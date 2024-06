I velký zdravotní průšvih dokážou léčit byliny. Umí zázraky, říká pěstitelka

Stejně tak Helena Neumannová říká, že v bohatých zemích mají lidé všechno, ale ztrácejí chuť žít. Pomoc jim přitom mohou přinést právě bylinky.

Jsou lidé, kterým levandule nevoní?

Podle dostupných analýz ji devadesát procent miluje a deset procent ji nesnáší.

Je nějaká jiná bylinka, která má podobná čísla?

Žádná jiná není takto měřená, ale říká se, že velmi podobně je na tom růže. Tu taky miluje devět lidí z deseti, je jim příjemná, voní jim. My bereme růži hlavně jako okrasnou květinu, která je přirozenou součástí krajinoterapie. Ale růže má i léčivé účinky, je to například skvělé antivirotikum, nebo pomáhá se záněty a spolu s levandulí je právem považována za královnu květin. Nebo bylin, podle toho, jak se na to díváme.