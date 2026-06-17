Tento specifický letní řez jabloní a hrušní dokáže zklidnit divoce rostoucí dřeviny a donutit je k masivní tvorbě květních pupenů. Pojďme se podívat, k čemu tento ovocnářský trik slouží a jak ho krok za krokem správně provést i na vaší zahradě.
Co je Lorettův řez a k čemu slouží?
Lorettův řez je vysoce efektivní forma letního řezu ovocných stromů. Na začátku 20. století jej vyvinul uznávaný francouzský ovocnář Louis Lorette, který své celoživotní zkušenosti shrnul v roce 1925 v kultovní knize The Lorette System of Pruning. Zatímco klasický zimní řez stromy stimuluje k tomu, aby na jaře vyhnaly ještě delší a divočejší šlahouny, Lorettův řez funguje přesně naopak – strom zklidňuje a omezuje jeho bujný růst.
Hlavním cílem této metody je odebrat stromu část listové plochy ve chvíli, kdy už ji tolik nepotřebuje. Tím se proudění živin přesměruje z růstu větví přímo do spodních pupenů, ze kterých se díky tomu stanou květní pupeny.
Na jakých stromech se používá?
Tento systém byl původně navržen pro intenzivní francouzské sady a přísně tvarované ovocné dřeviny. Na zahradě ho nejlépe využijete u těchto typů:
- Jabloně a hrušně, štíhlá vřetena, kordóny, palmety a espaliery (ovocné stěny pěstované například u zdi či plotu)
Naopak nevhodný je pro staré rozložité stromy, vysokokmeny a extenzivní sady. U velkých stromů je tato metoda kvůli nutnosti precizního zaštipování jednotlivých výhonů extrémně pracná.
Kdy se Lorettův řez provádí?
U této metody je naprosto důležité správné načasování. Původní Loretteův systém z Francie byl velmi intenzivní a vyžadoval opakované zásahy během celého léta – konkrétně v červenci, srpnu a září.
Pro klimatické podmínky v České republice se však dnes využívá mnohem praktičtější modifikovaný Lorettův řez. Ten se provádí pouze jednou ročně, a to od poloviny srpna do začátku září.
Jak poznat ideální okamžik?
Prohlédněte si letošní dlouhé výhony. Správný čas nastává tehdy, když spodní třetina nového letorostu začíná viditelně dřevnatět, jeho růst se zpomaluje a na úplném konci výhonu se začíná uzavírat koncový pupen.
- Pokud říznete příliš brzy: Strom na radikální zkrácení zareaguje tak, že vyžene nové, slabé letorosty, které do zimy nestihnou zdřevnatět a zmrznou.
- Pokud říznete příliš pozdě: Strom již nestihne do příchodu chladných dnů přetransformovat pupeny na květní a metoda se mine s účinkem.
Jak se Lorettův řez provádí?
K úspěšnému zvládnutí této metody nepotřebujete složité nářadí, stačí vám ostré zahradnické nůžky a trocha trpělivosti. Držte se následujícího postupu:
Krok 1: Vyhledání správných výhonů
Na stromě hledejte výhradně letošní, dlouhé, vzpřímené a neplodné letorosty (často rostoucí kolmo vzhůru jako takzvané „vlky“). Pozor: Nikdy neřežte staré, hlavní kosterní větve, které tvoří nosnou kostru stromu!
Krok 2: Radikální zkrácení letorostu
Vezměte vybraný nový výhon a zkraťte ho přibližně na tři až čtyři listy nad jeho základnou (místem, kde letos začal z větve vyrůstat). Tímto řezem donutíte mízu, aby vyživovala spící pupeny na samotné bázi výhonu.
Krok 3: Následné zkrácení druhotného obrostu
Pokud by se stalo, že z ponechaných oček do podzimu ještě vyraší drobný boční výhonek, nenechte ho růst. Zkraťte ho nekompromisně pouze na jeden list. Tím podpoříte vznik takzvaných brachyblastů – krátkých, tlustých plodonosných větviček, na kterých v příštím roce vyrostou květy a následně plody.
Jaký je rozdíl proti zimnímu řezu?
Abyste pochopili, proč je tato letní technika tak oblíbená, je dobré ji porovnat s klasickým jarním či zimním ošetřením. Každý typ řezu totiž dává stromu naprosto odlišný impuls.
|Vlastnost
|Zimní, předjarní řez
|Lorettův (letní) řez
|Doba provedení
|V období vegetačního klidu (před rašením)
|Během plné vegetace (srpen/září)
|Vliv na růst
|Silně podporuje růst nových větví
|Tlumí a zastavuje bujný růst
|Hlavní účel
|Tvarování koruny, budování kostry stromu
|Podpora plodnosti a tvorby květních pupenů
|Rozsah zásahu
|Odstraňování větších, starších větví
|Práce výhradně s letošními letorosty
|Vhodnost
|Ideální pro mladé stromy ve vývinu
|Vhodný pro plodící stromy a malé tvary
Hlavní výhody a nevýhody letního tvarování
Jako každá zahradnická technika, i tento francouzský systém má svá specifika. Proč byste ho měli vyzkoušet a na co si dát naopak pozor?
Výhody:
- Okamžitá tvorba květních pupenů: Tělo stromu neplýtvá silami na stavbu dřeva, ale investuje do budoucí úrody. Možná budete překvapeni, kolik květů se na jaře objeví přímo na hlavních větvích.
- Dokonalé vybarvení a vyšší cukernatost: Odstraněním bujného listoví pustíte do koruny maximum slunečních paprsků. Jablka a hrušky budou mít krásné líčko, budou sladší a lépe dozrají.
- Udržení kompaktního tvaru: Strom neroste do obřích rozměrů, což ocení majitelé malých zahrádek, kde se bojuje o každý centimetr čtvereční.
Nevýhody:
- Vysoká pracnost: Vyžaduje čas, pečlivost a pravidelnou kontrolu stromů na konci léta.
- Omezení podle odrůd: Pozor si dejte u odrůd jabloní, které plodí na koncích větví. Pokud byste jim ostříhali konce letorostů, připravili byste se o úrodu.
Čím se liší Lorettův řez a Zahnův řez?
V zahrádkářských diskusích se tyto dva pojmy často pletou, přitom jde o zcela odlišné řezy:
- Lorettův řez je, jak už víme, letní řez letorostů u jádrovin, jehož hlavním cílem je transformace pupenů na květní a zbrzdění růstu.
- Zahnův řez (pojmenovaný po německém ovocnáři Helmutu Zahnovi) se používá především u peckovin (třešně, višně, meruňky) a řeší bezpečné odstraňování silných větví. Využívá princip takzvaného řezu na oslabený aktivní čípek, kdy se větev neuřízne hned u kmene, ale ponechá se pahýl se slabým obrostem, který brání vzniku klejotoku a infekce.
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Zahnův řez: jak bezpečně řezat meruňky a slivoně a předejít klejotoku
Praktické doporučení pro české zahrádkáře
Máte na své zahradě moderní štíhlé vřeteno, jabloň na slabě rostoucí podnoži nebo hrušeň tvarovanou podél stěny? Jakmile se přiblíží polovina srpna, projděte se kolem stromů. Všechny silné, vzpřímené zelené biče, které zahušťují korunu, zkraťte ostrými nůžkami na tři až čtyři listy. Hlavní vodící větve nechte být. Tímto jednoduchým zásahem zajistíte, že vaše stromy zůstanou malé, elegantní a příští rok se pod váhou plodů budou doslova prohýbat.