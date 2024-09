Máčky nemají s bodláky nic společného, hodí se do kytic i trvalkových záhonů

Nejčastěji u nás koupíte máčku s druhovým názvem plocholistá (Eryngium planum) nebo obrovská (Eryngium giganteum) se stříbrnými květy, v angličtině se můžete setkat s označením Sea Holly. Máčky patří do čeledi miříkovitých jako třeba kerblík, bršlice kozí noha, petržel nebo mrkev, takže s bodláky nemají nic společného, jen je trochu připomínají.

Je to nenáročná trvalka, která potřebuje k životu světlo a slunce a snese i trochu sucha. Máte-li na záhonu těžší jílovitou půdu, vykopejte větší jámu, vyplňte ji odlehčeným a dobře propustným substrátem a pak teprve sázejte.

Máčky vás upoutají svou barvou. Listy mívají stříbřité a květy modrofialové, podle konkrétního kultivaru, takže přitahují pozornost. Kvetou od začátku léta do podzimu. Uchvátí vás však celá rostlina a budete ji obdivovat. Užijete ji do květinových vazeb a dá se i sušit. Podle toho, jaký si opatříte kultivar, vám máčka také vyroste: do výšky od třiceti do zhruba sedmdesáti centimetrů.

Bude vypadat náramně, když ji vysadíte samostatně nebo s dalšími ježatými sestřičkami třeba do pásu podél cesty, ovšem ráda bude dělat společnost i jiným teplo a suchomilným trvalkám. Je ideální na zahrádku, do které chcete přilákat užitečný hmyz. Potěší zejména motýly a včely.

Kamarád bělotrn

Může se stát, že u někoho v zahradě uvidíte rostlinu, kterou označíte jako máčku, jenže dotyčný vás opraví. To, co mu roste na záhonu a vypadá velmi krásně, je bělotrn.

I když je tato kytka také domodra, štětinatá a nápadná, není přímou příbuznou máček, je jen jejich kamarádkou z čeledi hvězdnicovitých a podčeledi bodlákových. Určitě se vám ovšem bělotrn také zalíbí a bude se vám na zahradu hodit. Patří mezi léčivky, miluje ho hmyz, uctíte ho teplem a sušší prostupnou zeminou.