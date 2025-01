U městského domu stačí zahrada jako dlaň a dá se vykouzlit venkovní obývák

K rekonstrukci této malé rodinné zahrady v klasické městské čtvrti rodinných domů byl přizván zahradní designér Ferdinand Leffler a jeho ateliér Flera před pár lety. „Pozemek na první pohled působil pustě a nezabydleně, tak jak pozemky zahrad, na které jsme zváni, často působí. Vítal nás osamělý bazén a malá terasa u nového domu, k ní se vinula cesta z velkoformátové dlažby,“ vzpomíná Leffler ve své poslední knize Zahrada je pro radost.

Navíc je pozemek svažitý a kvůli rozdílné výšce terénu byl tedy doslova utopený mezi okolními zahradami. Jediné efektivní odclonění proto mohl na takto malé zahradě zajistit jen pevný plot, jak bylo od počátku jasné Kristýně Vaverkové i Markétě Mlejnkové, které na projektu nové podoby rodinné zahrady podílely – spolu s Ferdinandem Lefflerem a atelierem Flera.

I dům je situován výš než zbytek zahrady, takže na pořadu dne bylo i řešení pohodlného sestup do plánované venkovní oázy. „Podesty a postupné terasování jsou příjemným architektonickým řešením větších výškových rozdílů, sem jsme proto navrhli tři schody jako přímý sestup z domu na terasu. Další čtyři schody propojují terasu se zbytkem zahrady,“ vysvětluje Leffler.

Stávající terasu z velkoformátové dlažby zahradní designéři rozšířili o pás betonových cihel. To byl úplně nový materiál, který do zahrady přinesli, aby narušili sterilní výraz již daných pochozích povrchů. Jednoduše proto, že nerezonoval se zadáním majitele. „Ale pozor, není cihla jako cihla, a tak jsme poctivě pátrali po těch, které budou řemeslně kvalitně zpracované a nebudou vedle nového domu vypadat levně,“ vysvětluje Leffler, že i zdánlivě malý detail může hrát ve výsledku pro nebo proti. A to by byla škoda.

Terasa s přidanými pásy betonových cihel, vpravo napojení na dřevěné schody do zahrady.

Už proto, že designérům a projektantům z Flery opravdu záleželo na každém detailu, a tak původní terasu rozebrali a pruhy cihel do ní prostě průběžně vetkali. „Stačilo málo a podlaha teď nepůsobí stroze, ale naopak velmi zajímavě. Cihly jsou v propustném podloží a terasa se dál pohodlně udržuje,“ vysvětluje zahradní designér, proč stálo za to si s terasou takto pohrát.

Na terase slunečník, pod pergolou lenošení

Nad terasou byla původně plánovaná pergola, ale designérům se v tomto případě zdála výrazově moc chladná. „Zároveň by nám brala světlo potřebné pro interiér v zimním období, kdy je ho nedostatek,“ vysvětluje Leffler, proč ji raději vybudovali o pár metrů jinde, mimo okna. A prostor na terase před obývacím pokojem jednoduše zastínili velkoformátovým slunečníkem.

Nedaleké lounge sezení pod pergolou s pnoucími rostlinami teď poskytuje vítanou možnost si jen kousek od domu a od terasy pěkně zalenošit. Koneckonců, dcerky ve školním věku lačnily po ležérní neformálnosti, tak to designéři vzali také v potaz. „Vedle dospěláckého nábytku jsme pro ně vymysleli i hravé posezení — zašívárnu ve tvaru zavěšeného okna. Je slepené z masivních cedrových trámů. Jedná se sice o dražší materiál, ale v exteriéru opravdu vydrží,“ popisuje Leffler výrazný a zajímavý prvek této zahrady.

Bazén byl v této úzké obdélníkové zahradě naštěstí od prvopočátku usazen na logickém místě, dál od terasy domu, takže na designérech už bylo jen pohrát si s jeho zakomponováním do jednoho celku s dalšími stavbami, které se podařilo na přání majitele na zahradu umístit. „Kryt na bazén jsme schovali za pás zeleně, jak to v podobných situacích rádi děláme,“ konstatuje Leffler.

Skutečně, ačkoliv zahrada patří spíš k těm menším, vešly se do ní i další stavby. Původní garáž (a kůlna v jednom) získala horizontální opláštění z modřínových latí a designově tak ladí s novou saunou, jež má úžasný výhled jak na terasu u domu, tak k bazénu, na který logicky navazuje.

A ačkoliv majitelé z počátku spolupráce netoužili po stromech ani velkých květináčích, designéři je přesvědčili, že oboje zahradě prospěje. „Do prostoru jsme vysadili vícekmeny, solitérní třešeň i okrasnou jabloň. K pergole jsme přidali oblíbenou popínavku, stálezelený zimolez Lonicera henryi, a na zelené střechy zahradního domku a sauny vysázeli sasanky, huseníky, astry nebo kakosty,“ vypočítává zahradní designér detaily, které na vás příjemně dýchnout z fotografií.

Pěkně si zahradní designéři pohráli i s hlavním vstupem do domu, který na ně od prvopočátku působil překvapivě nedůstojně. Nebyl totiž pohodlný a na první pohled jim připomínal spíš postranní branku do prádelny nebo technického zázemí domu. „Vznešenost mu už pod naší taktovkou dodaly širší schody s výraznou podestou, které příchozí zvou ke vstupu do zahrady. Přidali jsme ještě praktické a elegantní zábradlí a protější stěnu jsme osázeli zelení. Místo tak nepůsobí chladně a utilitárně, ale naopak elegantně a útulně, jak si rodinná zahrada žádá,“ uzavírá spokojeně zahradní designér.