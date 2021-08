Včely jsou děti slunce. Chuť a kvalitu medu však ovlivní především včelař

Jak to začalo

Někdo dědí úly po rodičích a jiný k nim přijde jako slepý k houslím. Jako Simona. Vystudovaná konzervatoristka asi deset let hrála v kapele na klarinet a saxofon. Pak se však stalo něco, co ji přimělo radikálně změnit život. Před lety jejího tatínka - cyklistu nabralo auto, při nehodě přišel o pravou ruku včetně ramenního kloubu. A i když se zranění zahojilo, šrámy na duši zůstaly. „Doktor mi tenkrát poradil, ať zkusím včely, že by mohly tátu vrátit do života. Začínala jsem se třemi úly, vlastně to byl zdravotní koníček, a dnes mám tři stovky. Ale zabralo to,“ říká, když pozorujeme jejího tatínka, který pomáhá ve stáčírně. Ale to jsme hodně přeskočili.