Bylinkářství občas vychází z pověr, ne vše přírodní je bezpečné, varuje vědkyně

Meduňka a levandule na deprese, kozlík lékařský na spánek, tužebník na nachlazení. To nejsou rady baby kořenářky, nýbrž výsledky toho, jak seriózní věda využívá sílu přírodních látek při léčbě nemocí. „Rostliny jsou úžasnou chemickou továrnou, produkující celou řadu sloučenin, jež můžeme využívat ve svůj prospěch, ale je potřeba znát zákonitosti. Například z ostropestřce mariánského, který má příznivý vliv na funkci jater, si účinný čaj nepřipravíte. Látky zodpovědné za tyto účinky jsou totiž nerozpustné ve vodě. Do nálevu jednoduše nepřejdou,“ poodkrývá v rozhovoru některé zákonitosti Lucie Cahalíková z Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a spoluautorka nové řady bylinných směsí založených na vědeckém základu. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Silvie Králová
  20:00
Meduňka a levandule na deprese, kozlík lékařský na spánek, tužebník na nachlazení. To nejsou rady baby kořenářky, nýbrž výsledky toho, jak seriózní věda využívá sílu přírodních látek při léčbě nemocí. „Rostliny jsou úžasnou chemickou továrnou, produkující celou řadu sloučenin, jež můžeme využívat ve svůj prospěch, ale je potřeba znát zákonitosti,“ vysvětluje chemička Lucie Cahlíková.

Kromě běžné pedagogické a vědecké činnosti organizujete také kurzy o léčivých rostlinách pro širokou veřejnost. Jaký je o ně zájem a co se vlastně účastníci dozvědí nebo naučí?
Zájem je jedním slovem enormní. V současné době nejsme schopni uspokojit všechny zájemce o naše kurzy (základní kurz, roční kurz, kurz o využití léčivých rostlin v kosmetice a další, pozn. red.). Na druhou stranu se každý rok snažíme navyšovat kapacitu a o tom svědčí i počet účastníků letošního ročního kurzu, kterých je 92. Do základních kurzů jsme letos přijali více než 100 zájemců. Když jsme v březnu tohoto roku otevřeli na fakultních stránkách registraci k základnímu kurzu, během dvou hodin byla všechna místa obsazena. Následně jsme tedy přidali ještě jeden termín, přičemž na 26 míst se nám během dvou dní přihlásilo více než 100 zájemců. Svědčí to o zájmu široké veřejnosti o přírodní produkty. Poptávka je tedy opravdu velká, a to zřejmě i proto, že neučíme klasické bylinkářství, ale vědeckou fytoterapii.

Gemmoterapeutika jsou pro mě předražený ethanol, podobně jako homeopatika jsou pro mě předraženým cukrem.

Bylinkářství občas vychází z pověr, ne vše přírodní je bezpečné, varuje vědkyně

Meduňka a levandule na deprese, kozlík lékařský na spánek, tužebník na nachlazení. To nejsou rady baby kořenářky, nýbrž výsledky toho, jak seriózní věda využívá sílu přírodních látek při léčbě...

