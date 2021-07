Právě kvetoucí levandule pomůže se spánkem, žaludkem i jako repelent

V kosmetice se levandule uplatňuje stále, byť my dnes ještě víc oceňujeme její příznivé účinky na psychický, ale i fyzický stav. Ačkoli levandule kvete od pozdního jara do podzimu, její hlavní sezona trvá většinou od konce června zhruba do poloviny července, což je právě teď.



Téměř zázračné účinky dodávají levanduli její silice, tedy éterické oleje, jejichž nejdůležitější složkou je linalylacetát. Dodávají jí typickou vůni, ale také schopnost zklidňovat, zmírňovat úzkosti, odbourávat stres, zlepšovat náladu a pomáhat k snazšímu usínání.

Je v tom tak účinná, že se to s pitím levandulového čaje během dne nesmí přehánět, vyšší dávky mohou způsobit malátnost, ospalost a sníženou pozornost.

Levandule má však také protizánětlivé účinky, takže se hodí i k ochraně před virózami, bakteriálními infekcemi i mykózami, pomáhá při hojení drobných ran a popálenin, zmírňuje plísňová onemocnění nehtů či záněty v ústní dutině, zklidňuje pokožku při ekzémech i po spálení sluncem.

Hodí se k masážím namožených svalů. Inhalace levandulových silic se zase doporučuje při nachlazení, astmatu i jiných dýchacích potížích.

Jako součást pokrmů nebo nápojů levandule usnadňuje trávení, působí proti nadýmání a má příznivý vliv na žlučník i na játra.

Kromě toho působí jako přírodní repelent – klíšťatům, komárům a další nepříjemné havěti totiž její vůně vůbec nepřipadá libá, naopak je odpuzuje.



Recept na přípravu levandulového sirupu

Potřebujete asi čtyři hrsti levandulových kvítků obraných ze stonků, 1 bio citron, 200 g třtinového želírovacího cukru, 1 lžičku kyseliny citronové a 150 g třtinového cukru.

Levandulový sirup oceníte nejen při nachlazení, ale i na dobré trávení.

Kvítky dejte do hrnce, na ně rozložte citron pokrájený na kolečka. Zalijte litrem převařené, ale vychladlé vody a nechte 24 hodin odstát.

Pak sceďte, květy důkladně vymačkejte a do tekutiny přidejte cukr, želírovací cukr a kyselinu citronovou.

Za stálého míchání pomalu svařte, až se tekutina zredukuje zhruba na třetinu. Slijte do lahviček, uzavřete, otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout.