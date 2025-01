Vlastní minizelinářství vybudujete i doma za oknem. Stačí sehnat semínka

Vypěstované drobné rostlinky řeřichy se jednoduše ostříhaly a skončily na chlebu s máslem nebo se s nimi posypala třeba míchaná vajíčka. Byla to úplně stejná řeřicha, kterou si dnes můžete koupit v malých krabičkách, dodaných z některé z bylinkových farem. A nebo si ji také můžete vypěstovat doma.

A nejen řeřichu, možnosti je mnohem víc. Vypěstovat si lze microgreens – tedy „minizeleninu“ – ve velmi široké škále druhů: fazole mungo, cizrnu, čočku, hrášek. Vyzkoušet můžete i asijskou zeleninu jako je rukola, pak choi, mizuna, ale i mrkev a další a další. Mrkněte do tabulky níže, jak dlouho která klíčí. Stačí si sehnat semínka, ideálně z bio produkce, ať máte zdraví budoucích zelených lístečků do své kuchyně a na svůj talíř pěkně pod kontrolou.

Permakulturní zahradník Tomáš Trejbal ve svém pořadu Zahradník po ruce na televizi Prima poradil, jak na to. Ať už si chcete na pěstování pořídit speciální mističky, nebo si klidně vystačíte třeba s krabičkami od ovoce, zeleniny či obědů. Lze je krásně zrecyklovat a poslouží také dobře.

Substrát na pěstování ošetřete v troubě

Vypěstovat lze rostlinky i čistě jen vlhčením vodou (třeba mungo, viz video), nebo můžete použít substrát (viz již zmíněná tradiční řeřicha nebo třeba ječmen). Substrát ovšem nejprve ošetřete tak, jak radí Tomáš Trejbal ve videu. Tedy nechte ho v troubě tzv. propařit: „Na půl hodiny ho rozložený na plechu vložte do trouby vyhřáté na 100 °C, ať se zbaví veškerých chorboplodných či houbových zárodků, které by vám mohly malé rostlinky ohrozit.“

U speciálních nádob na pěstování microgreens byste návod na pěstování měli vždy najít, snadné to je ovšem i s obyčejnými plastovými miskami do potravin. Stačí do misky nasypat vrstvičku propařeného substrátu, navlhčit ho vodou z postřikovače a navrch vysít semínka – třeba rukolu, jejíž výrazná chuť je příjemně štiplavá, ať už se rozhodnete semínka jen naklíčit nebo si vypěstovat mladé rostlinky, tedy microgreens. Nezapomeňte ovšem substrát a semínka vlhčit, případně je vložte do mikrotenového sáčku, udrží vlhkost.

V tabulce níže najdete údaje, jak dlouho která rostlinka klíčí. Teprve poté začnou růst první lístky a je čas odstranit víčka či igelitové sáčky. Nicméně i mladé rostlinky je potřeba rosit a hlídat, aby nezachly, ale ani je nepřemokřit.

Rostlinky musíte pravidelně rosit. Pravidelně, ale přiměřeně. Sklízíte jen tolik, kolik potřebujete.

A je na vás, jak je necháte vyrůst, a kdy začnete s nůžkami v ruce sklízet. Některé sklidíte jednou, jiné lze nechat obrůstat – podle toho už také můžete nakoupit semínka, na obalu to bývá napsané.