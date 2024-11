VIDEO: Ještě stihnete vysít na zahradě medvědí česnek. Nemusíte plenit les

„Stejně jako u dalších rostlin pěstovaných ze semínka to vyjde výrazně levněji. Tím, že se o medvědí česnek nemusíte vůbec starat, není nic snadnějšího,“ doporučuje zahradník Tomáš Trejbal.

Běžný sáček se semeny obsahuje asi 35 rostlin. Tím, že roste po 15–20 centimetrech, můžete osít až čtyři metry čtvereční plochy. Medvědí česnek je přirozeně samovýsevná rostlina, jakmile ho už v zahradě jednou máte a máte ho na dobrém stanovišti, kde se mu daří, tak si pod sebe bude sypat semínka a bude se vám dál rozrůstat.

Nemusíte pracně sít semínko v potřebných vzdálenostech. Klidně ho můžete rozházet hustěji, a až vzejde, lze ho přesadit a rozmístit do potřebné plochy.

Trejbal si pro osev vybral vlhkou půdu pod mulčem. Po vysetí semínka zahrnul znovu mulčem v tloušťce 2–5 centimetrů. Půda je příjemně vlhká, takže není třeba zalévat. Ale mulč není podmínkou, stačí semena jemně zahrnout zeminou a příroda si i tak poradí sama.

Ačkoli výsev je jednoduchý a dílem okamžiku, na první sklizeň si chvíli počkáte. „Příští rok ten česnek bude mít takové jemňoučké vlásky, nebudeme ho sklízet vůbec. Ten další rok ochutnáte a teprve od třetího roku dál už jsou ty krásné listy, které použijete do nádivky nebo do nějakých smoothies,“ dává naději do budoucna zahradník.