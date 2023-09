Pepa Libický řádil s bagříkem a betonoval, když zakládal opěrnou zídku

Někdy může být dům postavený v mírném svahu a části, které k objektu přiléhají, jsou vyvýšené nad ostatní terén. Vlivem času i eroze se však okraje začínají sesouvat, když je při stavbě zedníci zapomněli pořádně zafixovat.

A tomu chtěl televizní kutil Pepa Libický učinit přítrž tím, že pod příjezdovou cestu postavil opěrnou zídku. Při stavbě ukáže, jak pro ni vytvořit pořádný základ, odvodnění, a ještě pořídit přidanou hodnotu v podobě možnosti osázení květinami.

Pepa je hračička, než aby se ručně pachtil s kopáním základů, vypůjčil si malý bagr, či spíše pásový bagřík. Ten bude na pár metrů výkopu stačit.

Zatímco práci s bagrem si evidentně užíval, ostatní činnosti už byly na něm a provětraly jeho fyzičku. Takže drandil s kolečkem, nabíral štěrk, prosíval zeminu, míchal beton. Jen pro ilustraci – zvednout jedinou betonovou tvarovku znamená uzdvihnout skoro půl metráku.

Pod hranou vyhloubil asi metr širokou rýhu. Před tím však vykopal všechno rostlinstvo, které by mělo šanci znovu se usadit v budoucích betonových tvárnicích.

Tím vznikl prostor pro takzvaný základový pas, jenž se musí vysypat štěrkem kvůli drenáži. Odvodu vody pomůže i drenážní trubka.

Postup je jednoduchý. Na dno výkopu se umístí geotextilie, na ni se nasype štěrk nejlépe frakce 16/32. Do něj se umístí blíž k terase drenážní trubka, celé se to zasype opět štěrkem a sestava se zabalí do textilie. Jako kdybyste balili mumii do obvazů. Celý postup nejlépe uvidíte ve videu.

Libovky Celý pořad najdete na iPrima v sekci Libovky Pepy Libického

Vznikne tak jakási roláda, kterou zabetonujete asi do poloviny výšky, jako kdybyste v troubě pekli maso a podlili ho vývarem do poloviny, jak se s oblibou říká v receptech. Jen při betonování dbejte na to, abyste vrstvu betonu srovnali do vodováhy. Protože na tuto rovinu budete klást tvarovky a budete chtít, aby byly „v lati“.

Nyní přijde na řadu osvědčený natažený provázek. Podle něj nakladete tvarovky do váhy, do třetiny vysypete betonem. Jelikož jde o jedinou vrstvu, není třeba svazovat tvarovky armovací tyčí.

A nakonec opět štěrk, kterým se obsype celá jáma do roviny. Mezi tvarovky se vloží žlábky, které odvedou první odpadovou vodu, přijdou do vrstvy kladečského štěrku frakce 4/8.

Na celou první vrstvu můžete naklást i druhou vrstvu tvarovek, které vám vytvoří „ohrádku“, v níž porostou květiny, aby vám trošku zakryly betonový materiál celé konstrukce.