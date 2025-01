Semínka mandragory jsou výzvou pro trpělivé. Zahradník radí, jak na pěstování

Možná jste se s touto rostlinou setkali v jejím přirozeném prostředí někde na dovolené ve Středomoří, pokud jde tedy o mandragoru lékařskou ( Mandragora officinarum) nebo mandragoru podzimní (Mandragora autumnalis), která kvete na podzim. Tyto dvě se také objevují na trhu se semínky a je docela možné, že jste je našli pod stromečkem.

Vypěstování této trvalky ovšem vůbec není jednoduché. Už jen vyklíčení může trvat několik měsíců až rok, a to musí její semínka nejprve projít tzv. stratifikací. Což znamená, že potřebují alespoň pár týdnů až tři měsíce projít obdobím chladu – jako je tomu v období zimy přirozeně v přírodě – a pak je teprve šance na jejich vyklíčení. Na stanoviště se dokonce doporučuje vysazovat až dvouleté rostliny, a to jí ještě musíte dopřát podmínky, které potřebuje. Obzvlášť její kořeny, které mají podobu lidského těla, potřebují dostatečný prostor a hloubku.

Jak tedy na to, pokud už semínka máte, poradil Tomáš Trejbal ve svém pořadu Zahradník po ruce. S klíčením potřebuje mandragora docela pomoci, což můžete udělat klidně právě teď v lednu. Ideální je semínka na jeden den namočit do heřmánkového čaje, který je ochrání před případnými houbovými chorobami a podpoří klíčení. Pak je vysejte do malé misky zhruba půl centimetru hluboko do substrátu propařeného v troubě. Navlhčete ho, mističku s výsevem vložte do mikrotenového sáčku a na měsíc až tři ho uložte do lednice. Stratifikace semínek může začít a je už jen na vás, jestli je necháte v lednici v klidu měsíc nebo tři.

„Mohli bychom využít tu přirozenou zimu, ten chlad, a ta semínka vysít teoreticky i přímo do záhonu,“ připouští Trejbal, nicméně výsledek by byl velmi nejistý a neměli byste poměrně drahá a citlivá semínka pod kontrolou.

Co dál? Mandragora je něco jako paprika

„Mandragora, podobně jako třeba dýně, melouny nebo okurky, nemá ráda nadměrnou manipulaci s kořeny. Takže ji dáme rovnou do většího sadbovače – můžete klidně použít velký kelímek od jogurtů – a v tom ji budeme držet,“ radí Trejbal.

Použijte stejný propařený substrát a semínka odpočinutá v chladu lednice vysejte do jednotlivých sadbovačů půl centimetru až centimetr hluboko – semínko lehce zatlačte doprostřed sadbovače, přihrňte a zvlhčete.

„Jakmile máte takhle vyseto, k mandragoře se můžete chovat jako k paprice nebo lilku. Chce teplo a chce hodně světlo, takže ideálně teplou místnost – pokojovou teplotu nebo klidně i teplejší. Světlo přímo třeba u jižního okna, anebo si můžete pomoci LED svítidlem s plným spektrem,“ vysvětluje Trejbal. S paprikou či rajčetem je mandragora příbuzná, takže pokud máte zkušenost s předpěstováním paprik, budete na dobré cestě, jak z malého semínka vypěstovat pěknou legendární trvalku.

Mandragora byla totiž historicky používaná jako rituální a léčivá rostlina. „Je to ale i krásná květina, takže ji můžete používat klidně i jenom jako okrasnou, jen si dejte pozor – je jedovatá,“ upozorňuje Trejbal. Rostlina mandragory je opravdu celá jedovatá. Jediná poživatelná část je čistá dužina plně zralého plodu, který je podobný rajčeti.

„Co se léčebných účinků týká, mandragora se používala na široké spektrum věcí, od anestetika až po afrodiziakum, dneska je to hlavně rituální rostlina. Někdo ji zná z legendy o Rudolfu II., někdo ji má spojenou s Harry Potterem. Pravda je, že její kořen má tvar lidského těla, proto se jí také vždycky přisuzovaly bájné účinky,“ uzavírá Trejbal s tím, že dneska ji pěstujeme pro radost. Zajímavá je třeba pro skalničkáře.