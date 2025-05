Řešení venkovního prostoru, který má pouhých 300 čtverečních metrů, se ujali zahradní designér Ferdinand Leffler, Lenka Dřevjaná a Kateřina Jelínková ve spolupráci s Atelierem Flera.

A projekt to byl pro všechny jednoznačně nezapomenutelný. „Výjimeční byli už klienti sami, a to nejen díky přítomnosti mladé architektky v rodině a vysokým nárokům investorů na designové provedení prvků. Svou roli hrála i přítomnost miláčků rodiny, jezevčíků,“ přibližuje projektantka Lenka Dřevjaná zahradu, jejíž realizaci si vzala na starosti firma Virtoni.

Byla to po všech stránkách výzva. Nakonec dva malí psi vnesli do konečné podoby návrhu drobné stavební úpravy spojené s oddělením předzahrádky a zadní zahrady. Díky tomu dnes zahrada za vilou splňuje pochopitelné požadavky rodiny na maximální klid a bezpečí. Prostorný trávník v nejzadnější části zahrady navíc vychází vstříc dalšímu přání majitelů, kterým byl dostatečný manipulační prostor okolo sochařského ateliéru, jenž celý pozemek vizuálně zakončuje.

Oddělená předzahrádka

Předzahrádku od silnice odděluje oplocení, které bylo částečně rekonstruováno. Nově na plot navazují výsadby trvalek a přístupové cesty z pražské mozaiky – přece jen vila stojí v jedné z pražských čtvrtí a žulové kostky jsou asi nejvděčnějším a nejtrvanlivějším povrchem.

Pro předzahrádku se staly hlavním materiálem žulové kostky, od zadní zahrady ji dělí dřevěný plot.

Kombinace materiálů použitých v celé zahradě – kámen, beton, dřevo – přitom logicky vychází z tradice prvorepublikových vil a moderních prvků architektury. „Navazovali jsme na původní provedení vily, která prošla rekonstrukcí do moderního pojetí při zachování některých velmi esteticky hodnotných prvků. Dlažební kostky jsou proto pojaty formou pražské mozaiky z žulových kostek,“ říká k použitým materiálům Dřevjaná.

Zadní, pobytová zahrada je od předzahrádky formálně oddělena dřevěným plotem – především kvůli bezpečnosti jezevčíků – a to v návaznosti na hlavní příjezdovou bránu. Spojujícím prvkem je vysoká zeď, po níž se pne zeleň, která by měla do budoucna zeď porůst.

Jasně dané umístění vily a sochařského atelieru samo o sobě přineslo zajímavé výškové členění v zahradě. Projektanti z Flery pak terén rozdělili do vyšší a nižší úrovně pomocí betonové zídky s obtiskem dřeva. Na zídku navazují schodiště z kamenných stupňů, které umožňují pohodlně překonávat výškové rozdíly a navíc se na nich dá sedět.

TIP: Jak se popasovat s malou zahradou? „V těchto případech vždy platí pravidlo – Dvakrát měř, jednou řež!“ konstatuje Lenka Dřevjaná. „Malé zahrady jsou náročně na prostor více, než si dokážeme představit. Každý centimetr, který padne vedle, je vidět. Proto je velmi důležité mít prostor správně přeměřený, aby bylo vše doopravdy možné realizovat podle představ.

„Beton je pojatý modernější formou, při výrobě zídek se pracovalo s bedněním z nehoblovaných prken pro dosažení efektnější struktury,“ popisuje projektantka, jak dosáhli efektního strukturovaného povrchu betonu. „Na ten navazují kamenné bloky schodišť z pískovce, u kterého je žádoucí vznik patiny v čase a drobný barevný a vizuální kontrast, ale i pohodlí při posezení v létě.“

Od předzahrádky pokračuje až sochařskému ateliéru technický vjezd. „Tam jsme řešili zpomalení odtoku a zasakování dešťové vody na pozemku pomocí moderní betonové dlažby s distančními spárami,“ popisuje dále projektantka.

Na zahradě samozřejmě kromě betonu a kamene nechybí ani dřevo. „Dřevo vnímáme jako měkký, příjemný element pro intenzivně využívaná pobytová místa,“ vysvětluje Lenka Dřevjaná. I proto se hlavní pobyt v zahradě odehrává na dřevěné terase doplněné o jídelní sestavu a drobná sezení v přímé návaznosti na dům.

Součástí terasy je také prostor pro grilování a dostatečně prostorný dřevník. V příjemné blízkosti jídelního stolu a posezení, přitom lehce bokem, takže hlavní pobytový prostor nijak neruší a nepřekážejí.

Právě nad terasou se pak klene vyšší úroveň zahrady s pečlivě střiženým trávníkem, lemovaná výsadbami divokých trvalek. To je ráj jednak pro oba jezevčíky, i pro ty, kdo milují posezení v zeleni – které je doplněné vodním prvkem pod korunami bříz a javoru. Celou zahradu pak kromě obou staveb ohraničují zdi, po nichž se pne zeleň – to všechno dohromady rodině zajišťuje potřebné soukromí.

Specifikem této zahrady je i výběr nejedovatých rostlin, opět kvůli maximálnímu bezpečí pro psy, a bílo-modro-fialové barevné ladění květin. „Zahrada je díky pečlivému výběru rostlin atraktivní svým vzhledem celoročně. Cibuloviny, trvalky, traviny, keře, stromy, to vše je velmi proměnlivé barevně i vzhledem v průběhu střídání ročních období,“ vysvětluje projektantka Lenka.

Pro Lenku Dřevjanou prý tento jedinečný projekt zůstane spojený s velmi dynamickou rodinou a energickými setkáními nad vznikem projektu v ateliéru Flera. „A jednoznačně i s výjimečnou odvahou klientů nebát se velkých stromů v malé zahradě. Také s bronzovými sochami investora a dvěma jezevčíky. A z projekčního hlediska s tím vším, co se do malého prostoru dostávalo hodně komplikovaně,“ uzavírá povídání.