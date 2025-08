Na brněnské zahradě rodiny Jurůjových se vistárie zabydlela na pergole, která částečně zakrývá a zároveň lemuje rozlehlou terasu dlážděnou žulovými kostkami. Při pohledu z ulice to vypadá, jako by se nad částí zahrady usadil veliký mrak, ze kterého se spouštějí dolů k zemi mohutné proudy fialového deště. Ani oplocení zahrady navíc nepůsobí nudně, protože vtipně a harmonicky střídá několik prvků: kámen, dřevo a zdivo. Ideálně je doplňuje i stálezelený břečťan. | foto: Jiří Savinec, www.e-knihovnička.cz

Vistárie je jako nespoutaná teenagerka – jak rychle roste, tak rychle se dokáže vymknout kontrole. Bez řádné péče se její energie využije do listové hmoty a na květy už nic nezbude.

Letní řez vistárie je zásadní pro podporu tvorby květních poupat pro další jaro. Navíc pomáhá udržet rostlinu v rozumném tvaru a zajišťuje, aby vzduch proudil tam, kam má. Kvetoucí vistárie je vizitka každého domu, a perfekcionistka Bree by si přece ostudu neudělala!

Je čas na letní řez vistárie

Kdy stříhat vistárii? Ideální doba na letní řez vistárie je od konce července do srpna, tedy zhruba šest až osm týdnů po tom, co rostlina odkvetla. Čím dříve v srpnu se do toho pustíte, tím lépe se rány hojí a rostlina má čas připravit se na chladnější měsíce. Pozdní podzimní řez by snížil odolnost rostliny před zimou. Správné načasování je půl úspěchu.

Technika řezu vistárie: Nepotřebné sbohem, pupeny vítejte

Letní řez vistárie je jako estetický chirurgický zákrok – cílíme na to, co chceme, aby rozkvetlo.

Všechny ty dlouhé, pružné a měkké nové výhony, které vyrostly během jara a léta, zkraťte na pět až šest pupenů od hlavního stonku nebo od pevných kosterních větví. Tímto trikem donutíte rostlinu, aby listové pupeny přeměnila na ty květové.

Pokud vidíte, že nějaká starší boční větev rostlinu zbytečně zahušťuje, můžete ji lehce zkrátit na dva až tři pupeny. Opět, podpoříte tím vznik nových květních poupat na starším dřevě a vytvoříte si krásnou, kompaktní korunu.

Nemilosrdně odstraňte všechny slabé, poškozené nebo nevhodně rostoucí výhony, stejně jako výhony, které rostou kolmo vzhůru a jen berou energii. Ty prostě do vaší dokonalé zahrady nepatří.

Buďte jako Bree a mějte vše pod kontrolou, ale nebuďte přehnaně radikální. Neodstraňujte příliš velké množství dřeva najednou, aby rostlina neutrpěla šok. Řez vistárie má být cílený a s rozmyslem.

Po stříhání vistárie se vášně uklidňují a květy se chystají

Poté, co své vistárii dopřejete letní kosmetický zákrok, nezapomeňte ji pořádně zalít. Pro podporu květenství ji můžete lehce přihnojit hnojivem s vyšším obsahem fosforu – to pomůže s tvorbou květů, místo aby jen bujela do listí. Výhony nechte po řezu dozrát až do podzimu, aby se zpevnily před zimou.

Jak zazimovat vistárii?

Většina vistárií v našich podmínkách nepotřebuje speciální zazimování, pokud jsou zdravé a dobře zakořeněné. Důležitější je jarní řez vistárie, který na letní údržbu navazuje a dokončuje přípravu na kvetení. Během jarního řezu se to, co jste zkrátili v létě, zkrátí ještě více, na pouhé dva až tři pupeny.

A kde by měla vaše vistárie bydlet, aby vám dělala radost? Kam umístit vistárii? Pro královské kvetení potřebuje plné slunce a robustní oporu – pevnou pergolu, silnou mříž nebo stěnu. Jen tak se z ní stane okrasa, která by i Bree Van de Kampovou donutila k uznání, a to už něco znamená!