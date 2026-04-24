Proč se komuli říká motýlí keř? Dlouhé voňavé laty plné malých kvítků totiž přitahují motýly z celého okolí. Komule Davidova také patří k nejvděčnějším letním keřům, protože je velmi dekorativní a nemusí se za něj stydět žádná zámecká zahrada. Přesto to není žádná princezna mezi okrasnými keři, je velmi odolná a odolá i nepříznivým podmínkám. Bez správného jarního řezu však rychle ztratí tvar a pokvete nepravidelně. Jak hluboko ji zkrátit a na co si dát při řezu pozor?
Co je to motýlí keř?
Jak pečovat o motýlí keř?
Udržovat komuli Davidovu není nic těžkého. Základem je zasadit ji na světlé místo do dobře propustné, odvodněné a ne příliš hlinité půdy. Pak už jen stačí nechat všechnu práci na slunci a vaším úkolem zůstává jen pravidelný jarní střih. Jako většina keřovitých rostlin, potřebuje na jaře hluboký, radikální řez, díky kterému získá bohatý tvar.
S jeho životaschopností však souvisí i to, že je silně expanzivní a rozšiřuje se i na další místa. Během léta se tedy odkvetlé části odstřihují, aby případně znovu vykvetly, ale nevysévaly se na další místa.
Tip: Co s motýlím keřem po odkvětu?
Motýlovník postupně odkvétá ke konci léta a v září. Pokud chcete dobu květu prodloužit až o měsíc, stačí uvadlé klasy odstranit a keř nasadí nové.
Kdy je čas na jarní řez?
Podobně jako jiné keře ho stříháme nejraději v předjaří, ještě než začne vegetační období, protože mu neuškodí ani ranní mrazíky. Některé zdroje však doporučují řez až ve chvíli, kdy se objevuje nový růst a nehrozí dlouhé mrazy. Ideální je tedy druhá polovina března až první polovina dubna.
Jak správně stříhat motýlovník krok za krokem
Hlavně je třeba vědět, že motýlí keř kvete na letošních výhonech, tedy na nových větvích, které vyrostou v aktuální sezoně. Zahrádkáři se často obávají, aby keř hlubokým střihem příliš nepoškodili, ale opak je pravdou. Nemusíte se bát ani radikálního řezu:
- Nejprve odstraňte suché, poškozené a slabé větve.
- U starších rostlin ponechte několik nejsilnějších větví.
- Hlavní výhony zastřihujte těsně nad pupenem.
- Silné dřevnaté stonky zkracujte jen 30 až 45 cm nad zemí.
- Základ na délku 60 centimetrů nechte pouze v případě, že chcete mít keře opravdu vysoké.
- V průběhu sezony občas odstraňte vše poškozené a odkvetlé.
Nejčastější chyby
První chybou je příliš brzký řez v době, kdy ještě hrozí silné mrazy. Keř je sice odolný a mráz přežije, ale nově ožívající výhony by mohl zbytečně oslabit.
Druhou častou chybou je přílišná opatrnost a povrchní řez, který způsobí, že keř uvnitř prosychá nebo je přerostlý a nepravidelný.
Jak na jarní řez ovocných stromů a keřů :
Na co si dát pozor zejména? Každý druh komule se řeže jinak!
Než se dáte do stříhání, ověřte si, o jaký druh keře jde. Zatímco komule Davidova potřebuje hluboký řez, protože kvete na nových výhonech, jiné druhy komulí vyžadují jiný postup.
Například komule střídavolistá se s klasickým motýlovníkem často zaměňuje, protože má rovněž dlouhé výhony a bohatě obsypané laty. Kvete však na starším dřevě, a řeže se tedy až po odkvětu.