Zahrada u řadovky v Praze slouží jako venkovní obývák s terasou i bazénem

Když na tuto zahrádku na pražské Ořechovce vstoupila krajinářská architektka Martina Forejtová poprvé, byl to v podstatě zanedbaný pozemek s živořícími ovocnými stromy. Kromě vzrostlého tisu a břečťanu nebylo co zachraňovat. Dnes je to dokonalá zelená oáza ve velkoměstě, kterou si velká rodina s malými kluky maximálně užívá.