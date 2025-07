Vlky jsou silné výhony, které rostou strmě vzhůru přímo z hlavních větví, nebo dokonce ze samotného kmene stromu. Na rozdíl od plodonosného dřeva, které roste vodorovněji a má tendenci vytvářet květní pupeny, jsou vlky neproduktivní a jen zbytečně vysilují strom.

Vlky si přivlastňují živiny a vodu, které by jinak putovaly do plodů nebo do důležitých plodonosných větví. Jejich bujný růst navíc vytváří uvnitř koruny hustý stín. K plodům se pak nedostává dostatek slunce, což se negativně projevuje na jejich velikosti, barvě a chuti. Nedostatečné prosvětlení také brání tvorbě nových květních pupenů pro další rok a vytváří vlhké prostředí, které podporuje rozvoj houbových chorob. Méně světla a živin znamená menší, méně sladké a nedostatečně vybarvená jablíčka.

Kdy provádět letní řez jabloní?

Zatímco zimní řez se zaměřuje na formování a razantnější zkracování, letní řez má za cíl především prosvětlení a regulaci růstu.

Nejvhodnější doba pro letní řez jabloní je od poloviny července do poloviny září. Ideální je provést ho po sklizni letních odrůd, ale klidně i v průběhu léta u pozdějších odrůd, pokud stínění brání dozrávání.

Proč právě v létě?

Strom je v plné vegetaci, aktivně roste, a proto se rány mnohem rychleji zacelují. To minimalizuje riziko infekcí.

Řezem v létě se také lépe potlačí tendence k opětovnému rašení vlků, protože strom už nemá tolik síly na novou bujnou tvorbu dřeva. Odstraněním vlků naopak uvolní energii pro tvorbu květních pupenů na příští rok. To slibuje bohatší sklizeň.

Letní řez jabloní krok za krokem. Jak na to správně?

1. Identifikace vlků

Projděte si korunu jabloně a hledejte výše popsané výhony – rostou strmě vzhůru, často jsou silné a bez plodů. Nebojte se sáhnout hlouběji do koruny a odkrýt zahuštěná místa.

2. Odstranění vlků

Vždy používejte ostré a čisté zahradnické nůžky nebo pilku. Tupé nástroje roztřepí ránu a zpomalí hojení, navíc zvyšují riziko infekce. Nůžky by měly být dostatečně silné na sílu řezaného výhonu.

Vlky odstraňujte co nejblíže u větve nebo kmene, odkud vyrůstají. Cílem je nenechat žádný pahýl, který by mohl znovu obrazit. Řežte těsně u větevního kroužku (malé ztluštění na bázi výhonu), který obsahuje buňky pro hojení rány.

3. Další úpravy

Při letním řezu se můžete zaměřit i na další prosvětlení koruny. Odstraňte poškozené nebo nemocné větve, které mohou být zdrojem nákazy. Dále také křížící se a dovnitř rostoucí větve – ty zbytečně zahušťují korunu a brání cirkulaci vzduchu. Vždy odstraňte tu slabší nebo hůře umístěnou větev. A když už budete v tom, odstraňte také konkurenční výhony. Pokud máte dvě stejně silné větve rostoucí ze stejného místa, jednu z nich, tu méně perspektivní, odstraňte.

Proč se letní řez vyplatí?

Investovaný čas do letního řezu se vám mnohonásobně vrátí. Jaké jsou hlavní výhody?

Zdravější jabloň

Dobře prosvětlená a provzdušněná koruna je mnohem odolnější vůči houbovým chorobám, jako je padlí nebo strupovitost, a škůdcům.

Bohatší a kvalitnější úroda

Díky lepšímu přístupu světla a vzduchu k plodům se zlepší jejich velikost, barva a hlavně chuť. Strom navíc investuje energii do plodů, nikoli do zbytečných vlků.

Snazší sklizeň

Prosvětlená koruna usnadňuje přístup k plodům, takže sklizeň je jednodušší a rychlejší.

Dlouhodobá vitalita jabloně

Pravidelným řezem udržujete strom v dobré kondici, prodlužujete jeho životnost a plodnost.

Takže, vezměte nůžky do ruky a pusťte se do toho! Vaše jabloň vám za letní péči poděkuje sladkými a hojnými plody.