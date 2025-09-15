Naučte se, kdy a jak sázet narcisy. Jaro tak prožijete v záplavě barev

Tereza Hrabinová
  4:00
Chcete mít na jaře zahradu plnou žlutých a bílých květů? Narcisy patří k nejvděčnějším cibulovinám, pokud jim dopřejete správné podmínky. Poradíme, kdy je sázet, jak připravit půdu a jak se o ně starat, aby každý rok bohatě kvetly.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kdo se někdy procházel v některém londýnském parku se záplavou žlutých květů narcisů, určitě zatoužil mít podobnou podívanou i na své zahradě. Není to nijak složité. Stačí znát základní požadavky jednotlivých druhů a dopřát jim správné podmínky.

Objevte přírodní metody ochrany rostlin, které šetří zdraví i přírodu

Kdy sázet narcisy?

Jak hluboko sázet narcisy?

Hloubka výsadby je klíčová pro úspěch. Cibule sázejte 10 až 15 centimetrů pod povrch, u větších kusů klidně i hlouběji, přibližně do trojnásobku jejich velikosti. Jen tak budou dobře chráněné před mrazem i škůdci.

Narcisy je potřeba sázet ve chvíli, kdy už půda vychladla, ale ještě nezamrzla. Optimální termín nastává od konce září do listopadu, podle místních podmínek. Při teplotě půdy nad 13 °C se totiž výrazně zvyšuje riziko houbových chorob, například šedé hniloby (Botrytis), a proto se v teplejších oblastech vyplatí s výsadbou raději počkat. Důležité zároveň je, aby rostliny stihly vytvořit kořeny dříve, než začnou silné mrazy.

Tento režim platí jak pro výsadbu narcisů přímo do zahradní půdy, tak při sázení do květináčů či nádob. V květináči je vhodné použít dobře propustný substrát a nádobu po výsadbě umístit na chladnější a spíše zastíněné místo, aby cibule mohly klidně zakořenit. Podzimní výsadba pak zajistí, že narcisy vykvetou krásně na jaře, ať už v záhonu, na terase či na balkoně.

Zbavte se škůdců už na podzim. Zahrada se za to na jaře odvděčí

Stanoviště a příprava půdy

„Tou dobou, kdy jaro opravdově již ujímá se vlády, rozvíjí se květy narcisku. Není o květy již nouze; kopečky petrklíčů pestří se barvami mnoha kvítků a hrdopyšné tulipány vykládají na odiv nádherný pel zářných barev. A přece teprve narcisky dávají rané floře našich květin pravé kouzlo.“

Tak jímavě začíná vyprávění o narcisech Oskar Smrž ve svých Dějinách květin. Ačkoliv by se nabízelo spojení se jménem mytologického Narcise, název je ve skutečnosti odvozen z řeckého slovesa narkaó – omamovat, otupovat. Není to náhoda: vůně některých narcisů je tak intenzivní, že působí až omamně.

Narcisy potřebují propustnou a živnou půdu, ideálně neutrální až mírně kyselou. Pokud je půda těžká a jílovitá, vyplatí se ji vylehčit pískem nebo kompostem a na dno jámy nasypat tenkou drenážní vrstvu, aby cibulky nezahnívaly.

Stanoviště volte slunné či polostinné, ve stínu se narcisy příliš nerozvinou. Při výsadbě můžete půdu obohatit o trochu kostní moučky a na jaře, po vyrašení listů, přidat organické nebo minerální hnojivo. Narcisy nejlépe vyniknou ve skupinách, proto sázejte cibule po pěti a více kusech do jednoho „hnízda“.

Péče po výsadbě

Po zasazení cibule důkladně zalijte, aby se půda usadila a rostliny mohly začít tvořit kořeny. Pokud je podzim suchý, zálivku pravidelně doplňujte.

Na jaře, po odkvětu, přihnojte narcisy přípravkem s vyšším obsahem draslíku a fosforu – posílíte tím cibule a zajistíte bohaté kvetení i v příštím roce. Před příchodem silnějších mrazů můžete záhon chránit vrstvou slámy nebo listí, zejména v chladnějších oblastech.

Skleněné rostliny mezi živými. Návštěvníci botanické si je mohou snadno splést
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Pohlreichova šumavská léčba šokem na Pláních. Drsný zátěžový test i restart

Pohlreichova šumavská mise v rámci dalšího premiérového dílu Ano, šéfe! je plná romantiky nádherného koutu naší země a současně poznamenaná zoufalstvím, s jakým se tam před rokem potýkala rodina...

Bydlet u parku je výhra. Vybrali byste si Prahu, Brno, Znojmo či Plzeň?

Podle krajinářských architektů je park definován jako „objekt zeleně o rozloze minimálně půl hektaru a šířce alespoň 25 metrů, umožňující rekreaci“. Právě taková díla krajinářů ve veřejném prostoru,...

