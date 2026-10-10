Přenést všechny květináče do sklepa a do jara na ně zapomenout je lákavé, ale ne každá rostlina takové zacházení snese. Při zazimování rozhoduje nejen teplota, ale také světlo a to, zda rostlina zůstává olistěná, nebo ji ukládáme k odpočinku.
Zatímco vyzrálé pelargonie lze zkusit uchovat bez zeminy, stálezelené dřeviny potřebují světlé stanoviště. Ani přesun do tepla není univerzálním řešením: oleandr či olivovník se po přestěhování do obýváku nestávají běžnou pokojovou rostlinou.
|Rostlina
|Kam ji na zimu umístit
|Na co dát pozor
|Muškát v květináči
|Světlý, chladný prostor bez mrazu
|Málo vody, odstranit suché části
|Vyzrálý muškát bez zeminy
|Suchý, chladný sklep; možné i temno
|Rizikovější metoda, pravidelně kontrolovat
|Oleandr
|Světlá místnost přibližně při 5 až 10 °C
|Vyhnout se teplému tmavému koutku
|Olivovník
|Světlé, chladné zimoviště bez mrazu
|Nenechat nádobu stát ve vodě
|Citrusy
|Světlý prostor s teplotou podle druhu
|Nepoužívat jednu teplotu pro všechny citrusy
Muškát: seříznout, nebo nechat být? Přezimování v temnu
Při zazimování muškátů záleží především na tom, jaké místo jim můžete nabídnout. Nejjednodušší je ponechat pelargonie v květináči na světle. Uchování v temném sklepě vyžaduje jiný postup a je méně spolehlivé.
V květináči: chlad, světlo a minimum vody
Muškáty umístěte na světlou verandu, chladnou chodbu nebo do sklepa s dostatečně velkým oknem. Prostor nesmí promrzat. Před přestěhováním rostliny očistěte a podle potřeby upravte:
- Odstraňte odkvetlá květenství, suché listy a poškozené části.
- Pokud potřebujete ušetřit místo, zkraťte výhony přibližně na 10 až 15 centimetrů.
- Rostliny, které zůstávají na světle a dál rostou, můžete výrazněji sestřihnout až na jaře.
- Zalévejte střídmě a mezi zálivkami nechte substrát proschnout.
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Zazimování zahrady: rozhoduje teplota půdy 8 °C, ne datum v kalendáři
V temnu: bez zeminy a jen vyzrálé rostliny
Do tmavého sklepa nepatří celý osázený truhlík. Přezimování v temnu se hodí především pro zdravé, vyzrálé muškáty s pevnými stonky, které uložíte bez zeminy.
- Ještě před příchodem mrazů rostliny vyjměte z nádoby.
- Z kořenů opatrně setřeste přebytečnou zeminu a nechte rostliny oschnout.
- Uložte je do papírového sáčku nebo zavěste v suchém, chladném prostoru bez mrazu, přibližně při 7 až 13 °C. Nepoužívejte igelit, který zadržuje vlhkost.
Listy během zimy postupně odumřou. Na jaře odstraňte suché části, výhony zkraťte až ke zdravému pletivu a muškáty znovu zasaďte.
Tento způsob nemusí vyjít u každé rostliny. Pokud s ním začínáte, vyzkoušejte ho nejprve na několika muškátech, nikoli na celé sbírce.
Oleandr potřebuje chlad a světlo zároveň
Oleandr obecný si ponechává listy i přes zimu. Nejlépe mu vyhovuje světlé zimoviště s teplotou přibližně 5 až 10 °C. Dobrou volbou může být chladná zimní zahrada, prosklená veranda nebo světlá chodba.
Čím tepleji v místnosti je, tím více světla oleandr potřebuje. V teplém a tmavém koutě může tvořit slabé, vytáhlé výhony. Temný sklep proto berte jen jako nouzové řešení, nikoli jako rovnocennou náhradu světlého zimoviště.
Před zimou není nutný plošný hluboký řez. Odstraňte především suché či poškozené větve a zkraťte jen výhony, které překážejí při stěhování. Silný zásah může omezit následující kvetení. Při práci používejte rukavice: oleandr je jedovatý a jeho šťáva může dráždit pokožku.
Olivovník a citrusy: stálezelené rostliny u okna, ne u radiátoru
Olivovník i citrusy si přes zimu ponechávají listy, a proto potřebují dostatek světla. Tmavý sklep jim nesvědčí, vytápěný obývák ale také nemusí být vhodným zimovištěm. Rozhoduje kombinace světla a teploty.
Olivovník: na světlou a chladnou verandu
Olivovník evropský pěstovaný v nádobě nejbezpečněji přezimuje ve světlém, chladném prostoru, kde nemrzne. Hodí se například prosklená veranda.
Péče je jednoduchá:
- Zeminu udržujte jen mírně vlhkou.
- Zajistěte odtok přebytečné vody a nenechávejte květináč stát v plné podmisce.
- Chraňte kořenový bal před promrznutím.
Podle odrůdy, stáří a kondice může olivovník snést krátký mráz. To však neznamená, že bezpečně přežije celou zimu na balkoně. Kořeny v květináči jsou před chladem méně chráněné než při výsadbě do země.
