Mangold boduje. Zkuste ho místo špenátu nebo do salátů, nebudete litovat

Mangold má velice málo kalorií a minimum sacharidů, proto je jako většina listové zeleniny ideální při hubnutí nebo do nízkosacharidového jídelníčku. Je také plný důležitých vitamínů, minerálů a vlákniny.

Je bohatý na řadu antioxidantů, včetně betakarotenu a flavonoidů, které pomáhají předcházet riziku onemocnění srdce nebo rakovinou plic. Pozitivně ovlivňuje střevní mikroflóru. Obsahuje totiž vlákninu, která pomáhá správnému fungování střev a její dostatek hraje důležitou roli také při hubnutí.

Je také skvělým zdrojem vitamínu K, který pomáhá předcházet poruchám srážlivosti krve a má vliv i na zdraví kostí. Zvýšená konzumace listové zeleniny, kam patří i mangold, je prospěšná pro správné fungování srdce a je dobrou prevencí proti vysokému cholesterolu i vysokému tlaku.

Navíc obsahuje železo, jeho konzumace se doporučuje při chudokrevnosti. Urychluje trávení a podporuje vylučování škodlivých látek z těla. Je proto výborným pomocníkem při detoxikaci.

Kde ho sehnat a jak ho pěstovat

Po mangoldu se shánějte raději na tržištích nebo přímo u farmářů. V běžných obchodech ho bohužel převálcoval špenát.

Vypěstovat si jej můžete i sami, není to nijak náročné. Když semena vysejete v dubnu, budete první šťavnatou úrodu sklízet už začátkem léta. Je však možné ho vysévat i ve druhé polovině léta pro podzimní sklizeň.

Mangold není jedinou zeleninou, kterou můžete vysévat i na konci léta, jak ve videu shrnuje Ludmila Dušková:

Potřebuje středně těžkou, dobře propustnou půdu s pH 6,5–6,8. Seje se přímo do záhonů do hloubky 2–4 cm na vzdálenost 8–12 cm, rozteč řádků by měla být 30–40 cm.

Mangold v kuchyni

Všichni, kdo milují špenát, si pochutnají i na mangoldu. Má nejen jemnější, i když intenzivní chuť, ale i bohatší využití. Nikdy nechutná palčivě ani ostře, protože obsahuje méně kyseliny šťavelové.

Kromě listů se dají zpracovat i řapíky, a to všude tam, kde lze použít chřest. Na rozdíl od fádního jednobarevného špenátu mohou mít stonky mangoldu bílou, žlutou nebo červenou barvu, jíst budete i očima.

Jak upravovat mangold

Do zeleninového salátu používejte pouze mladé listy mangoldu.

Tepelně upravený mangold chutná lépe než syrový.

Z velké hromady mangoldu je po tepelném zpracování malá hromádka.

Stonky mangoldu potřebují delší tepelnou úpravu než listy, proto je vhodné je oddělit a zpracovat zvlášť.

Kreativitě se při využití mangoldu v kuchyni meze nekladou. Můžete ho dát všude tam, kde byste normálně použili špenát, tedy do těstovin, omelet, slaných koláčů nebo do salátů.

Vyzkoušejte i naše odlehčené recepty.

Dietní polévka z mangoldu

Mezi nejrychlejší recepty, které si můžete z mangoldu připravit, patří polévka. Odlehčíte ji jednoduše tak, že brambory vyměníte za kedlubnu. Špenát pak nahradíte mangoldem a zdravé jídlo s minimem kalorií je na světě.

Ingredience na 1 porci:

200 gramů mangoldu (listy i s řapíky)

50 gramů kedlubny

1 stroužek česneku

30 gramů cibule

vývar

1 vejce

řepkový olej

sůl a pepř

Postup:

Z listů mangoldu vyřízněte řapíky a nakrájejte nadrobno. V hrnci na řepkovém oleji je orestujte společně s nadrobno nakrájenou cibulí. Přidejte prolisovaný česnek a pokrájené listy mangoldu.

Opékejte a po chvilce vše zalijte vývarem. Osolte a opepřete podle chuti a povařte asi 5 minut, poté polévku rozmixujte tyčovým mixérem dohladka.

Přidejte na kostky nakrájenou kedlubnu a vařte do jejího změknutí. Nakonec do polévky rozklepněte vejce, s pomocí vidličky rozmíchejte a můžete servírovat.

Nízkokalorický salát z mangoldu

Saláty se hodí nejen při hubnutí, ale jsou ideální i jako lehká letní večeře. Se salátem z mangoldu se nejen udržíte ve formě, ale dodáte tělu důležité vitamíny, minerály, vlákninu i bílkoviny.

Ingredience na 1 porci:

100 gramů mangoldu

50 gramů řapíkatého celeru

100 gramů červené nebo žluté papriky

1 jarní cibulku

krutony z houstiček

dresink s česnekem a bylinkami

Postup:

Housky rozkrájejte na kostky, které opečte na 1 lžíci řepkového oleje. Dejte stranou.

Z listů mangoldu odřízněte stonky, které nakrájejte nadrobno. Listy pokrájejte na tenké proužky. Do mísy s mangoldem přidejte na kostičky nakrájený řapíkatý celer, papriku a jarní cibulku.

Vše zalijte nízkokalorickým česnekovo-bylinkovým dresinkem a dobře promíchejte. Salát podávejte posypaný krutony z housek.

Konjakové těstoviny s mangoldovým pestem

Velmi rychlá příprava a žádný těžký žaludek. Tyto těstoviny si bez výčitek můžete dát klidně k večeři. Mají minimum kalorií a pesto z mangoldu a vlašských ořechů z nich udělá lahodnou pochoutku.

Ingredience na 1 porci:

150 gramů mangoldu (jen listy bez řapíků)

30 gramů vlašských ořechů

2 lžíce olivového oleje

1 stroužek česneku

sůl

citronová šťáva

konjakové těstoviny

Postup:

Vlašské ořechy opečte na sucho na pánvi. Na pesto společně rozmixujte vychladlé ořechy, pokrájené listy mangoldu, olivový olej a česnek.

Dochuťte solí a citronovou šťávou. Podávejte s konjakovými těstovinami.