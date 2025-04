Mechu se skvěle daří na vlhkých a stinných místech, kde má tráva naopak ztížené podmínky pro svůj růst. Mech se často objevuje na kyselé půdě s nízkým pH, kde trávníku chybějí živiny. Mechu také hraje do karet příliš nízké sečení trávy a neprovzdušněná utemovaná půda.

Přinášíme 8 tipů, jak mechu ukázat, kdo je na zahradě pánem:

1 Mechanické odstranění mechu hráběmi

První tip na odstranění mechu z trávníku připomíná venkovní posilovnu. Postačí vzít do rukou klasické hrábě nebo speciální vertikutační hrábě. Trávník s nimi důkladně pročesejte, a zbavte ho tak mechového porostu. Je to dřina, ale výsledek stojí za to.

2 Vertikutace

Vyšší level nabízí vertikutátor. Tento účinný pomocník zbaví trávník mechu a stařiny a zároveň prokypří půdu, a zlepší tak přístup vzduchu, vláhy a živin ke kořínkům trávy. Vertikutace se dělá po prvním jarním růstu trávy a po dešťové spršce.

3 Zlepšení drenáže

Pokud se na trávníku po dešti drží voda, potřebuje kvalitnější odvodnění. Pomůže zapískování trávníku křemičitým pískem nebo propíchnutí půdy aerátorem. Správná drenáž zamezí přemokření, které mech miluje.

4 Úprava pH půdy

Mechu se daří také v kyselé půdě. Proto je při podezření na nízké pH vhodné provést test půdy. V případě potřeby aplikujte zahradní vápno, které pH zvýší a vytvoří příznivější podmínky pro trávu. Vápno se obvykle aplikuje časně na jaře nebo na podzim.

5 Hnojení

Silný trávník přirozeně odolává mechu, nedá mu šanci se mezi svým hustým porostem prosadit. Pravidelné jarní hnojení speciálním trávníkovým hnojivem s vyšším obsahem dusíku trávu posílí a znesnadní růst mechu. Dokonce jsou také na trhu k dostání speciální hnojiva proti růstu mechu.

6 Síran železnatý

Šetrnější alternativa chemických přípravků je síran železnatý. Pomáhá mech vysušit a zároveň trávníku dodává železo, které podporuje jeho zelenou barvu.

7 Dřevěný popel

Někteří zahradníci doporučují na mech použít dřevěný popel, který obsahuje vápník a draslík. Jeho složení je však proměnlivé a může obsahovat také látky, které trávníku nesvědčí. Navíc jeho alkalita může při nesprávném dávkování pH půdy spíše narušit.

8 Chemické přípravky

Pokud všechny ostatní metody selžou, poslední volbou jsou chemické přípravky proti mechu.

Jak zajistit, aby se mech na zahradu zase nevrátil? kvalitní drenáž

pravidelné provzdušňování půdy

udržování optimálního pH

pravidelné a správné sečení

dostatek hnojení

S trochou trpělivosti a správné péče bude trávník krásný a bez mechového porostu.