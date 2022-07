Až osobní přístup přinesl do zahrady pocit soukromí a rajský vodní prvek

Proměny zahrady o rozloze zhruba 2,5 tisíce m2 se před dvěma třemi lety ujali zahradní architekt Ferdinand Leffler a Anna Chomjaková ve spolupráci s kolegy z atelieru Flera. Před sebou měli poměrně úzký pozemek v klidné městské lokalitě, s příjemně velkou terasou u moderního rodinného domu.

Ani vlastní dům s poměrně velkou zahradou realizovanou na klíč ovšem majitelům nezajistil potřebný pocit soukromí. Perforovanými vrátky bylo na terasu vidět přímo z ulice, ani výhled na paneláky kousek za domem pocitu intimní rodinné pohody nepřidával. A limitující byla pro architekty skutečnost, že bylo třeba respektovat ochranné pásmo procházejícího plynovodu.

Jasnou prioritou se tedy pro architekty stalo odclonění nežádoucích pohledů zvenčí a přitažení zeleně k obytným plochám. Bylo potřeba „zaplnit“ vrátka a přidat před něj husté zelené zálivy rostlin. Zajímavá konstrukce pergoly pak nabídla další možnosti, jak z terasy vytvořit opravdu soukromou oázu.

Na terase vládne klidná pohoda, neutrální barvy dávají vyniknout zeleni okolo.

„Majitelé si přáli zachovat dostatečnou plochu na míčové hry a zároveň odclonit nežádoucí pohledy z okolní zástavby. Do prostoru zahrady bylo proto důmyslně rozvrženo několik stromů, jejichž koruny zajišťují soukromí na terase,“ popisuje zásadní dílčí řešení zahradní architekt Ferdinand Leffler.

Stromy se vysadily přesně do míst, kde s postupujícím růstem budou víc a víc bránit nežádoucím pohledům z nedaleké panelové výstavby. „Místa pro výsadbu stromů si vždy předem vytipujeme, ale jak známo, papír snese všechno. Takže až v momentě realizace si potvrdíme, jestli byl náš návrh správný. Stromy si prostě v zahradě rozestavíme a pokud některá pozice nevyhovuje, změníme ji,“ radí architekt, jak v podobném případě postupovat.

K terase i na předzahrádku se vysadily muchovníky, na předzahrádku i ke stávající kůlně přibyly lavice a do spár mezi nášlapy na boku domu mnoho voňavých a kvetoucích trvalek. Okolo tohoto chodníku architekti přidali i nižší a vyšší trvalky a před bambusový živý plot vysadili další půdopokryvné trvalky. A k oknům pracovny přidali pro potěchu oka krásné solitérní kameny.

Když se podíváte na původní a současné snímky zahrady, hraje to tu odstíny zelené i barvami květů mnohem víc. A to v průběhu celého roku. Na jaře tu ve stovkách kusů kvetou krokusy, sněženky a narcisky. Z trvalek se tu vysázela víc jak stovka kakostů, desítky kontryhelů, zvěšivce, mateřídoušky, mochničky, šalvěje nebo japonské sasanky. Výrazné zastoupení tu mají i traviny, především třtiny, dochany, pěchavy, ozdobnice a biky. Co se stromů a keřů týká, přibylo šest muchovníků, javor klen, červený javor a dva vilíny, dále bílé svídy, hortenzie latnaté, bobkovišně nebo purpurové vrby a šeříky.

Oživující červená i dřevěný rám se sprchou

Venkovní pokoj s ohništěm, zeleninovými záhony a dvoukomorovým kompostérem je úmyslně umístěn co nejdál od terasy a od domu, mají za úkol odtud majitele vytáhnout ven na zahradu. Do míst na opačném konci zahrady, kde už stála kůlna, původně modrá. I ta se dočkala změn v podobě praktických posuvných dveří a nové výrazné barvy.

Původní stav po realizaci odbornou firmou před sedmi lety komfortní pocit soukromí a pohody do zahrady nepřinesl. Vpravo stejná část zahrady po „rekonstrukci“ zohledňující přání majitelů.

„Původní kůlna je natřena na červeno a ve stejném odstínu byly vybrány i další doplňky v zahradě. Výrazná stavba se tak stala přirozenou součástí zahrady a celý prostor působí kompaktně,“ vysvětluje detaily konceptu Ferdinand Leffler.

Nedaleko stojí paneláky? Nevadí. S těmi správnými lidmi a osobním přístupem se dá najít řešení, které vám dovolí užívat si soukromí uprostřed vašeho zeleného království.

Příjemně velkou terasu pak bylo potřeba „jen“ zútulnit a zabydlet. „Přibyly popínavky, posezení gaučového typu, výsadby v nádobách a závěsný kokon. Červený,“ dodává Leffler s tím, že výrazná červená barva se na terase neobjevila náhodou. Jednotlivé kouty v zahradě se tak hravě propojily jednou výraznou barvou. Koneckonců červený detail má i trampolína.

Dřevěný vodní prvek v podobě výrazné sprchy s řadou trysek není ani daleko od terasy, ani od dětských hracích prvků. Prostor tu dostaly i dřevěné nášlapy, které ohromně baví děti.

Naopak krásně nenápadným a přitom výrazným a úžasně funkčním prvkem – obzvlášť v horkých letních dnech – se stal masivní dřevěný rám se sprchou. Respektive se sprchou i mlžením, opatřený řadou vodních trysek dopřávajících dětem i dospělým úžasné osvěžení. Co víc si v létě přát. pozornost.