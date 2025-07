Stejně jako u jabloní, i vlky na hrušni jsou sabotéři úrody. Tyto bujné výhony, které se derou strmě vzhůru z hlavních větví nebo přímo z kmene, se na první pohled mohou zdát jako nové větve plné života, ale ve skutečnosti strom zbytečně vysilují.

Proč je nutné odstranit vlky na hrušni?

Vlky nekontrolovatelně rostou a spotřebovávají drahocenné živiny a vodu, které by strom mohl využít pro růst plodů nebo pro tvorbu silných, plodonosných větví. Vlky jsou neplodné výhony, to znamená, že na nich hrušky neporostou. Odstraněním vlků přesměrujete energii stromu tam, kde je potřeba – do květních pupenů pro příští rok a do současné úrody.

Svým bujným růstem navíc zahušťují korunu a zastiňují plody. To brání dozrávání hrušek, které pak mohou být menší, méně sladké a hůře vybarvené. Zahuštěná koruna zároveň vytváří ideální prostředí pro rozvoj houbových chorob, protože se v ní drží vlhkost a chybí cirkulace vzduchu.

Kdy vzít do ruky nůžky? Ideální čas pro letní řez hrušní

Na rozdíl od radikálního zimního řezu, ten letní je jemnější a má jiný účel. Pro zdraví vaší hrušně je důležité načasování.

Nejvhodnější doba pro letní řez hrušní je od poloviny července do poloviny září. Často se provádí po sklizni ranějších odrůd, ale můžete jej provést i u pozdějších odrůd, pokud si všimnete nadměrného zahuštění koruny.

V létě je hrušeň v plné vegetaci a aktivně proudí míza. Díky tomu se řezné rány rychle a efektivně zatáhnou, což minimalizuje riziko vniknutí choroboplodných zárodků.

Letní řez hrušně také omezí sílu vlků, které se po takovém zásahu méně intenzivně snaží o opětovný růst. Strom už nemá tolik vegetativní energie na tvorbu nových nežádoucích výhonů.

Odstraněním zbytečné konkurence získá strom více síly pro vytváření květních pupenů pro následující rok. To znamená, že letní řez má přímý vliv na bohatší úrodu v příští sezoně.

Jak na letní řez hrušní?

Pečlivě prozkoumejte korunu hrušně. Hledejte výhony, které rostou kolmo vzhůru z hlavních větví nebo kmene. Často jsou silné, rovné a bez postranního větvení a plodů.

Vlky odstraňte co nejblíže k místu, odkud vyrůstají – tedy k mateřské větvi nebo kmeni. Nenechávejte žádné pahýly, které by mohly znovu obrazit nebo se stát vstupní branou pro infekci. Řežte přesně u takzvaného větevního kroužku (malé zduření na bázi výhonu), který je důležitý pro správné hojení rány.

Při letním řezu se zaměřte i na další úpravy koruny, které podpoří zdraví a plodnost. Odstraňte poškozené, suché nebo nemocné větve, které oslabují strom a mohou šířit nákazu, ale také křížící se nebo dovnitř rostoucí větve, které zbytečně zahušťují korunu a brání proudění vzduchu.

Věnovaný čas a úsilí se vám mnohonásobně vrátí v podobě zdravé a úrodné hrušně. Koruna stromu bude dobře provzdušněná a prosvětlená, k hruškám se dostane dostatek slunce a živin a strom bude celkově zdravější a vitálnější.

Tak neváhejte a dejte se do toho!