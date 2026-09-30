Když v září nakoupíte všechny jarní cibuloviny najednou, nemusíte je také najednou zasadit. Některé potřebují čas na zakořenění před zimou, u jiných se vyplatí počkat, až záhon vychladne. Kalendář je užitečná pomůcka, ale termín výsadby upravte podle počasí a stavu půdy: měla by být zpracovatelná a neměla by zůstávat přemokřená.
|Cibulovina
|Orientační termín výsadby
|Narcisy
|září
|Modřence a krokusy
|září až říjen
|Řebčík královský
|začátek podzimu
|Tulipány
|říjen až listopad, ideálně do chladnější půdy
Termíny upravte podle počasí. Cibule sázejte do propustné půdy, která není přemokřená ani zmrzlá.
Narcisy a modřence: proč mají náskok šesti týdnů
Kdy sázet narcisy? Ideálně v září. Časná výsadba jim poskytne prostor k zakořenění před zimou. Na začátku podzimu můžete vysadit také modřenec a krokus. Září a listopad tak představují přibližný odstup šesti týdnů, nikoli lhůtu, kterou je nutné na zahradě přesně odpočítat.
Narcisům vyberte místo, kde se nedrží voda. Pokud máte těžkou, dlouho mokrou půdu, věnujte její propustnosti větší pozornost než samotnému datu v kalendáři. Cibule ponechané dlouho v obalu také zbytečně odkládáte od zakořenění.
Tulipány v listopadu: chladná půda jako ochrana před plísní
Kdy sázet tulipány? Pro výsadbu do záhonu se často doporučuje listopad. Půda už bývá chladnější, ale stále musí jít zpracovat. Orientačně můžete sledovat ochlazení půdy k 10 °C; nejde však o přesnou hranici, při níž by se tulipány ze dne na den směly začít sázet. Podle průběhu podzimu může vhodná chvíle přijít i v říjnu.
Pozdější sázení tulipánů na podzim se doporučuje také kvůli omezení rizika houbových chorob. Samotný chlad ale nemocné cibule neochrání: při nákupu a výsadbě vyřaďte měkké nebo plesnivé kusy a tulipány nedávejte do místa, kde se v minulosti objevila tulipánová plíseň. Důležitá je i propustná půda.
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Zazimování zahrady: rozhoduje teplota půdy 8 °C, ne datum v kalendáři
Hloubka podle výšky cibule, ne podle pravítka
Jak hluboko sázet tulipány? U většiny jarních cibulovin pomůže jednoduché pravidlo: cibuli uložte přibližně do hloubky odpovídající dvoj- až trojnásobku její výšky.
Pěticentimetrová cibule tedy patří zhruba 10 až 15 centimetrů hluboko. Špička směřuje vzhůru; mezi cibulemi nechte prostor alespoň o šířce cibule. U tulipánů se běžně uvádí hloubka kolem 10 až 15 centimetrů, podle velikosti konkrétní cibule.
Řebčík královský a lilie: dvě cibuloviny s vlastním pravidlem
Řebčík královský potřebuje hlubší výsadbu než drobné jarní cibuloviny. Pro jeho velké a křehké cibule se doporučuje hloubka alespoň 30 centimetrů a podobný rozestup. Pokud je půda v této hloubce trvale mokrá, zvolte jiné místo nebo vyvýšený záhon. Někdy se radí položit cibuli na bok, aby se v její prohlubni nedržela voda; podstatnější je však propustnost stanoviště.
Ani pro všechny lilie neplatí jediná hloubka. Druhy, které tvoří kořeny také na stonku nad cibulí, se vysazují hlouběji než lilie kořenící pouze z její spodní části. U zakoupené lilie se proto řiďte údajem pro daný druh či odrůdu.
Ochrana před hraboši: koš, štěrk a co opravdu funguje
Pokud vám hraboši cibule opakovaně poškozují, nejjistější mechanickou překážkou je pevný ochranný koš nebo jemné kovové pletivo, které cibule oddělí od okolní půdy. Koš musí chránit také ze stran a mít dost místa pro kořeny; širokými otvory se drobný hlodavec může dostat dovnitř.
Štěrk má jiný úkol. Na vhodném stanovišti může pomoci se strukturou půdy nebo posloužit jako povrchová vrstva v nádobě, sám o sobě ale netvoří spolehlivou zábranu proti hrabošům. Povrchové pletivo přes truhlík zase brání hlavně zvířatům, která cibule vyhrabávají shora.
Cibuloviny do truhlíku a vrstvení: kolik se jich vejde nad sebe
Cibuloviny můžete pěstovat i bez záhonu. Pro několik vrstev vyberte dostatečně hlubokou nádobu s odtokovými otvory. Na dno přijde substrát a nad něj větší, později kvetoucí cibule, například tulipány. Výše lze uložit narcisy a blíže k povrchu drobnější krokusy či modřence. Mezi vrstvami vždy ponechte substrát; cibule neskládejte těsně na sebe.
Kolik cibulí se vejde nad sebe? V hlubším truhlíku nebo květináči obvykle dvě až tři vrstvy různě velkých cibulí. Přesný počet kusů závisí na průměru nádoby a velikosti cibulí. V nádobách je můžete sázet o něco blíže k sobě než v záhonu, neměly by se však mačkat. Po výsadbě substrát zalijte a během zimy hlídejte, aby nádoba nestála ve vodě.