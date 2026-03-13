Meruňky jsou citlivé na špatný řez. Naučte se jarní a Šittův střih správně

Ivana Vaňkátová
  14:14
Meruňky patří k nejcitlivějším stromům našich zahrad. Zatímco jabloně snesou i zimní zásah, u meruněk rozhoduje o přežití a úrodě každý týden. Pokud chcete zdravý strom obsypaný sladkými plody, musíte vědět, jak stříhat meruňku na jaře a proč je pro tento strom právě červen nejdůležitějším měsícem v roce.
Kvetoucí meruňka (29. února 2024) | foto: ČTK

Na rozdíl od jádrovin jsou peckoviny, mezi které meruňka patří, náchylné k nebezpečným chorobám, jako je stříbřitost listů nebo bakteriální rakovina. Tyto infekce do stromu pronikají právě přes čerstvé rány v době, kdy strom odpočívá. Proto platí zlaté pravidlo: meruňky stříháme zásadně v době vegetace, tedy když už (nebo ještě) proudí míza, která rány přirozeně hojí.

Jak stříhat meruňku na jaře?

Ideální čas, kdy stříhat meruňky na jaře, nastává v období od rašení až do konce květu. V tuto dobu strom nejlépe regeneruje.

  • Jak stříhat mladou meruňku: Po výsadbě se zaměřujeme na založení koruny. Nejčastěji volíme tzv. kotlovitý tvar bez středního terminálu, aby slunce mohlo přímo do středu stromu.
  • Udržovací řez: U starších stromů odstraňujeme větve rostoucí dovnitř koruny, větve suché nebo mechanicky poškozené. Cílem je, aby koruna byla vzdušná a plody měly dostatek světla.
Rozkvetlá meruňka

Tajná zbraň sadařů: Šittův řez

Mnoho zahrádkářů se ptá, zda se Šittův řez týká i meruněk. Odpověď zní: ano, a je pro ně naprosto zásadní. Tento speciální letní zásah se provádí přibližně v polovině června.

Podstatou Šittova řezu je zkrácení bujně rostoucích letorostů o polovinu až dvě třetiny délky.

  1. Podpora plodnosti: Zkrácením výhonu donutíte strom k tvorbě nového, kratšího plodonosného obrostu ještě v téže sezoně.
  2. Ochrana před mrazem: Květní pupeny na tomto druhotném obrostu se vyvíjejí o něco později. Díky tomu na jaře příštího roku strom rozkvétá o několik dní později, což ho často zachrání před ničivými pozdními jarními mrazíky.
Kdy a jak prořezat meruňku?
Roční obdobíTyp řezuHlavní účel
Březen–dubenJarní (před květem / v květu)Tvarování mladých stromků, odstranění mrazových škod, prosvětlení.
Červen (polovina)Šittův řezZkrácení letorostů pro bohatší plodnost a oddálení jarního kvetení.
Srpen (po sklizni)Letní řezJe čas prořezat starou meruňku – omlazení, prosvětlení koruny, sanace nemocného dřeva.
Podzim a zimaŽádnýPozor! Podzimní řez meruněk je nevhodný, hrozí infekce a úhyn větví.

Jak omladit starou meruňku?

Máte-li na zahradě zanedbaný strom, vyhněte se chybě, kterou je příliš radikální řez meruněk v jednom roce. Pokud provedete hluboký řez meruňky naráz, strom zareaguje bujným růstem vlků a vyčerpá se.

Jak omladit starou meruňku správně? Rozložte zmlazení do tří let. Každý rok odstraňte jen jednu až dvě velké větve a nahraďte je mladšími výhony. Nejlepší čas pro tento zásah je srpen, těsně po sklizni, kdy se rány stihnou do zimy bezpečně zatáhnout.

Letní řez meruněk krok za krokem. Správné techniky, načasování i časté chyby

5 tipů na jarní péči

1. Ochrana proti mrazu

Meruňkové dřevo je křehké a květy jsou citlivé na pozdní jarní mrazíky. Pokud hrozí mráz, jako právě v následujících dnech, strom lze ochránit bílou netkanou textilií. Někteří sadaři používají také takzvané zadýmování, tedy pálí v blízkosti stromu vlhký materiál, třeba slámu, aby se vytvořil ochranný kouřový závoj.

V sadech Ovocnářství Jansta Velké Bílovice se pěstitel Radek Jansta snaží ochránit kvetoucí meruňky před mrazem kropením.

2. Ochrana proti chorobám a škůdcům

Meruňky trpí na moniliovou spálu a další houbové choroby. Dobře proti nim poslouží preventivní postřiky fungicidy. To ale jen v případě, kdy jejich koruny nejsou příliš vysoké a husté. Je také zapotřebí stromy pozorovat a v případě výskytu škůdců, jako jsou mšice, zasáhnout insekticidním postřikem.

3. Hnojení

Po odkvětu meruňky ocení hnojení. Můžete použít kompost nebo vyzrálý hnůj, zapotřebí je hnojivo s vyšším obsahem draslíku, které podporuje tvorbu plodů.

4. Zalévání

V období sucha je zapotřebí meruňky vydatně zalévat, dostatek vláhy potřebují zejména mladé stromky.

5. Mulčování

Půda kolem stromu by se měla mulčovat slámou nebo kůrou. Mulčování pomáhá udržovat vlhkost a potlačuje růst plevele kolem kmene.

Správnou péčí a pravidelným řezem budou vaše meruňky krásné a můžete se těšit na bohatou úrodu.

