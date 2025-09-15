Kdo se někdy procházel v některém londýnském parku se záplavou žlutých květů narcisů, určitě zatoužil mít podobnou podívanou i na své zahradě. Není to nijak složité. Stačí znát základní požadavky jednotlivých druhů a dopřát jim správné podmínky.
Kdy sázet narcisy?
Jak hluboko sázet narcisy?
Hloubka výsadby je klíčová pro úspěch. Cibule sázejte 10 až 15 centimetrů pod povrch, u větších kusů klidně i hlouběji, přibližně do trojnásobku jejich velikosti. Jen tak budou dobře chráněné před mrazem i škůdci.
Narcisy je potřeba sázet ve chvíli, kdy už půda vychladla, ale ještě nezamrzla. Optimální termín nastává od konce září do listopadu, podle místních podmínek. Při teplotě půdy nad 13 °C se totiž výrazně zvyšuje riziko houbových chorob, například šedé hniloby (Botrytis), a proto se v teplejších oblastech vyplatí s výsadbou raději počkat. Důležité zároveň je, aby rostliny stihly vytvořit kořeny dříve, než začnou silné mrazy.
Tento režim platí jak pro výsadbu narcisů přímo do zahradní půdy, tak při sázení do květináčů či nádob. V květináči je vhodné použít dobře propustný substrát a nádobu po výsadbě umístit na chladnější a spíše zastíněné místo, aby cibule mohly klidně zakořenit. Podzimní výsadba pak zajistí, že narcisy vykvetou krásně na jaře, ať už v záhonu, na terase či na balkoně.
Stanoviště a příprava půdy
„Tou dobou, kdy jaro opravdově již ujímá se vlády, rozvíjí se květy narcisku. Není o květy již nouze; kopečky petrklíčů pestří se barvami mnoha kvítků a hrdopyšné tulipány vykládají na odiv nádherný pel zářných barev. A přece teprve narcisky dávají rané floře našich květin pravé kouzlo.“
Tak jímavě začíná vyprávění o narcisech Oskar Smrž ve svých Dějinách květin. Ačkoliv by se nabízelo spojení se jménem mytologického Narcise, název je ve skutečnosti odvozen z řeckého slovesa narkaó – omamovat, otupovat. Není to náhoda: vůně některých narcisů je tak intenzivní, že působí až omamně.
Narcisy potřebují propustnou a živnou půdu, ideálně neutrální až mírně kyselou. Pokud je půda těžká a jílovitá, vyplatí se ji vylehčit pískem nebo kompostem a na dno jámy nasypat tenkou drenážní vrstvu, aby cibulky nezahnívaly.
Stanoviště volte slunné či polostinné, ve stínu se narcisy příliš nerozvinou. Při výsadbě můžete půdu obohatit o trochu kostní moučky a na jaře, po vyrašení listů, přidat organické nebo minerální hnojivo. Narcisy nejlépe vyniknou ve skupinách, proto sázejte cibule po pěti a více kusech do jednoho „hnízda“.
Péče po výsadbě
Po zasazení cibule důkladně zalijte, aby se půda usadila a rostliny mohly začít tvořit kořeny. Pokud je podzim suchý, zálivku pravidelně doplňujte.
Na jaře, po odkvětu, přihnojte narcisy přípravkem s vyšším obsahem draslíku a fosforu – posílíte tím cibule a zajistíte bohaté kvetení i v příštím roce. Před příchodem silnějších mrazů můžete záhon chránit vrstvou slámy nebo listí, zejména v chladnějších oblastech.
