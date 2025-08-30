Kromě běžné pedagogické a vědecké činnosti organizujete také kurzy o léčivých rostlinách pro širokou veřejnost. Jaký je o ně zájem a co se vlastně účastníci dozvědí nebo naučí?
Zájem je jedním slovem enormní. V současné době nejsme schopni uspokojit všechny zájemce o naše kurzy (základní kurz, roční kurz, kurz o využití léčivých rostlin v kosmetice a další, pozn. red.). Na druhou stranu se každý rok snažíme navyšovat kapacitu a o tom svědčí i počet účastníků letošního ročního kurzu, kterých je 92. Do základních kurzů jsme letos přijali více než 100 zájemců. Když jsme v březnu tohoto roku otevřeli na fakultních stránkách registraci k základnímu kurzu, během dvou hodin byla všechna místa obsazena. Následně jsme tedy přidali ještě jeden termín, přičemž na 26 míst se nám během dvou dní přihlásilo více než 100 zájemců. Svědčí to o zájmu široké veřejnosti o přírodní produkty. Poptávka je tedy opravdu velká, a to zřejmě i proto, že neučíme klasické bylinkářství, ale vědeckou fytoterapii.
Gemmoterapeutika jsou pro mě předražený ethanol, podobně jako homeopatika jsou pro mě předraženým cukrem.