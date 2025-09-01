Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši

Martina Čermáková
Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter místa, zachovává zbytky původního sadu a funkčně maximálně vyhovuje chodu rodiny se třemi potomky.
Srdcem zahrady je velká dřevěná terasa navazující na obytný prostor domu, určená pro setkávání s velkou rodinou a přáteli. Moderní vzdušná markýza nad terasou zajišťuje příjemné zastínění během letních dnů a blízko je i ohniště, které zve k večernímu posezení. Co chtít víc?

„Kouzlo starého sadu jsme proměnili v zahradu, která splňuje všechny potřeby mladé rodiny s dětmi a zároveň ladí s čistými liniemi moderního domu. Romantiku starých kmenů ovocných stromů doplňuje květnatá louka, která díky velkorysé ploše pozemku zaujímá velkou část zahrady,“ popisuje krajinářská architektka Martina Forejtová z ateliru Land05 moderní rodinnou zahradu na ploše zhruba 1 400 metrů čtverečních.

Souznění moderního domu a venkovské zahrady

Pro mladou rodinu navrhl ateliér Land05 zahradu, která ladí s architekturou domu, s respektem navazuje na místo, kde kdysi býval starý sad, a současně je nenáročná na údržbu.
Zahrada přirozeně zapadá do krajiny a zároveň nabízí prostor pro každodenní život.
Kromě velké pobytvé terasy propojené s interiérem domu zahrada nabízí spoustu prostoru pro dětské hry, trávník pro běhání, přírodní zákoutí i cestičky k objevování.
V zahradě nechybí velkoryse pojaté trvalkové záhony ani domeček pro děti.
Pro její ateliér to byla příjemná výzva – hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit zahradu nenáročnou na údržbu, která bude přirozeně doplňovat architekturu domu a zároveň respektovat genia loci místa. Tedy jedinečné výhledy do krajiny, fragmenty původního sadu a mírně svažitý pozemek. Tak, aby architektura a zeleň neokázale harmonicky souzněly.

Výsledek dokazuje, že funkčnost, nenáročnost a krása se vzájemně nevylučují. Navíc je zahrada navržena tak, aby rostla a zrála spolu s rodinou. Aby ladila s domem i okolní krajinou, na kteru nenásilně a přirozeně navazuje. Aby se v ní především dobře žilo.

A tak tato rodinná venkovská zahrada nabízí spoustu prostoru pro dětské hry, hebký trávník pro běhání, ale i přírodní zákoutí, květnatou louku či cestičky k objevování, děti tu mají svůj domeček. Do budoucna, jen co děti povyrostou, naplánovala architektka ve spolupráci s rodinou do zahrady i koupací biotop.

Přírodní materiály i velkoryse pojatá louka

Rodinu i návštěvy příjemně vítá už předzahrádka s propustným štěrkovým trávníkem a trvalkovými záhony, jejichž výsadba kombinuje šantu, třapatky, šalvěje, okrasné trávy a další trvalky, které lákají opylovače a dobře zvládají toto slunné stanoviště.

„Trvalkové detaily dodávají zahradě barevnou proměnlivost a před ložnicemi krásně cloní pohledy do oken. V předzahrádce pak skvěle funguje štěrkový trávník jako místo pro parkování návštěv,“ popisuje Martina Forejtová technologii, kterou rádi používají v místech, kde nechtějí zbytečně dláždit velké plochy, ale zároveň potřebují umožnit parkování pro další automobily, například pro návštěvy. Úplně stačí žulovými kostkami zpevněný vstup z ulice do domu a parkování pro rodinu.

Přírodní materiály – dřevo, beton a kámen – se konecknců vyskytují v celé zahradě a podtrhují jednoduchost, jednotnost a přirozenost řešení. Betonové schody a šlapáky v mírném svahu zahrady spojují jednotlivé úrovně terénu a cesty jsou tak nenápadně vedeny vegetací. „Jednoduché betonové nášlapy propojují jednotlivé části zahrady s domem a staré se prolíná s novým se vzájemným respektem,“ vysvětluje Forejtová.

Bonusem pro rodinu i pro krajinu je, že díky velkorysé ploše pozemku mohla být část zahrady ponechána jako květnatá louka. Tato volně pojatá část nejen snižuje nároky na údržbu a spotřebu vody, ale také podporuje biodiverzitu a dává zahradě příjemně uvolněný charakter. Nejkrásnější je v červnu, kdy rozkvétají kopretiny a další luční byliny.

V zahradě se má příroda setkávat s pohodlím moderního života, radí architektka
Krmítko v americkém Ohiu

1. září 2025

Další weby

