Na rozdíl od jádrovin jsou peckoviny, mezi které meruňka patří, náchylné k nebezpečným chorobám, jako je stříbřitost listů nebo bakteriální rakovina. Tyto infekce do stromu pronikají právě přes čerstvé rány v době, kdy strom odpočívá. Proto platí zlaté pravidlo: meruňky stříháme zásadně v době vegetace, tedy když už (nebo ještě) proudí míza, která rány přirozeně hojí.
Jak stříhat meruňku na jaře?
Ideální čas, kdy stříhat meruňky na jaře, nastává v období od rašení až do konce květu. V tuto dobu strom nejlépe regeneruje.
- Jak stříhat mladou meruňku: Po výsadbě se zaměřujeme na založení koruny. Nejčastěji volíme tzv. kotlovitý tvar bez středního terminálu, aby slunce mohlo přímo do středu stromu.
- Udržovací řez: U starších stromů odstraňujeme větve rostoucí dovnitř koruny, větve suché nebo mechanicky poškozené. Cílem je, aby koruna byla vzdušná a plody měly dostatek světla.
Tajná zbraň sadařů: Šittův řez
Mnoho zahrádkářů se ptá, zda se Šittův řez týká i meruněk. Odpověď zní: ano, a je pro ně naprosto zásadní. Tento speciální letní zásah se provádí přibližně v polovině června.
Podstatou Šittova řezu je zkrácení bujně rostoucích letorostů o polovinu až dvě třetiny délky.
- Podpora plodnosti: Zkrácením výhonu donutíte strom k tvorbě nového, kratšího plodonosného obrostu ještě v téže sezoně.
- Ochrana před mrazem: Květní pupeny na tomto druhotném obrostu se vyvíjejí o něco později. Díky tomu na jaře příštího roku strom rozkvétá o několik dní později, což ho často zachrání před ničivými pozdními jarními mrazíky.
|Roční období
|Typ řezu
|Hlavní účel
|Březen–duben
|Jarní (před květem / v květu)
|Tvarování mladých stromků, odstranění mrazových škod, prosvětlení.
|Červen (polovina)
|Šittův řez
|Zkrácení letorostů pro bohatší plodnost a oddálení jarního kvetení.
|Srpen (po sklizni)
|Letní řez
|Je čas prořezat starou meruňku – omlazení, prosvětlení koruny, sanace nemocného dřeva.
|Podzim a zima
|Žádný
|Pozor! Podzimní řez meruněk je nevhodný, hrozí infekce a úhyn větví.
Jak omladit starou meruňku?
Máte-li na zahradě zanedbaný strom, vyhněte se chybě, kterou je příliš radikální řez meruněk v jednom roce. Pokud provedete hluboký řez meruňky naráz, strom zareaguje bujným růstem vlků a vyčerpá se.
Jak omladit starou meruňku správně? Rozložte zmlazení do tří let. Každý rok odstraňte jen jednu až dvě velké větve a nahraďte je mladšími výhony. Nejlepší čas pro tento zásah je srpen, těsně po sklizni, kdy se rány stihnou do zimy bezpečně zatáhnout.
|
Letní řez meruněk krok za krokem. Správné techniky, načasování i časté chyby
5 tipů na jarní péči
1. Ochrana proti mrazu
Meruňkové dřevo je křehké a květy jsou citlivé na pozdní jarní mrazíky. Pokud hrozí mráz, jako právě v následujících dnech, strom lze ochránit bílou netkanou textilií. Někteří sadaři používají také takzvané zadýmování, tedy pálí v blízkosti stromu vlhký materiál, třeba slámu, aby se vytvořil ochranný kouřový závoj.
2. Ochrana proti chorobám a škůdcům
Meruňky trpí na moniliovou spálu a další houbové choroby. Dobře proti nim poslouží preventivní postřiky fungicidy. To ale jen v případě, kdy jejich koruny nejsou příliš vysoké a husté. Je také zapotřebí stromy pozorovat a v případě výskytu škůdců, jako jsou mšice, zasáhnout insekticidním postřikem.
3. Hnojení
Po odkvětu meruňky ocení hnojení. Můžete použít kompost nebo vyzrálý hnůj, zapotřebí je hnojivo s vyšším obsahem draslíku, které podporuje tvorbu plodů.
4. Zalévání
V období sucha je zapotřebí meruňky vydatně zalévat, dostatek vláhy potřebují zejména mladé stromky.
5. Mulčování
Půda kolem stromu by se měla mulčovat slámou nebo kůrou. Mulčování pomáhá udržovat vlhkost a potlačuje růst plevele kolem kmene.
Správnou péčí a pravidelným řezem budou vaše meruňky krásné a můžete se těšit na bohatou úrodu.