Zahradu začali budovat na štěrku průmyslového areálu. Proměny nelitují

Svého rozhodnutí ani náhodou nelitují. V klidné obci na okraji Prahy 9 prý našli nejenom nový domov, ale i skvělé sousedy, později kamarády.

„Věděli jsme, že na nový dům jen tak mít nebudeme, a tak jsme začali sázet stromy a keře,“ popisuje čtenářka, kam nasměrovali svou energii nejdříve. Jednoduše proto, aby zeleň začala růst a sílit, a aby se co nejdříve koukali do zeleného a jedli svoje vlastní ovoce a zeleninu.

„Byla to taková postupná doplňovačka. Až na konec jsme do toho všeho zasadili o deset let později opravený dům,“ vzpomíná paní Lenka. I na to, jak tu úplně všechno vysazovali sami, původně byl totiž na pozemku – jako na průmyslovém areálu – pouze štěrk.

Těžká technika byla v počátcích budování zahrady na štěrku nutná. (2003) Současný stav, po proměně v rodinnou zahradu s okrasnou i užitkovou částí

„Nadělali jsme spoustu chyb, stále jsme něco přesazovali, rozšiřovali. To zná každý, kdo tomuto koníčku propadne,“ konstatuje dnes čtenářka s nadhledem člověka, který si budování zahrady vyzkoušel na vlastní kůži.

Letos prý tuto zahradu čeká možná poslední velká úprava. „Je to poslední část úpravy vjezdu, kde se chystáme položit chodníček k vrátkům. A osázet zatím ne příliš vzhlednou cestu k vratům pruhem z kamene a nízkých skalniček,“ těší se čtenářka na další změnu k lepší podobě rodinné zahrady.

Práci na ní přitom mají manželé jasně rozdělenou. Paní domu má kompletně na starosti okrasnou zahradu, pán pěstuje ovoce a zeleninu. A fotografie jejich s láskou budovaného království dokládají, že to nešidí.

„Zahrada má mít všechno, co jí náleží, a o to se s manželem také snažíme. Okrasná část má být upravená a barevná, proto preferuji spíše její parkovou úpravu,“ popisuje čtenářka svoji představu o ideální zahradě.

„Zároveň musí být zahrada i k užitku, a také, pokud to prostor dovolí, bychom jí měli dopřát i trochu divočiny pro další její obyvatele,“ snaží se čtenářka Lenka na nic a na nikoho na své zahradě nezapomenout.

Pod pergolou je v létě příjemný stín a rodina si tu vybudovala úžasné zázemí. Klidné místo v rohu zahrady. S houpačkou, která láká k posezení...

S vědomím toho, že má obrovské štěstí, že na to všechno prostor na své zahradě má. A přeje i všem ostatním, ať se jim také daří.