Citrusy: teplotu vybírejte podle druhu
Pozor na parapet nad topením
Místo u okna může nabídnout dost světla, radiátor pod ním však přináší teplý a suchý vzduch. V kombinaci s nedostatkem zimního světla může u citrusů přispět k opadávání listů. Vhodnější je světlá místnost s teplotou odpovídající danému druhu, bez prudkých výkyvů a mimo přímý proud horkého vzduchu.
Také citrusy potřebují světlé zimoviště, všechny ale nemůžete přezimovat při stejné teplotě:
- Některé citroníky zvládají teploty kolem 5 °C.
- Limety a grapefruity zpravidla vyžadují teplotu nad 10 °C.
- Kalamondin potřebuje teplejší podmínky než uvedené druhy.
Před přestěhováním si proto ověřte nároky konkrétní rostliny. Samotné označení „citrus“ k výběru zimoviště nestačí.
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Fuchsie a surfinie: co má smysl zachraňovat a co ne
Chryzantéma v květináči a vřes v truhlíku přes zimu
Fuchsie není nutné po sezoně vyhazovat. Zdravé rostliny lze uchovat několik let, běžné balkonové odrůdy však potřebují ochranu před mrazem. Pro zazimování fuchsie vyberte chladný prostor bez mrazu a zkraťte letošní výhony. U keříčkových rostlin můžete ponechat základní kostru vysokou přibližně 10 až 15 centimetrů; u stromkových tvarů upravujte korunku.
Substrát udržujte jen lehce vlhký. Pokud rostlina zůstává olistěná nebo začne rašit, potřebuje světlo. Mrazuvzdorné zahradní fuchsie mají jiné nároky než choulostivé odrůdy do závěsných nádob, proto je nezaměňujte.
Surfinie, tedy skupinu převislých petúnií, většinou pěstujeme jako sezonní rostliny. Přezimovat je možné, potřebují však světlé stanoviště bez mrazu a další péči. Pokud si chcete oblíbenou odrůdu uchovat, můžete zkusit zakořenit její výhony a mladé rostliny přezimovat. Silně napadené nebo vyčerpané exempláře se obvykle nevyplatí zachraňovat.
Kdy rostliny přestěhovat: první noční mrazík jako signál
První noční mrazík má být signálem k ostražitosti, nikoli termínem, na který čekáte s citlivými rostlinami venku. Muškáty a choulostivé fuchsie přestěhujte ještě před jeho příchodem. Citrusy mohou podle druhu potřebovat přesun už při poklesu nočních teplot výrazně nad bod mrazu.
Oleandr a olivovník jsou odolnější, u rostlin v nádobách ale neriskujte dlouhé mrazy a promrznutí kořenového balu. Rozhodujte podle předpovědi, konkrétního druhu a umístění: chráněná terasa má jiné podmínky než otevřený balkon.
Před přenesením do zimoviště:
- Prohlédněte listy z obou stran, stonky i povrch zeminy.
- Odstraňte suché listy, odkvetlé květy a poškozené části.
- Vyčistěte podmisky a zkontrolujte odtokové otvory.
- Napadené rostliny oddělte od zdravých.
- Ověřte skutečnou teplotu zimoviště teploměrem.
Zálivka a škůdci v zimovišti: nejčastější důvod, proč rostlina nepřežije
Přestěhováním do zimoviště péče nekončí. Rostliny potřebují méně vody než v létě, pravidelnou kontrolu a občasné vyvětrání.
Zalévejte podle zeminy, ne podle kalendáře
V chladu a při omezeném růstu rostliny spotřebují méně vody. Při příliš vydatné zálivce zůstává substrát dlouho mokrý a kořeny mohou zahnívat. Dodržujte proto tři pravidla:
- Před zalitím zkontrolujte vlhkost zeminy. Pokud je stále mokrá, s další zálivkou počkejte.
- Přebytečnou vodu vylijte z podmisky. Květináč v ní nemá stát.
- Nenechte kořenový bal zcela vyschnout. Oleandr, olivovník, citrusy i fuchsie potřebují vodu také v zimě, její množství ale přizpůsobte podmínkám.
Tato pravidla platí pro rostliny v nádobách. Muškáty skladované bez zeminy mají jiný režim.
Škůdce hledejte i pod listy
Prohlížejte spodní strany listů, stonky a výhony. V zimovišti se mohou objevit molice, mšice, svilušky nebo štítenky. Na problém často upozorní:
- lepkavý povrch listů;
- jemné pavučinky;
- drobné útvary pevně přisedlé k listům či stonkům.
Napadenou rostlinu oddělte od ostatních a ošetření zvolte podle konkrétního škůdce.
Uklízejte, větrejte a s hnojivem šetřete
Opadané listy průběžně odstraňujte. Za mírného počasí zimoviště vyvětrejte, rostliny však nevystavujte mrazu.
U rostlin, které přezimují v chladu a odpočívají, hnojení zpravidla vynechte. Citrusy mohou potřebovat výživu i v zimě – řiďte se nároky konkrétního druhu a podmínkami pěstování.