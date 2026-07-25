Zatímco zimní řez určuje celkový tvar a kostru stromu, letní řez jabloní funguje jako skvělé prosvětlení a kosmetické ošetření, které pošle veškerý cukr dozrávajícím jablkům. Pojďme se podívat, jak na to jednoduše, čistě a s pomocí vizuálního průvodce v podobě našeho fotonávodu.
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Kdy vyrazit s nůžkami do sadu?
Ideální okno pro letní řez jabloní se otevírá od poloviny července a trvá zhruba do poloviny září. Majitelé raných, letních odrůd obvykle berou nůžky do ruky těsně po sklizni, u pozdních zimních odrůd klidně stříhejte hned, jakmile si všimnete, že stín obřích výhonů brání jablkům v chytání bronzu.
Proč stříhat právě teď? Strom je sice v plné vegetaci, ale hlavní jarní tlak mízy už má dávno za sebou. Nachází se ve fázi mírného letního útlumu růstu. Díky plnému olistění a aktivní fotosyntéze však dokáže rány po řezu zacelit až neuvěřitelně rychle, což minimalizuje riziko, že do dřeva vnikne infekce. Navíc v této fázi léta už strom nemá dostatek divoké energie na to, aby na místě ustřiženého vlku okamžitě vyhnal tři nové. Ušetřené živiny tak raději investuje do zakládání květních pupenů na příští rok.
Obrázkový průvodce, jak správně provést letní řez
Abyste nemuseli složitě listovat v zahrádkářských encyklopediích, připravili jsme pro vás přehledný obrázkový manuál krok za krokem. Listujte galerií a podívejte se, kde přesně má nůž nebo nůžky udělat rázný konec dravému růstu.
Zkuste trik profíků – vylamování namísto stříhání
Zkušení sadaři dělají u mladších nebo méně zanedbaných stromů jednu věc jinak – nůžky nechávají v kapse. Dokud jsou letní vlky ještě zelené, bylinné a na bázi plně nezdřevnatěly, dají se z větve jednoduše vylomit rukou.
Stačí výhon uchopit u základu a rázným pohybem jej zatlačit směrem dolů, ke kmeni. Vlk se odlomí přesně v místě větevního kroužku. Výhoda? Rána je naprosto přirozená, strom na tomto místě v podstatě okamžitě spustí obranné mechanismy a zahojí se ještě rychleji než po čistém řezu nůžkami. Navíc tím stoprocentně zničíte i spící očka, takže z tohoto místa už příští rok žádný zloděj energie nevyroste.
Bonusový krok: Letní probírka plodů pro obří jablka
Když už budete stát na žebříku s rukama v koruně, podívejte se pozorně na samotná jablíčka. Jabloně mají občas tendenci nasadit obrovské kvantum plodů. Pokud je necháte všechny osudu, strom sice urodí spoustu jablek, ale budou velikosti pingpongového míčku, kyselá a bez chuti.
Červenec je ideální čas na ruční probírku plodů. Prohlédněte si shluky mladých jablek a nekompromisně odtrhněte všechna, která jsou deformovaná, příliš malá nebo napadená škůdci. Z jednoho místa (plodenství) by mělo vyrůstat ideálně jen jedno, maximálně dvě nejhezčí jablka. Mezi plody by měl zbýt prostor zhruba na šířku dlaně. Strom díky tomu soustředí veškerou vláhu a cukry do vybraných šampionů, kteří pak na podzim dorostou do výstavní velikosti.
4 důvody, proč se vyplatí vzít nůžky do ruky
Pokud ještě stále váháte, zda se vám chce v letním horku obcházet stromy, vězte, že těch pár desítek minut práce se vám na podzim vrátí i s úroky:
- Sbohem, plísně a strupovitost: Hustá koruna plná vlků funguje v létě jako deštník. Drží se v ní vlhkost, ranní rosa neschne a pro spory hub je to hotový ráj. Prosvětlená jabloň po dešti bleskově oschne a chorobám nedá šanci.
- Cukr putuje do plodů: Vlky spotřebují obrovské množství vody a minerálů na svůj zbytečný růst. Když je odstraníte, strom přesměruje veškerý luxusní servis přímo do dozrávajících jablek. Ta budou větší a díky slunci výrazně sladší.
- Příští rok bude ještě lepší: Prosvětlením koruny zajistíte, že slunce probudí k životu vnitřní očko a strom nasadí bohaté květní pupeny na nadcházející sezonu. Zamezíte tak střídavé plodnosti, kdy strom jeden rok rodí jako šílený a další stávkuje.
- Pohodlná sklizeň: Prosekávat se při trhání jablek džunglí listí a bodavých prutů je k vzteku. Z čisté a vzdušné koruny oberete úrodu během chvilky a bez škrábanců.
Není na co čekat. Zkontrolujte ostří, otřete ho dezinfekcí a udělejte v korunách pořádný průvan. Výsledkem bude zdravý ovocný sad, do kterého se konečně opře slunce, a hlavně plné přepravky jablek, která budou mít tu pravou, stoprocentní chuť.