Sázejte indiánské borůvky. Vyberte si muchovníky, které mají sladké plody

Nenáročný keř, který vás na jaře potěší záplavou nádherných bílých květů, v létě lahodnými sladkými plody a na podzim krásně červeně a oranžově zbarvenými listy. To je muchovník, taková indiánská...

Dopřejte švestkám zdravotní řez. Zbavte se suchých větví a prosvětlete korunu

Po sklizni šťavnatých švestek práce v sadu nekončí. Podzim je tou nejlepší dobou, kdy věnovat slivoním pozornost a připravit je na zimu. Správně provedený podzimní řez švestek podpoří jejich zdraví a...

Naučte se, kdy a jak sázet narcisy. Jaro tak prožijete v záplavě barev

Chcete mít na jaře zahradu plnou žlutých a bílých květů? Narcisy patří k nejvděčnějším cibulovinám, pokud jim dopřejete správné podmínky. Poradíme, kdy je sázet, jak připravit půdu a jak se o ně...

15. září 2025

Jak naučit psa být o samotě a vyhnout se úzkosti. Lze to natrénovat

Soutěž

Léto je pro psy obdobím, kdy mají své páníčky více nablízku. Podnikají společné výlety, vyrážejí na dovolené nebo tráví dlouhé dny na zahradě. Díky tomu čtyřnohý parťák málokdy zažívá samotu. Jenže i...

15. září 2025

Má temné léčivé plody ideální na zpracování a na podzim se krásně vybarví

Jméno temnoplodec černoplodý pasuje na aronii naprosto dokonale. Když její plody dozrají, tak se malý strom či rozložitý keř doslova prohýbá pod záplavou černých kuliček, které se lesknou jako perly....

15. září 2025

Sušení hub není věda. Vaše úlovky vám tak vydrží až do příštího léta

Houbařská sezona je v plném proudu a košíky se plní. Jak ovšem úrodu správně uchovat, aby vydržela co nejdéle a neztratila chuť ani vůni? Poradíme vám, které druhy hub jsou ideální k sušení a jak na...

14. září 2025

Proč potřebuje trávník v září vaši pozornost? Klíčem je přesévání

Září je měsíc, kdy trávník potřebuje vaši největší pozornost. Co mu dopřejete teď, to se vám na jaře vrátí v podobě hustého a zdravého koberce.

14. září 2025

Jabloně po sklizni potřebují péči. Ozdravný řez je připraví na zimu

Po sklizni jablek by vaše práce v sadu neměla končit. Právě teď nastává ideální čas na takzvaný ozdravný řez jabloní, který jim pomůže připravit se na zimu a zajistí bohatou úrodu v příštím roce. Je...

13. září 2025

Herbář v 16. století znal deset jedlých hub. Už tehdy Češi vášnivě houbařili

Patříme k nejvášnivějším houbařům na světě a k tomu se váže i dobrá znalost hub. Jen málokde najdete tolik nadšenců, kteří dokážou rozpoznat desítky druhů a z každého košíku vykouzlit voňavý oběd.

13. září 2025

Dopřejte švestkám zdravotní řez. Zbavte se suchých větví a prosvětlete korunu

Po sklizni šťavnatých švestek práce v sadu nekončí. Podzim je tou nejlepší dobou, kdy věnovat slivoním pozornost a připravit je na zimu. Správně provedený podzimní řez švestek podpoří jejich zdraví a...

12. září 2025

Pohlreichova šumavská léčba šokem na Pláních. Drsný zátěžový test i restart

Pohlreichova šumavská mise v rámci dalšího premiérového dílu Ano, šéfe! je plná romantiky nádherného koutu naší země a současně poznamenaná zoufalstvím, s jakým se tam před rokem potýkala rodina...

12. září 2025

Houby umějí víc, než si myslíte. Vytvářejí si vlastní déšť a posílají si zprávy

Premium

S houbami je to jako s koprem. Mají obrovskou základnu svých příznivců i podobně silný tábor těch, kdo nad nimi ohrnují nos. Každému bez rozdílu osobních preferencí však padá brada nad jejich...

12. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Hygienický řez vyžaduje míru. Broskvoně přežijí jen s rozumnými zásahy

Broskvoně patří mezi stromy, které vyžadují zvláštní péči, a to zejména pokud jde o stříhání. Zatímco u jabloní a jiných jádrovin je podzimní řez běžnou praxí, u broskvoní je situace zcela odlišná....

11. září 2025

Proč si pes olizuje pysky? Odborníci odhalují nepříjemnou pravdu

Každý majitel psa zná ten prosebný pohled, který na něj jeho mazlíček upírá při jídle. Ať už jde o šťavnatý kus masa nebo jen o plátek sýra, nic neunikne jejich citlivému nosu. Odborníci však varují,...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.