírali tak, aby zahrada nabízela něco zajímavého v každém ročním období.

„Dnes už se na ni díváme jako na dospívajícího jedince – není to už bezbranné miminko, které vyžaduje neustálou pomoc. Ovšem stále se nám vyvíjí před očima, překvapuje a hledá svou definitivní podobu. Proto si říkáme, že je ve fázi pomyslné puberty,“ přirovnává čtenářka její postupný vývoj k péči o potomka. „Je sebevědomá, rozmanitá, občas neposedná, ale i krásná a plná potenciálu do dalších let.“

Soutěž Nejkrásnější zahrada je tu i pro vás

Sepište příběh své zahrady, dejte dohromady fotogalerii, případně pořiďte i video a zapojte se do letošního ročníku. Vybrané příspěvky si zahrají o zajímavé ceny a může se stít inspirací pro ostatní čtenáře.

Nafoťte svou zahradu, popište její příběh, a přihlaste ji do soutěže...

Příspěvky do 1. kola můžete zasílat do 8. července, konečná uzávěrka je 16. srpna 2026.
(Viz pravidla soutěže Nejkrásnější zahrada 2026).

Jsou rádi, že ačkoliv je jejich zahrada obklopena městským prostředím, vytvořili si příjemnou zelenou oázu klidu. „Snažíme se koukat nejen na estetiku, ale i přínos pro přírodu. Vysazujeme rostliny lákající včely, čmeláky a motýly, ponecháváme některá zákoutí přirozenějšímu vývoji a podporujeme biodiverzitu,“ vysvětluje Barbora, že jim nejde jen o pěkný obal, záleží jim i na obsahu.

I proto charakter jejich zahrady utváří kombinace okrasné a užitkové funkce. „Vedle květinových záhonů máme i bylinky, drobné ovoce a několik ovocných stromů. Máme rádi, když zahrada nejen dobře vypadá, ale také něco přináší. Radost nám dělají první jahody, voňavé bylinky do kuchyně i sklizeň ovoce, na kterou se každoročně těší celá rodina,“ popisuje podobu zahrady, kterou si sami vybrali jako ideální.

A ač má zahrada teprve tři roky, jejím specifikem je prý její postupný a přirozený vývoj. „Nevznikla podle jednoho hotového projektu, ale rostla společně s našimi zkušenostmi. Každý rok jsme něco přidali, přesadili nebo vylepšili. Díky tomu má osobitý charakter a odráží naše potřeby i vztah k místu,“ upřesňuje Barbora, jak si svoji zahradu vypiplávají.

Místo setkávání
Posezení s výhledem na hřiště. A vinnou révu na boku domu.

Postupně tak vygenerovaly slunné části pro kvetoucí rostliny, stinná zákoutí pro odpočinek i místa určená dětem a rodinným setkáním. A k zahradě si tak celá rodina vybudovala velmi osobní vztah. „Je pro nás místem odpočinku, inspirace i společně stráveného času. Stala se naším útočištěm před ruchem velkoměsta – v létě zde snídáme, na jaře obdivujeme první květy, na podzim sklízíme plody a v zimě plánujeme další změny. Je to živý prostor, který se neustále proměňuje a zároveň nám poskytuje pocit domova,“ popisuje nadšená maminka.

A tak s rodinou společně sledují proměňující se zeleň během roku, radují se z nových přírůstků a učí se respektovat přirozené procesy. „Každý strom, keř nebo záhon u nás má svůj příběh a připomíná nám určitou životní etapu,“ vysvětluje Barbora. „Vím, že naše zahrada není dokonalá v katalogovém smyslu, je však autentická, opečovávaná s láskou a plná života. Právě v tom vidíme její největší hodnotu. Vyrostla společně s námi a stále pokračuje ve svém příběhu. A stala se místem, kam se každý den rádi vracíme a považujeme ji za jednu z nejcennějších součástí domova.“

Komerční rámeček

Ceny v soutěži Nejkrásnější zahrada 2026

Ceny pro 1. i 2. kolo čtenářské soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 věnovala česká značka Fieldmann. Firma vznikla v roce 2010 a umí pomoci se zahradou, ať o ni pečujete jen o víkendu nebo každý den po příchodu z práce. Firma si stojí za funkčností, bezpečností i snadným ovládáním svých produktů a svou nabídkou pokrývá většinu potřeb spojených s péčí o zahradu a okolí domu, ale i o byt, dílnu či garáž. Nabízí nejen celou řadu sekaček, motorových pil, křovinořezů, pořídíte u ní i techniku pro čerpání vody, dřevěný i kovový zahradní nábytek, grily, autopříslušenství nebo zahradní domky.

Všechny tyto výrobky nakoupíte nejsnadněji přes oficiální e-shop Fieldmann.cz

1. místo: Set zahradní techniky
Benzínová sekačka, náhradní struna, motorový olej, kanystr, elektrická strunová sekačka, nůž, odsávačka oleje, ochranné rukavice.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 1 misto

2. místo: Set pro upravenou zahradu
Benzínová sekačka, motorový olej, kanystr 5L, náhradní nůž, odsávačka oleje, pracovní rukavice.

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3. místo: Set akumulátorové zahradní techniky
Aku sekačka, aku strunová sekačka, aku zahradní vysavač, 2x aku baterie, nabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 3 misto

4. místo: Set akumulátorového nářadí
Aku přímočará pila, aku uhlová bruska, aku vrtačka, aku pila ocaska, aku myčka, 2x akumulátor, rychlonabíječka.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 4 misto

5. místo: Sada na grilování
Tvoří ji plynový gril, gril.jehla s motorem, obal na gril, grilovací náčiní.

nejkrasnejsi zahrada 2025 ceny 5 misto

Vyhrát lze i balíček knížek nejen o zahradě

Pět soutěžních příspěvků v každém kole, které vyberou odborníci, bude oceněno balíčkem obsahujícím tyto knižní tituly: Kompletní návod k vytvoření ekozahrady, Pozor, kvetu!, Proč milujeme zahrady?, Zahrada žije, Bylinkové radosti a dva tituly z edice Stezka Českem (Může jít každý a Nové příběhy).

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