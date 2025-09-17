Slaďounké moruše si zamilujete stejně jako ptáci. Sázejte je dál od domu

Martina Čermáková
„Je to moje úplně nejoblíbenější ovoce v celé zahradě,“ říká zahradnice Lenka Eywa, která se s tímto jedinečným ovocem setkala až ve svých 35 letech. Hned věděla, že jednou moruši musí mít na zahradě a teď už její rodině dělá radost šestiletý stromek, který plodí nádherně tmavé a šťavnaté, ostružinám podobné plody, ovšem mnohem sladší.

Se stejným nadšením, jako moruši objevila zahradnice Lenka Eywa, aby ji teď s ještě větším zápalem mohla představit divákům pořadu Zahradnice po ruce televize Prima – ji můžete objevit i vy. Je to totiž zapomenutý a znovuobjevený poklad. Nabízí sladké plody a je nenáročná na pěstování.

Moruše je skvělá pro pěstování v přírodních zahradách. Je to jeden z nejméně náročných stromů na sucho, a proto se pěstuje i v přímořských oblastech. Jediné, co jí nesvědčí, je přemokřená půda. Je skvělá i proto, že nepotřebuje žádné postřiky. Nenarazila jsem na žádnou chorobu ani škůdce, kteří by ji omezovali.

Moruše je ideální ovocný strom na zahradu

Plody moruše milují ptáci, a to i sýkorky nebo červenky, nejen žluny, jako je ta na snímku. Ale nemusíte mít obavy. Moruše plodí natolik štědře, že se rádi rozdělíte.
Plody moruše černé jsou plné šťávy, která barví. Nesázejte ji tedy například k terase nebo blízko domu, padající plody by pak mohly být nepříjemnou komplikací.
Plody moruše jsou velmi sladké a patří k superpotravinám se zajímavým obsahem vitaminů, minerálů i dalších prospěšných látek.
Plody moruše dozrávají postupně, nelze je sklízet najednou. Na teplém slunném stanovišti může strom plodit i dvakrát do roka.
Moruši lze pěstovat jako strom nebo keř, vždycky to ovšem bude větší dřevina, proto je důležité vybrat si konkrétní druh podle výšky. Pro malé zahrady se víc hodí keřová moruše dorůstající 5 až 6 metrů, nebo převislá (pendula), kterou můžete stříhat podobně jako převislou vrbu.

Podle barvy plodů rozlišujeme moruši černou (Morus nigra), bílou (Morus alba) a červenou (Morus rubra). Červená se u nás téměř nepěstuje, nejsou pro ni u nás vhodné podmínky. Ovšem pozor, nenechte se zmást – i plody moruše bílé mají často barvu od růžové až po rubínovou. Pokud si tedy chcete moruši s bílými plody, které nebarví, hledejte Morus alba a v popisu odrůdy se ujistěte, že plody budou mít skutečně bílou barvu.

Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat

S moruší každopádně získáte do zahrady ovoce, které milují zastánci potravinové soběstačnosti. Zdravé a chutné plody jsou vynikající nejen čerstvé, ale dají se také zpracovávat na likéry, džemy nebo šťávy, klidně i v kombinaci s jiným, chuťově výraznějším ovocem. Plody lze i sušit, a jsou po usušení natolik sladké, že se dají používat jako přírodní sladidlo. A tip od Lenky Eywy? „Sušená bílá moruše je prý ještě sladší než černá.“

Z hlediska zdraví jsou plody moruše (obzvlášť ty tmavé) zajímavé nejen pro obsah rutinu či resveratrolu, přírodního antioxidantu spojovaného s dlouhověkostí a ochranou srdce. Bohaté jsou kromě přírodních cukrů také na vitaminy C, K, E a vitaminy skupiny B, vlákninu, bílkoviny a minerály – železo, draslík, vápník, hořčík, fosfor či zinek. Z léčivých vlastností potěší podpora imunity, zlepšení krevního oběhu či protizánětlivé účinky. Čaj z listů – i sušených- pak reguluje hladinu cukrů v krvi.

Kam s moruší na zahradě? Ne k terase či do dvora

Dobře vybírejte, kam moruši umístíte. „Nedoporučuji ji sázet ke vchodu nebo na dvůr s dlažbou. Padající plody barví a skvrny se těžko odstraňují. Děti i pejsci vám pak budou skvrny roznášet po celém domě,“ doporučuje Eywa.

Sázejte indiánské borůvky. Vyberte si muchovníky, které mají sladké plody

