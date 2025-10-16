Mráz se blíží. Takhle uchráníte muškáty, aby přežily zimu

Tereza Hrabinová
  4:00
Muškáty jsou stálicí českých balkonů i oken. Pokud se jimi chcete kochat i příští rok, je nejvyšší čas připravit je na zimu. Zazimování zvládne každý. Stačí znát pár jednoduchých kroků, díky kterým rostliny přečkají chladné měsíce bez úhony.
Oblíbené převislé muškáty. | foto: www.rozkvetlydomov.cz

Přenést dřív, než udeří první mrazíky

Muškáty nejsou mrazuvzdorné. Teploty pod bodem mrazu je mohou nenávratně poškodit. Ideální doba pro zazimování je od září do října, kdy už nejsou letní vedra, ale ještě nehrozí noční mrazíky.

Než rostliny přenesete do zimoviště, je třeba je důkladně prohlédnout. Odstraňte všechny suché, žluté nebo jinak poškozené listy, které by mohly podporovat vznik plísní.

U převislých odrůd je vhodné zkrátit výhony zhruba na polovinu. Tím rostlinám pomůžete lépe hospodařit s energií. Naopak u vzpřímených muškátů stačí střih až na jaře.

Exotické krásky milující teplo. V Česku potřebují muškáty zvláštní péči

Snižte zálivku a přestaňte hnojit

Muškáty je vhodné postupně připravit na zimní období už od konce léta omezením zálivky a zastavením hnojení, které by mohlo podporovat nežádoucí růst.

Rostliny by měly být před přemístěním do zimoviště ponechány s mírně vlhkou, ale ne promočenou půdou, aby kořeny netrpěly hnilobou.

Kde přezimovat muškáty?

Nejlepší pro přezimování je světlé a chladné místo s teplotou mezi 8–12 °C. Ideálně poslouží zimní zahrada, zasklený balkon, nevytápěná chodba nebo veranda. Rostliny by měly mít dostatek světla a být chráněny před průvanem a prudkými výkyvy teplot.

Pokud takové místo nemáte, existuje i alternativa: muškáty lze zazimovat ve tmě, například ve sklepě. V tomto případě je ale nutné rostliny vyjmout z květináčů, zabalit kořeny do suchých novin a uložit je „hlavou dolů“ do kartonové krabice. Takto uložené rostliny potřebují vzdušné, chladné a suché prostředí. Na jaře pak mohou vypadat trochu unaveně a vyschle, ale postupem času se na sluníčku vzpamatují.

Krtek se na zahradě na jaře hodí. Pomůže oživit muškáty na novou sezonu

Zálivka přes zimu? Minimální

V období vegetačního klidu potřebují muškáty minimum vody. Zalévejte zhruba jednou za 2–3 týdny, jen tolik, aby zemina zcela nevyschla. Hnojení během zimy zcela vynechte, rostlina ho stejně nevyužije.

Kdy vytáhnout muškáty ze sklepa?

Na jaře můžete začít rostliny postupně probouzet. Nejvyšší čas pro vytažení ze „zimního spánku“ nastává obvykle v březnu. Rostliny přeneste na světlejší místo, začněte mírně zalévat a zkraťte výhony, které se během zimy neúměrně prodloužily.

Přesaďte muškáty do čerstvého substrátu, ideálně do lehké, propustné zeminy určené pro pelargonie. Odmění se vám za to bohatým kvetením.

